Suomessa löytyi viime vuonna kierrosta 483 euroseteliväärennöstä

Eniten väärennöksiä löytyi 20 ja 50 euron seteleissä

Vuonna 2025 Suomessa kierrossa olleiden setelien joukosta löydettiin eniten 50 euron väärennöksiä, niitä oli yhteensä 251. 20 euron väärennöksiä oli 130 ja 10 euron väärennöksiä 47.

Ajanjakso 2021 2022 2023 2024 2025 Väärennösten lukumäärä 523 469 653 714 483

”Kierrosta löytyneiden euroseteliväärennösten määrä on vähentynyt kahteen edellisvuoteen verrattuna ja pysynyt alhaisena verrattuna muuhun euroalueeseen. Vaikka todennäköisyys saada haltuunsa väärennetty seteli on erittäin pieni, on suositeltavaa tarkistaa setelin turvatekijät aina seteleitä käsiteltäessä," toteaa seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista.

Seteleiden aitouden voi tarkistaa turvatekijöiden avulla

Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joiden avulla setelin aitouden voi tarkastaa. Tarkastuksessa voi käyttää yksinkertaisia testejä: tunnustele setelin painatusta, katso seteliä valoa vasten ja kallistele seteliä. Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Ohjeita ja oppaita setelin aitouden tarkastamiseen löytyy Suomen Pankin verkkosivuilta.

Suomen Pankki on julkaissut selainpohjaisen seteliverkkokurssin, joka on avoin kaikille. Kurssin avulla voi tutustua mm. euroseteleiden turvatekijöihin sekä saada tietoa, kuinka toimia eri tilanteissa, jos kohdalle sattuu väärennös. Kurssi löytyy osoitteesta setelikurssi.suomenpankki.fi.

Euroopan keskuspankki kertoo tämänpäiväisessä tiedotteessaan (www.ecb.europa.eu) euroseteliväärennösten kokonaistilanteesta.