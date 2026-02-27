Suomessa löytyi viime vuonna kierrosta 483 euroseteliväärennöstä
27.2.2026 11:00:00 EET | Suomen Pankki | Tiedote
Suomessa setelien kierrosta löydettiin vuoden 2025 aikana 483 euroseteliväärennöstä. Vuonna 2023 kierrosta löytyi 653 euroseteliväärennöstä ja vuonna 2024 niitä löytyi 714.
Eniten väärennöksiä löytyi 20 ja 50 euron seteleissä
Vuonna 2025 Suomessa kierrossa olleiden setelien joukosta löydettiin eniten 50 euron väärennöksiä, niitä oli yhteensä 251. 20 euron väärennöksiä oli 130 ja 10 euron väärennöksiä 47.
|
Ajanjakso
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Väärennösten lukumäärä
|
523
|
469
|
653
|
714
|
483
”Kierrosta löytyneiden euroseteliväärennösten määrä on vähentynyt kahteen edellisvuoteen verrattuna ja pysynyt alhaisena verrattuna muuhun euroalueeseen. Vaikka todennäköisyys saada haltuunsa väärennetty seteli on erittäin pieni, on suositeltavaa tarkistaa setelin turvatekijät aina seteleitä käsiteltäessä," toteaa seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista.
Seteleiden aitouden voi tarkistaa turvatekijöiden avulla
Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joiden avulla setelin aitouden voi tarkastaa. Tarkastuksessa voi käyttää yksinkertaisia testejä: tunnustele setelin painatusta, katso seteliä valoa vasten ja kallistele seteliä. Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Ohjeita ja oppaita setelin aitouden tarkastamiseen löytyy Suomen Pankin verkkosivuilta.
Suomen Pankki on julkaissut selainpohjaisen seteliverkkokurssin, joka on avoin kaikille. Kurssin avulla voi tutustua mm. euroseteleiden turvatekijöihin sekä saada tietoa, kuinka toimia eri tilanteissa, jos kohdalle sattuu väärennös. Kurssi löytyy osoitteesta setelikurssi.suomenpankki.fi.
Euroopan keskuspankki kertoo tämänpäiväisessä tiedotteessaan (www.ecb.europa.eu) euroseteliväärennösten kokonaistilanteesta.
