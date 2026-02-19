THL viikolla 10/2026
26.2.2026 15:01:42 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 26.2. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Uutiset
- ti 3.3. Tietoja koronapandemian aikaisesta kuolleisuudesta Suomessa ja muualla Euroopassa. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244
