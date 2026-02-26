Suojelullisesti arvokasta metsää Orivedeltä Metsä Groupin sellutehtaalle
26.2.2026 14:32:20 EET | Greenpeace | Tiedote
Metsäliikkeen aktivistit seurasivat eilen Oriveden Oriahteelta Metsähallituksen suojelunarvoisesta valtionmetsästä hakkaamaa puuta. Rekka ajoi puun Metsä Groupin Äänekosken sellutehtaalle.
Oriahteella on sekä Luonnonmetsä-työryhmän kartoittamaa suojelullisesti arvokasta metsää että paikallisten luonnonsuojelijoiden suojeltavaksi ehdottamaa metsää. Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys, Pirkanmaan piiri, Oriveden yhteiskoulun oppilaskunta ja Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ovat tehneet alueesta suojeluesityksen vuonna 2024. Oriahteen metsä kuuluu ympäristöjärjestöjen arvokkaina pitämiin metsäkohteisiin.
Metsäliike osoitti Orivedellä mieltä hakkuita vastaan maanantaina 23. helmikuuta.
“Metsäliikkeen kuvista näkee selvästi, miten Metsä Groupin sellukattilaan menee suojelunarvoisia metsiä. Rekan kyydissä on eri-ikäistä ja erirakenteista metsää, kilpikaarnaisia aiempien puustosukupolvien järeitä mäntyjä, järeitä kuusia ja nuorempaa puustoa samassa lastissa”, sanoo Greenpeacen metsäasiantuntija Matti Liimatainen.
Greenpeace ja Metsäliike vaativat metsäyhtiöitä lopettamaan puun hankinnan suojelunarvoisista valtionmetsistä.
Oriahteen metsäalueella on havaittu pesimäaikana tavallisimpien lintulajien lisäksi muun muassa uhanalaisia ja vanhojen metsien lajeja kuten huuhkaja, varpuspöllö, mehiläishaukka, pyy, pohjantikka, hömötiainen, töyhtötiainen, pikkusieppo, idänuunilintu ja pohjansirkku. Metsät täyttävät Luonnonmetsätyöryhmän kartoituksen mukaan esimerkiksi Etelä-Suomen Metso-metsiensuojeluohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet.
“On kestämätöntä ja vastuutonta hakata, ostaa ja myydä puuta arvokkaalta metsäalueelta ja vaarantuneiden lajien kotimetsistä, joiden hakkuita paikalliset ja ympäristöjärjestöt laajasti vastustavat, ja siksi jatkammekin näiden metsien vahtimista”, sanoo Metsäliikkeen metsävahti Aino Johansson.
