Jessi Jokelainen: Synnyttäjillä on oltava oikeus maksuttomaan fysioterapiaan
27.2.2026 08:00:00 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Eduskunta aloittaa tänään kansanedustaja Jessi Jokelaisen lakialoitteen käsittelyn. Aloitteen tavoitteena on, että neuvolapalveluihin lisätään maksuttomia fysioterapiakäyntejä synnyttäneille.
- Neuvolajärjestelmä on syystäkin Suomessa ylpeyden aihe, koska se on kiistatta menestystarina. Välillä on kuitenkin hyvä miettiä, miten sitä tulee kehittää. Yksi kehityskohde on fysioterapiaohjaus synnytyksen jälkeen.
Neuvolassa tuetaan synnyttäjää raskauden aikana pääsääntöisesti hyvin, mutta raskauden jälkeen moni jää synnytyksestä ja raskaudesta johtuvien vaivojensa kanssa yksin, ja neuvolaseuranta keskittyy vauvaan.
- Raskaus ja synnytys ovat mullistavia prosesseja ihmisen keholle. Suurella osalla kaikki menee hyvin, mutta on paljon niitä, joille raskaudesta ja synnytyksestä jää pitkäaikaisia tai jopa pysyviä rajoitteita. Vatsalihasten erkaumat, virtsankarkailut ja krooniset kivut ovat osa liian monen elämää.
Esimerkiksi Ranskassa valtio korvaa useita kertoja fysioterapeutin tai kätilön ohjaamaa lantionpohjaharjoittelua synnytyksen jälkeen. Jokelaisen mukaan oikea-aikainen fysioterapiaan pääsy tehostaisi hoitoa ja vähentäisi synnyttäneiden tarvetta hakeutua lääkäriin tai erikoissairaanhoitoon tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi.
- Synnyttäjien ei pidä jäädä yksin ongelmien kanssa, vaan meidän on tarjottava selkeä, maksuton polku niiden hoitamiseksi. Myös synnyttäjien kohdalla näkyy, että niin kutsuttuihin naisten vaivoihin saa tarpeeksi kattavia palveluita vain, jos on varaa maksaa. Näin ei voi olla.
- Hoitamattomien synnytysperäisten vaivojen kustannukset ovat arvioiden mukaan jopa yli miljardi euroa vuodessa. Meillä ei ole siihen varaa yhteiskunnallisesti eikä inhimillisesti.
Tutkitusti niin sanottuja naisten vaivoja alihoidetaan terveydenhuollossa kautta linjan. Synnyttäjille tarjottava fysioterapia olisi matalan kynnyksen toimenpide kohti parempaa.
- Kyse ei ole vain taloudesta vaan myös tasa-arvosta, Jokelainen summaa.
Yhteyshenkilöt
Jessi JokelainenkansanedustajaPuh:050 407 4240jessi.jokelainen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Timo Furuholm: Taksilakiesitys ei puutu taksien saatavuusongelmaan26.2.2026 14:40:31 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Timo Furuholm kritisoi hallituksen taksilakiesitystä siitä, ettei siinä edes yritetä edistää taksien saatavuutta, vaikka hallitusohjelmassa saatavuuden parantaminen on kirjattu keskeiseksi tavoitteeksi. Furuholm nostaa esiin myös alustataksikuljettajien heikot työehdot.
Aino-Kaisa Pekonen: Oikeistohallituksen jäljiltä jää paljon korjattavaa, mutta vaalien lähestyminen luo toiveikkuutta tulevaisuuteen26.2.2026 09:45:08 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen aikoo asettua ehdolle kevään 2027 eduskuntavaaleissa.
Aino-Kaisa Pekonen: Miljonäärien hallitus ei välitä suomalaisista työntekijöistä, työttömistä, vanhuksista tai lapsista25.2.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen syyttää Orpon hallitusta miljonäärien suosimisesta. Pekonen piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen vaalikauden viimeisessä valtiopäivien avajaiskeskustelussa.
Johannes Yrttiaho: Suomi tarvitsisi velkajarrun sijaan ennen kaikkea leikkausjarrun25.2.2026 09:48:20 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho pitää viisaana puolueensa päätöstä hylätä ns. velkajarru.
Hanna Sarkkinen: Seuraavan vaalikauden sopeutustavoitetta ei ole järkevää päättää yli vuotta ennen vaaleja25.2.2026 09:16:35 EET | Tiedote
Parlamentaarinen finanssipoliittisen ryhmä jätti tänään raporttinsa ylivaalikautisesta ja ensi vaalikauden rahoitusasematavoitteesta. Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme