Luomakunnan kumppanina – kirkko, luontohengellisyys ja luonnon kriisi
27.2.2026 11:22:24 EET | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote
Kirkossa avataan luontohengellisyyden ja ekoteologian uusia suuntia. Suvelan kappelissa Espoossa pohditaan yhdessä kevään ja syksyn aikana, miten hengellisyys, ekoteologia ja huoli luonnon tilasta kytkeytyvät uudenlaiseen toimijuuteen. Viitenä maanantai-iltana voi osallistua yhdessä STEP-opintokeskuksen webinaarisarjaan. Alustajina ovat mm. Anna Kontula, Teija Peura, Pauliina Kainulainen, Jyrki Koivisto, Limppu Witick, Juha Hurme ja Grace Thomas.
Sarjassa Viljelystä ja varjelusta eteenpäin – luomakunnan kumppanuuden teologiaa käsitellään muun muassa siirtymää ihmiskeskeisyydestä kumppanuuteen, metsien ja soiden hengellistä merkitystä, eläinteologian päivitystä, luomakunnan profeetallista ääntä sekä kestävän spiritualiteetin ja toivon rakentamista.
– Ajatus Luojan läsnäolosta luomakunnassa on minulle keskeinen. Luonto ja luonnossa oleminen ovat itselleni syvästi hengellisiä asioita, kertoo Espoon tuomiokirkkoseurakunnan pappi Marja Malvaranta.
– Tiedon ja ymmärryksen lisääminen luonnosta vahvistaa meitä vastuunkantajina sekä yksilöinä, että yhteisönä luonnon suojelemisessa. Tästä syntyi ajatus osallistua ja keskustella yhdessä muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa webinaarin illoissa.
Webinaarin ohjelma:
16.3. Ihmiskeskeisyydestä kumppanuuteen – kohti 2020-luvulla relevanttia kristillistä luontosuhdetta.
Alustajat Luontoliiton ympäristökasvatuksen päällikkö Teija Peura ja kirjailija, kansanedustaja Anna Kontula
13.4. Suoajattelu ja metsän suojelus – seurakunnan luontotoimijuuden juurilla.
Alustajat TT, tietokirjailija ja kansalaisaktivisti Pauliina Kainulainen ja Ylöjärven seurakunnan kappalainen Jyrki Koivisto
31.8. Me ja muut eläimet – kristillisen eläinteologian päivitys.
Alustaja teologi ja taiteilija Limppu Witick, kommentti Harjun seurakunnan kirkkoherra Tero Matilainen
28.9. Luomakunnan profeetallinen ääni – kuulemmeko luomakunnan huudon ja uskallammeko siihen yhdessä vastata?
Alustaja kirjailija, teatteriohjaaja Juha Hurme, kommentti yhteiskunnallisen työn ja hengellisen ohjauksen pappi Jussi Holopainen
19.10. Luomakunta ja kirkon missio: kestävä spiritualiteetti ja toivo.
Alustaja Manchesterin hiippakunnan ympäristöasiantuntija ja ekoteologian kouluttaja Grace Thomas (in English), mukana Tampereen hiippakunnan dekaani Terhi Törmä, kommentti seurakuntapastori, tutkija Vilppu Huomo Espoon tuomiokirkkoseurakunta.
Tilaisuudet pidetään maanantaisin klo 17.30–19.30 Suvelan kappelissa, Kirstintie 24. Klo 17.30 tarjolla teetä, klo 18 webinaari. Lopuksi keskustellaan yhdessä siitä, mitä aiheet tarkoittavat meillä Espoossa. On mahdollista osallistua joko yhteen iltaan tai koko sarjaan.
Webinaarisarja tarjoaa tilan pohtia sekä luomakunnan kuuntelun että toimijuuden hengellisiä ulottuvuuksia – aina eläinsuhteesta metsien pyhyyteen ja toivon teologiaan.
Sarjan tarjoava STEP-opintokeskus on valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos, koulutuksen ja kehittämisen kumppani jäsenorganisaatioilleen. Toiminta pohjautuu kristillisiin, sosiaalieettisiin ja diakonisiin arvoihin. Tavoitteena on yhteiskuntaa ja kirkkoa palvelevan osaamisen vahvistaminen sekä järjestöjen asiantuntemuksen ja voimavarojen tukeminen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marja MalvarantaSeurakuntapastoriEspoon tuomiokirkkoseurakunta, Suvelan kappeliPuh:040 531 1040marja.malvaranta@evl.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 156 053 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon seurakuntayhtymä
Paasto on mahdollisuus pysähtyä hyvän elämän kysymysten äärelle16.2.2026 14:22:40 EET | Tiedote
Pääsiäinen on kristillisen kirkon tärkein juhla joulun ohella. Pitkältä tuntuvien talvikuukausien keskellä alkaa odotus ja matka kohti valon lisääntymistä. Pääsiäisen sanoma on toivon herääminen ja uuden elämän alku. Paastonaika alkaa seitsemän viikkoa ennen pääsiäistä. Paastonaikaa edeltää laskiainen. Laskiaispullat ja yhdessäolo laskiaistiistaina ovat perinteitä, jotka valmistavat riisuttuun paastonaikaan.
Valtakunnallinen kirjoitushaaste tytöille ja naisille: rustaa suoraa puhetta Jumalalle13.2.2026 10:50:11 EET | Tiedote
Kirkko Espoossa ja Leppävaaran seurakunta järjestävät maaliskuussa pop up -tekstipajan naisille ja tytöille. Tekstipajassa kirjoitetaan suoraa puhetta sisimmästä sille jollekin korkeimmalle, ehkä Jumalalle. Valtakunnallinen kirjoitushaaste #rosoisetrukoukset pyörii verkossa huhtikuun 2026 loppuun asti.
Lähes joka toinen espoolainen on evankelisluterilaisen kirkon jäsen5.2.2026 09:00:00 EET | Uutinen
Espoon seurakuntien jäsenmäärän lasku on yhä hidastunut hieman edellisistä vuosista. Noin 64 prosenttia suomen- ja ruotsinkielisistä espoolaisista kuuluu edelleen evankelisluterilaiseen kirkkoon.
Nästan varannan Esbobo är medlem i kyrkan5.2.2026 09:00:00 EET | Nyheter
Nedgången i antalet medlemmar i Esbo evangelisk-lutherska församlingar har ytterligare bromsat en aning jämfört med de senaste åren. Av den finsk- och svenskspråkiga befolkningen i Esbo hör cirka 64 procent till den evangelisk-lutherska kyrkan.
In 2026, the Common Responsibility Campaign seeks to help older people28.1.2026 15:48:13 EET | Press release
Studies show that loneliness and insecurity are on the rise among the elderly and that it’s getting harder for them to get help. There is a discourse in society about whose responsibility it is to care for them. In 2026, the Common Responsibility Campaign focuses on one of the fears of growing old: how will I survive? The donations will go towards helping the elderly and their families.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme