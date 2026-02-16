Espoon seurakuntayhtymä

Luomakunnan kumppanina – kirkko, luontohengellisyys ja luonnon kriisi

27.2.2026 11:22:24 EET | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote

Kirkossa avataan luontohengellisyyden ja ekoteologian uusia suuntia. Suvelan kappelissa Espoossa pohditaan yhdessä kevään ja syksyn aikana, miten hengellisyys, ekoteologia ja huoli luonnon tilasta kytkeytyvät uudenlaiseen toimijuuteen. Viitenä maanantai-iltana voi osallistua yhdessä STEP-opintokeskuksen webinaarisarjaan. Alustajina ovat mm. Anna Kontula, Teija Peura, Pauliina Kainulainen, Jyrki Koivisto, Limppu Witick, Juha Hurme ja Grace Thomas.

Anna Kontula seisoo vasten keltaista seinää ja katsoo kohti.
Kirjailija ja kansanedustaja Anna Kontula on toisena alustajana ensimmäisessä webinaari-illassa. Kuva: Toivo Heinimäki.

Sarjassa Viljelystä ja varjelusta eteenpäin – luomakunnan kumppanuuden teologiaa käsitellään muun muassa siirtymää ihmiskeskeisyydestä kumppanuuteen, metsien ja soiden hengellistä merkitystä, eläinteologian päivitystä, luomakunnan profeetallista ääntä sekä kestävän spiritualiteetin ja toivon rakentamista.

–  Ajatus Luojan läsnäolosta luomakunnassa on minulle keskeinen. Luonto ja luonnossa oleminen ovat itselleni syvästi hengellisiä asioita, kertoo Espoon tuomiokirkkoseurakunnan pappi Marja Malvaranta.   

– Tiedon ja ymmärryksen lisääminen luonnosta vahvistaa meitä vastuunkantajina sekä yksilöinä, että yhteisönä luonnon suojelemisessa. Tästä syntyi ajatus osallistua ja keskustella yhdessä muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa webinaarin illoissa.

Webinaarin ohjelma:

16.3.  Ihmiskeskeisyydestä kumppanuuteen – kohti 2020-luvulla relevanttia kristillistä luontosuhdetta. 
Alustajat Luontoliiton ympäristökasvatuksen päällikkö Teija Peura ja kirjailija, kansanedustaja Anna Kontula

13.4. Suoajattelu ja metsän suojelus – seurakunnan luontotoimijuuden juurilla.
Alustajat TT, tietokirjailija ja kansalaisaktivisti Pauliina Kainulainen ja Ylöjärven seurakunnan kappalainen Jyrki Koivisto

31.8. Me ja muut eläimet – kristillisen eläinteologian päivitys.
Alustaja teologi ja taiteilija Limppu Witick, kommentti Harjun seurakunnan kirkkoherra Tero Matilainen

28.9.  Luomakunnan profeetallinen ääni – kuulemmeko luomakunnan huudon ja uskallammeko siihen yhdessä vastata?
Alustaja kirjailija, teatteriohjaaja Juha Hurme, kommentti yhteiskunnallisen työn ja hengellisen ohjauksen pappi Jussi Holopainen

19.10. Luomakunta ja kirkon missio: kestävä spiritualiteetti ja toivo.
Alustaja Manchesterin hiippakunnan ympäristöasiantuntija ja ekoteologian kouluttaja Grace Thomas (in English), mukana Tampereen hiippakunnan dekaani Terhi Törmä, kommentti seurakuntapastori, tutkija Vilppu Huomo Espoon tuomiokirkkoseurakunta.

Tilaisuudet pidetään maanantaisin klo 17.30–19.30 Suvelan kappelissa, Kirstintie 24. Klo 17.30 tarjolla teetä, klo 18 webinaari. Lopuksi keskustellaan yhdessä siitä, mitä aiheet tarkoittavat meillä Espoossa. On mahdollista osallistua joko yhteen iltaan tai koko sarjaan.

Webinaarisarja tarjoaa tilan pohtia sekä luomakunnan kuuntelun että toimijuuden hengellisiä ulottuvuuksia – aina eläinsuhteesta metsien pyhyyteen ja toivon teologiaan.

Sarjan tarjoava STEP-opintokeskus on valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos, koulutuksen ja kehittämisen kumppani jäsenorganisaatioilleen. Toiminta pohjautuu kristillisiin, sosiaalieettisiin ja diakonisiin arvoihin. Tavoitteena on yhteiskuntaa ja kirkkoa palvelevan osaamisen vahvistaminen sekä järjestöjen asiantuntemuksen ja voimavarojen tukeminen.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvassa on ihmisiä tunturissa valoa ja taivasta vasten.
Webinaarin alustajia tunturissa Utsjoella syksyllä 2022.
Kuva: Jari Visto.
Kuvassa on Pauliina Kainulainen nojaamassa puuhun kesäisenä päivänä.
Tietokirjailija Pauliina Kainulainen.
Kuva: Pasi Räsämäki.
Kuvassa Juha Hurme istuu penkillä ja katsoo hymyillen kohti.
Juha Hurme.
Kuvaaja: Laura Vesa.
Kuvassa on henkilö luonnossa veden äärellä kalansavustuslaatikko edessään.
Yhteiskunnallisen työn ja hengellisen ohjauksen pappi Jussi Holopainen.
Kuva: Jussi Holopainen.
