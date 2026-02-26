SDP:n Eveliina Heinäluoma: Kuka perussuomalaisissa uskaltaa haastaa Purran kylmän porvarilinjan?

– Suomessa vallitsee suurtyöttömyys, mutta hallituksen toiminnasta ei näin voi päätellä. Orpon hallitus on perussuomalaisten siunaamana keskittynyt suomalaisten palkansaajien aseman ja työttömien toimeentulon heikentämiseen, Heinäluoma kummeksuu.

Perussuomalaisten myötävaikutuksella työttömyysturvaa on heikennetty, työttömyyden alkuun on lisätty omavastuupäiviä ja käytännössä työttömyysturvaa aletaan maksaa paljon aiempaa myöhemmin. Ja näiden lisäksi jo kahden kuukauden työttömyyden jälkeen ansiosidonnaista työttömyysturvaa leikataan 20 prosentilla. Hallitus myös aikoi toteuttaa ensimmäisen sairaspäivän muuttamisen palkattomaksi, mutta perui päätöksen valtavan kritiikkivyöryn jälkeen.

– Perussuomalaiset julistavat usein, kuinka asettavat tiukan linjan työperäiselle maahanmuutolle. Todellisuus on kuitenkin tarua ihmeellisempää, sillä samaan aikaan puolue on mukana kokoomuksen ja RKP:n johdolla vapauttamassa hallituksessa saatavuusharkintaa, kuten ministeri Adlercreutz vuoden 2025 syksynä kertoi julkisuudessa. Emme ole saaneet tähän päivään mennessä ministeri Purralta vastausta, ovatko perussuomalaiset sitä mieltä, että saatavuusharkinnasta voidaan kuitenkin tietyissä tilanteissa joustaa, Heinäluoma ihmettelee.

– Purran kylmä porvarilinja on tarkoittanut useiden perussuomalaisten vaalilupausten pettämistä. Ennen vaaleja puolue lupasi, ettei heille käy pienituloisilta leikkaaminen eikä puolue ole valmis tekemään leikkauksia sosiaaliturvaan. Hallitusovien avautumisen jälkeen Purran päätöksillä jopa tuhat helsinkiläistä työssäkäyvää yksinhuoltajaa on menettänyt kokonaan asumistuen, potkut voi nykyään saada aiempaa helpommin ja jopa saatavuusharkintaa on kevennetty. Suomalaisia pienituloisia ja tavallisia palkansaajia on kuritettu viime vuosina ankarasti. Ihmettelenkin, ettei toistaiseksi kukaan perussuomalaisista ole uskaltanut haastaa tätä linjaa, Heinäluoma päättää.