Milla Pirttilahti Kokoomuksen eduskuntaryhmän EU- ja ulkopolitiikan asiantuntijaksi

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut uudeksi EU- ja ulkopolitiikan asiantuntijakseen Milla Pirttilahden. Pirttilahti siirtyy tehtävään CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin palveluksesta.



Kokoomuksen eduskuntaryhmä päätti valinnasta 26.2. EU- ja ulkopolitiikan asiantuntijan seurantavastuulla ovat mm. suuren valiokunnan, ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan asiat.

Pirttilahti on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän koulutusohjelmasta sekä suorittanut opintoja Sciences Po Paris’ssa. Pirttilahti on aiemmin työskennellyt muun muassa tasavallan presidentin kansliassa ja ulkoministeriössä. Hän aloittaa tehtävässä mahdollisimman pian.

Lisätiedot:

Milla Pirttilahti

Puh. 040 614 6893