SDP:n Joona Räsänen: Hallituksen viimeinenkin lupaus hautautuu paisuvan velkavuoren alle
26.2.2026 14:18:35 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Päivän isoin uutinen on, että pääministeri Petteri Orpon ja valtionvarainministeri Riikka Purran viimeinenkin lupaus ollaan pettämässä. Heidän johdollaan velkasuhde suorastaan räjähtää katosta läpi, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaa Joona Räsänen (sd).
Valtiovarainministeriö julkaisi tänään oman esityksensä valtiontalouden lähivuosien kehyksiksi ja näkymä on todella synkkä. VM:n mukaan valtiontalouden alijäämä kipuaa keskimäärin lähes 15 miljardiin vuositasolla. Valtiovarainministeri kuvailikin tuoreita lukuja järkyttäviksi.
-Järkyttäviä ne todella ovatkin. Tällaisia velkamällejä ei ole kukaan koskaan aiemmin rohmunnut kansalaisten maksettaviksi, Räsänen parahtaa.
-Näiden lukujen valossa hallituksen on välttämätöntä tehdä toimia julkisen talouden vahvistamiseksi vielä omalla vahtivuorollaan. Helpointa on perua suunnitelmissa oleva yhteisöveron alennus. Tässä tilanteessa on täysin edesvastuutonta tiputtaa rukkaset ja työntää savotta seuraavan hallituksen syliin, Räsänen päättää.
