Suun terveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystyksen toimipiste siirtyy ASSI-sairaalaan 9.3.2026
26.2.2026 15:03:55 EET | Oma Häme | Tiedote
Kanta-Hämeen suun terveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystys siirtyy uuteen ASSI-sairaalaan 9.3.2026. Päivystys palvelee arki-iltaisin ja viikonloppuisin, ajanvaraus puhelimitse numerosta 040 620 5664. Siirtymävaiheessa 4.-8.3.2026 päivystys toimii Jukolan hammashoitolassa. 9.–16.3. ensiavun oville pääsee ovikelloa soittamalla.
Kanta-Hämeen suun terveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystyksen toimipiste siirtyy uuteen ASSI-sairaalaan maanantaina 9.3.2026. Ennen siirtymää päivystys toimii tilapäisesti Jukolan hammashoitolassa 4.–8.3.2026.
Kiireellinen suun terveydenhuollon päivystys palvelee arki-iltaisin klo 15–21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–21. Päivystykseen tulee aina varata aika puhelimitse.
Ajanvarausnumero: 040 620 5664
Puhelinajanvaraus on avoinna arkena klo 15–21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–9. Puhelimeen vastataan mahdollisuuksien mukaan koko päivystyksen ajan.
Toimipisteet ja aikataulu
3.3.2026 asti
Suun terveydenhuollon päivystys toimii Kanta-Hämeen keskussairaalassa
Parantolankatu 6, 13530 Hämeenlinna
4.–8.3.2026
Päivystys järjestetään Jukolan hammashoitolassa
Eeronkuja 6, 13500 Hämeenlinna
Sisäänkäynti klo 15–21 ovikelloa soittamalla.
9.3.2026 alkaen
Päivystys siirtyy ASSI-sairaalaan
Sairaalakatu 3B (pääovet)
Sairaalakatu 3A (Ensiavun sisäänkäynti pääovien ollessa suljettu)
Poikkeusjärjestely ASSI-sairaalassa 9.–16.3.2026
Ensiavun ovi on lukittu 9.–16.3.2026 välisenä aikana. Sisään pääsee ovikelloa soittamalla, jolloin vartija avaa oven.
Mikäli ovea ei avata, potilasta pyydetään ottamaan yhteyttä hammaspäivystyksen numeroon 040 620 5664, jolloin suun terveydenhuollon ammattilainen tulee avaamaan oven.
Tiistaista 17.3.2026 alkaen ensiavun ovet avautuvat automaattisesti ja kulku hammaspäivystykseen toimii normaalisti.
Suun terveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystys palvelee koko Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asukkaita.
Yhteyshenkilöt
Laura NikkarilaSuun terveyden tulosaluejohtajaPuh:050 330 5664laura.nikkarila@omahame.fi
