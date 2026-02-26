Suojelullisesti arvokasta metsää Orivedeltä Metsä Groupin sellutehtaalle

26.2.2026 14:32:20 EET | Greenpeace | Tiedote

Jaa

Metsäliikkeen aktivistit seurasivat eilen Oriveden Oriahteelta Metsähallituksen suojelunarvoisesta valtionmetsästä hakkaamaa puuta. Rekka ajoi puun Metsä Groupin Äänekosken sellutehtaalle.

Rekkaa lastataan Oriahteella 25.2.2026, kuva: Jari-Pekka Tamminen/Metsäliike
Rekkaa lastataan Oriahteella 25.2.2026, kuva: Jari-Pekka Tamminen/Metsäliike

Oriahteella on sekä Luonnonmetsä-työryhmän kartoittamaa suojelullisesti arvokasta metsää että paikallisten luonnonsuojelijoiden suojeltavaksi ehdottamaa metsää. Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys, Pirkanmaan piiri, Oriveden yhteiskoulun oppilaskunta ja Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ovat tehneet alueesta suojeluesityksen vuonna 2024. Oriahteen metsä kuuluu ympäristöjärjestöjen arvokkaina pitämiin metsäkohteisiin.

Metsäliike osoitti Orivedellä mieltä hakkuita vastaan maanantaina 23. helmikuuta.

“Metsäliikkeen kuvista näkee selvästi, miten Metsä Groupin sellukattilaan menee suojelunarvoisia metsiä. Rekan kyydissä on eri-ikäistä ja erirakenteista metsää, kilpikaarnaisia aiempien puustosukupolvien järeitä mäntyjä, järeitä kuusia ja nuorempaa puustoa samassa lastissa”, sanoo Greenpeacen metsäasiantuntija Matti Liimatainen.

Greenpeace ja Metsäliike vaativat metsäyhtiöitä lopettamaan puun hankinnan suojelunarvoisista valtionmetsistä.

Oriahteen metsäalueella on havaittu pesimäaikana tavallisimpien lintulajien lisäksi muun muassa uhanalaisia ja vanhojen metsien lajeja kuten huuhkaja, varpuspöllö, mehiläishaukka, pyy, pohjantikka, hömötiainen, töyhtötiainen, pikkusieppo, idänuunilintu ja pohjansirkku. Metsät täyttävät Luonnonmetsätyöryhmän kartoituksen mukaan esimerkiksi Etelä-Suomen Metso-metsiensuojeluohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet.

“On kestämätöntä ja vastuutonta hakata, ostaa ja myydä puuta arvokkaalta metsäalueelta ja vaarantuneiden lajien kotimetsistä, joiden hakkuita paikalliset ja ympäristöjärjestöt laajasti vastustavat, ja siksi jatkammekin näiden metsien vahtimista”, sanoo Metsäliikkeen metsävahti Aino Johansson.

Avainsanat

luonnonmetsämetsähallitusmetsä group

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Rekkaa lastataan Oriahteella 25.2.2026, kuva: Jari-Pekka Tamminen/Metsäliike
Rekkaa lastataan Oriahteella 25.2.2026, kuva: Jari-Pekka Tamminen/Metsäliike
Lataa
Rekka matkalla kohti Äänekoskea 25.2.2026, kuva: Ville Havukainen/Metsäliike
Rekka matkalla kohti Äänekoskea 25.2.2026, kuva: Ville Havukainen/Metsäliike
Lataa
Rekka ajaa sisään MetsäGroupin Äänekosken tehtaalle 25.2.2026, kuva: Ville Havukainen/Metsäliike
Rekka ajaa sisään MetsäGroupin Äänekosken tehtaalle 25.2.2026, kuva: Ville Havukainen/Metsäliike
Lataa
Oriahteen metsää Luonnonmetsätyöryhmän kartoittamalla alueella vielä hakkaamatta olevalla alueella varikon aitojen ulkopuolella, kuvat: Olli Manninen
Oriahteen metsää Luonnonmetsätyöryhmän kartoittamalla alueella vielä hakkaamatta olevalla alueella varikon aitojen ulkopuolella, kuvat: Olli Manninen
Lataa
Oriahteen metsää Luonnonmetsätyöryhmän kartoittamalla alueella vielä hakkaamatta olevalla alueella varikon aitojen ulkopuolella, kuvat: Olli Manninen
Oriahteen metsää Luonnonmetsätyöryhmän kartoittamalla alueella vielä hakkaamatta olevalla alueella varikon aitojen ulkopuolella, kuvat: Olli Manninen
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Greenpeace

Helsinki puolittaa liha- ja maitotuotteiden hankinnat vuoteen 2030 mennessä – Greenpeace: “Päätös näyttää esimerkkiä koko Suomelle”.26.2.2026 14:28:37 EET | Tiedote

Helsingin valtuusto äänesti eilen valtuutettu Mai Kivelän aloitteesta puolittaa liha- ja maitotuotteiden hankinnat vuoteen 2030 mennessä. Ehdotus puolittamisesta meni läpi kirkkaasti, kun 57 valtuutettua äänesti puolesta ja vain 23 vastaan. Greenpeace pitää päätöstä merkittävänä askeleena kohti ilmaston kannalta kestävää ruokailua.

Tuore raportti: valmisaterioissa mikromuoveja ja myrkyllisiä kemikaaleja – muovipakkausten tuotanto kasvaa räjähdysmäisesti, samalla sääntely on puutteellista.24.2.2026 06:30:00 EET | Tiedote

Viimeisintä tutkimustietoa yhteenvetävä Greenpeacen kansainvälinen selvitys paljastaa, että muoviastioiden lämmittäminen mikroaaltouunissa voi vapauttaa satojatuhansia mikro- ja nanomuovihiukkasia muutamassa minuutissa. Nykyinen sääntely on riittämätöntä mikromuovien ja kemikaalien kitkemiseksi. Kuluttajia ympäri maailman johdetaan myös harhaan ”mikroaaltouunin kestävä” -merkinnöillä. Muovipakkausten osuus kaikesta muovista on maailmanlaajuisesti noin 36 prosenttia ja muovintuotannon arvioidaan yli kaksinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2050 mennessä.

Tuore mallinnus paljastaa Venäjän varjolaivaston riskit: Öljyonnettomuus aiheuttaisi mittavaa tuhoa Itämerellä16.2.2026 14:01:26 EET | Tiedote

Saksalainen Hereon-tutkimusinstituutti on mallintanut kahdeksan hypoteettista öljyvuotoskenaariota, jotka perustuvat Venäjän varjolaivastoon kuuluvan Peace-aluksen reitteihin. Peace on liputtamaton, vakuuttamaton ja rapistunut öljytankkeri, joka voi kuljettaa jopa 110 000 tonnia raakaöljyä. Mallinnuksen tulokset osoittavat, millaista tuhoa 48 000 tonnin päästö sakeaa ja myrkyllistä raakaöljyä aiheuttaisi jo valmiiksi haavoittuvalla Itämeren alueella. Suomen ja Viron välillä tapahtuvan öljyvuodon simulaatiosta käy ilmi, että öljy päätyisi koko Helsingin ja Espoon edustalle ja aiheuttaisi mittavaa tuhoa lukuisilla luonnonsuojelualueilla.

Koneen Säätiö tukee Greenpeacen Metsävalvonta-hanketta12.2.2026 10:01:16 EET | Tiedote

Koneen Säätiö on myöntänyt 325 000 euron rahoituksen Greenpeacelle Metsävalvonta-hankkeeseen. Hankkeessa tehostetaan mahdollisuutta valvoa metsiä ja luodaan toimintatapoja, joilla estetään suojelunarvoisten metsien päätyminen hakkuisiin. Tavoitteena on saada entistä helpommin tietoa luontoarvoista ja hakkuista aktiivisille kansalaisille ja järjestöille sekä keinoja vaikuttaa luonnonmetsien turvaamiseksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye