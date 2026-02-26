Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Milla Pirttilahti Kokoomuksen eduskuntaryhmän EU- ja ulkopolitiikan asiantuntijaksi

26.2.2026 14:46:44 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut uudeksi EU- ja ulkopolitiikan asiantuntijakseen Milla Pirttilahden. EU- ja ulkopolitiikan asiantuntijan seurantavastuulla ovat muun muassa suuren valiokunnan, ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan asiat.

Pirttilahti on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän koulutusohjelmasta sekä suorittanut opintoja Sciences Po Paris’ssa. Pirttilahti on aiemmin työskennellyt muun muassa tasavallan presidentin kansliassa ja ulkoministeriössä. Hän aloittaa tehtävässä mahdollisimman pian.

Lisätiedot:

Milla Pirttilahti
Puh. 040 614 6893

Yhteyshenkilöt

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajat valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiurun johdolla väittävät, että hallitus olisi vapauttamassa hallitsemattomasti rajat ylittävää alkoholin myyntiä. Oppositioedustajat väittävät, että hallitus voisi rajoittaa alkoholin etämyyntiä Suomeen muista EU-maista tietyn prosenttimäärän perusteella. Tällöin EU-jäsenmaiden lainsäädännössä voisi esimerkiksi suosia tiettyjä kotimaisia valmistajia.

