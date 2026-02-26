Timo Furuholm: Taksilakiesitys ei puutu taksien saatavuusongelmaan

– Esityksen alkuperäiset tavoitteet ovat unohtuneet, kun hallituspuolueet jumittuivat kiistelemään taksamittareista. Bernerin taksilakiuudistus oli karhunpalvelus maaseudulle, joka ansaitsisi nyt enemmän huomiota, Furuholm sanoo.

Taksien asemapaikkavelvoite poistui vuoden 2018 taksilakiuudistuksessa, minkä jälkeen palvelut ovat keskittyneet markkinaehtoisesti tiheään asutuille alueille. Traficomin mukaan harvaan asutuilla alueilla takseja on asukasta kohden enimmillään vain puolet kaupunkimaisiin kuntiin verrattuna, ja erityisesti iltaisin, öisin ja viikonloppuisin palveluja ei välttämättä ole lainkaan saatavilla.

Furuholmin mukaan yksi keino parantaa taksien saatavuutta eri alueilla olisi päivystysvelvoitteen palauttaminen.

– Päivystyspalkkiolla tai muulla korvausmallilla taksiyrittäjille voisi varmistaa taksien saatavuuden myös alueilla ja ajankohtina, joissa kysyntä ei yksin riitä kannattavaan päivystykseen, Furuholm sanoo.

– Bernerin taksiuudistus oli niin huono, että sen tuhoja paikkaillaan edelleen lähes vuosikymmen myöhemmin. Nyt on aika palauttaa luottamus taksipalveluihin. Esitys on käytävä huolellisesti läpi eduskunnassa ja korjattava turvallisuuteen, saatavuuteen ja harmaaseen talouteen liittyvät puutteet, Furuholm sanoo.

Furuholm nostaa esiin myös alustataksikuljettajien työolot. Hänen mukaansa kuljettajien ansiotaso voi jäädä hyvin matalaksi, ja osa kuljettajista on altis työperäiselle hyväksikäytölle.

– Työolojen tarkastelu on olennainen osa laajempaa keskustelua taksialan muutoksista ja niiden vaikutuksista sekä palvelujen saatavuuteen että kuljettajien asemaan, Furuholm sanoo.