Suun terveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystyksen toimipiste siirtyy ASSI-sairaalaan 9.3.2026

Liukkaat kelit ja Assin muutto koettelevat päivystystä – varovaisuudella ehkäistään ruuhkia 25.2.2026 14:22:52 EET | Tiedote

Kanta-Hämeen keskussairaala varoittaa Assi-sairaalan muuton ja liukkaiden kelien vaikutuksista päivystykseen. Potilasvirrat saattavat hidastua ja odotusajat pidentyä. Varovaisuus liukkailla vähentää tapaturmia. Suositellaan liukuesteiden käyttöä, ympäristön tarkkailua ja liikkumisen suunnittelua. Päivystys palvelee kiireellisissä tilanteissa ympäri vuorokauden.