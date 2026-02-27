Suomen Pankki

Suomessa löytyi viime vuonna kierrosta 483 euroseteliväärennöstä

27.2.2026 11:00:00 EET | Suomen Pankki | Tiedote

Suomessa setelien kierrosta löydettiin vuoden 2025 aikana 483 euroseteliväärennöstä. Vuonna 2023 kierrosta löytyi 653 euroseteliväärennöstä ja vuonna 2024 niitä löytyi 714.

Kuvassa on pino euroseteleitä

Eniten väärennöksiä löytyi 20 ja 50 euron seteleissä

Vuonna 2025 Suomessa kierrossa olleiden setelien joukosta löydettiin eniten 50 euron väärennöksiä, niitä oli yhteensä 251. 20 euron väärennöksiä oli 130 ja 10 euron väärennöksiä 47.

Ajanjakso

2021

2022

2023

2024

2025

Väärennösten lukumäärä

523

469

653

714

483

”Kierrosta löytyneiden euroseteliväärennösten määrä on vähentynyt kahteen edellisvuoteen verrattuna ja pysynyt alhaisena verrattuna muuhun euroalueeseen. Vaikka todennäköisyys saada haltuunsa väärennetty seteli on erittäin pieni, on suositeltavaa tarkistaa setelin turvatekijät aina seteleitä käsiteltäessä," toteaa seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista.

Seteleiden aitouden voi tarkistaa turvatekijöiden avulla

Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joiden avulla setelin aitouden voi tarkastaa. Tarkastuksessa voi käyttää yksinkertaisia testejä: tunnustele setelin painatusta, katso seteliä valoa vasten ja kallistele seteliä. Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Ohjeita ja oppaita setelin aitouden tarkastamiseen löytyy Suomen Pankin verkkosivuilta.

Suomen Pankki on julkaissut selainpohjaisen seteliverkkokurssin, joka on avoin kaikille. Kurssin avulla voi tutustua mm. euroseteleiden turvatekijöihin sekä saada tietoa, kuinka toimia eri tilanteissa, jos kohdalle sattuu väärennös. Kurssi löytyy osoitteesta setelikurssi.suomenpankki.fi.

Euroopan keskuspankki kertoo tämänpäiväisessä tiedotteessaan (www.ecb.europa.eu) euroseteliväärennösten kokonaistilanteesta.

Suomen Pankki

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

