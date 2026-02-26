Milla Pirttilahti Kokoomuksen eduskuntaryhmän EU- ja ulkopolitiikan asiantuntijaksi
26.2.2026 14:46:44 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut uudeksi EU- ja ulkopolitiikan asiantuntijakseen Milla Pirttilahden. EU- ja ulkopolitiikan asiantuntijan seurantavastuulla ovat muun muassa suuren valiokunnan, ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan asiat.
Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut uudeksi EU- ja ulkopolitiikan asiantuntijakseen Milla Pirttilahden. Pirttilahti siirtyy tehtävään CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin palveluksesta.
Kokoomuksen eduskuntaryhmä päätti valinnasta 26.2. EU- ja ulkopolitiikan asiantuntijan seurantavastuulla ovat mm. suuren valiokunnan, ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan asiat.
Pirttilahti on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän koulutusohjelmasta sekä suorittanut opintoja Sciences Po Paris’ssa. Pirttilahti on aiemmin työskennellyt muun muassa tasavallan presidentin kansliassa ja ulkoministeriössä. Hän aloittaa tehtävässä mahdollisimman pian.
Lisätiedot:
Milla Pirttilahti
Puh. 040 614 6893
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko KortelainenPääsihteeri
Eduskuntaryhmän hallinto ja ryhmäkanslian johtaminen
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Päivärinta: Nyt konkretisoituu lasku SDP:n velkalinjasta26.2.2026 16:05:35 EET | Tiedote
Valtiovarainministeriön tuoreet alijäämäluvut osoittavat Suomen talouden karun tilan. Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinnan mukaan nyt konkretisoituu lasku SDP:n viime kauden politiikasta, jossa ei ollut minkäänlaisia jarruja. Päivärinnan mukaan Räsäsen vuosi ennen vaaleja syntynyt velkahuoli on silmänlumetta. ”On aika paljastaa oma vaihtoehto”, Päivärinta sanoo,
Kokoomuksen Kopra: Huominen voi olla parempi kuin eilen ja se on mahdollista Suomelle25.2.2026 14:26:36 EET | Tiedote
Kokoomyksen ryhmäpuhe 25.2.2026 valtiopäivien avajaiskeskustelussa. Puhujana kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra. Muutokset puhuessa mahdollisia.
Kokoomuksen Kauma: Taloudessa näkyy jo käänne – hallitus jatkaa työtä työllisyyden parantamiseksi24.2.2026 14:30:05 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauman mukaan keskustan välikysymyksessä nostetaan ansiokkaasti esiin aiheellisia huolia, mutta omat konkreettiset ratkaisut loistavat poissaolollaan.
Kokoomuksen Partanen: Itä-Suomea ei ole hylätty – päätöksiä valmistellaan kevään aikana21.2.2026 17:13:38 EET | Tiedote
Torstain kyselytunnilla käytiin keskustelua Itä-Suomen tilanteesta ja mahdollisista erityistalousalueista. Ministeri Purran lausunnoista on syntynyt tulkintoja, joiden mukaan hallitus olisi luopumassa erityistalousalueiden edistämisestä.
Kokoomuksen Wallinheimo: Oppositio yrittää sumuttaa alkoholilakia käsiteltäessä21.2.2026 14:12:58 EET | Tiedote
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajat valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiurun johdolla väittävät, että hallitus olisi vapauttamassa hallitsemattomasti rajat ylittävää alkoholin myyntiä. Oppositioedustajat väittävät, että hallitus voisi rajoittaa alkoholin etämyyntiä Suomeen muista EU-maista tietyn prosenttimäärän perusteella. Tällöin EU-jäsenmaiden lainsäädännössä voisi esimerkiksi suosia tiettyjä kotimaisia valmistajia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme