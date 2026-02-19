THL viikolla 10/2026

THL viikolla 9/2026 19.2.2026 15:03:28 EET | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 19.2. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Uutiset ti 24.2. THL julkaisee uuden tietokannan iäkkäiden asiakasohjauksen ja palvelujen suunnittelun tueksi. Lisätiedot: pauliina.hietaharju(at)thl.fi, puh. 029 524 7172 Blogit ti 24.2. Johda luottamusta – johdat tuottavuutta. Kirjoittajat erityisasiantuntija Jukka Pyhäjoki. THL ja erityisasiantuntija Elina Vesterinen, STM ke 25.2. Poikkisektorinen yhteistyö maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa säästää aikaa ja rahaa sekä tukee asiakkaita paremmin. Kirjoitt