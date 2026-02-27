Lidl Suomi

Lidl laajentaa myymälöiden aukioloaikoja – läntisellä Uudellamaalla ovet auki jo klo 7

27.2.2026 07:55:00 EET | Lidl Suomi | Tiedote

Lidl haluaa palvella asiakkaitaan jatkossa entistä laajemmilla aukioloilla. Myymälöiden aukioloja on laajennettu eri puolella Suomea. Maaliskuun alusta alkaen osa Uudenmaan Lidl-myymälöistä avaavat arkisin ovensa jo kello 7. Osassa myymälöistä myös illan aukiolo pitenee. 

– Olemme tunnistaneet tarpeen avata myymälöitämme tällä seudulla aikaisemmin. Palvelemme asiakkaitamme aina parhaalla mahdollisella tavalla, ja nyt pystymme mahdollistamaan heille myös esimerkiksi aamupalaostokset ennen kahdeksalta alkavaa työpäivää, kertoo Lidlin aluejohtaja Akseli Mäkisalo

Maanantaista 2.3.2026 alkaen useat Lidlit Länsi- ja Keski-Uudenmaan alueella avaavat ovensa tuntia aikaisemmin. Uudistus koskee Lohjan, Hangon, Karjaan, Tammisaaren, Karkkilan, Vihdin ja Hyvinkään myymälöitä. 

Myös muissa Uudenmaan myymälöissä laajennetaan aukioloja, kun 52 myymälässä arki-iltojen aukiolo pitenee yhdeksästä kymmeneen. Tämä tuo helpotusta myöhäisillan asiointiin. 

Lidl haluaa olla mukana tekemässä ihmisten arjesta mahdollisimman sujuvaa. Aamun ensimmäiset ja illan viimeiset tunnit ovat kaupassa usein rauhallisimpia, jolloin asiointi on nopeaa ja vaivatonta.

– Rauhallisempaa kauppareissua toivoville tarjoamme mahdollisuuden hoitaa ruokaostokset helposti ennen päivän suurimpia asiakasvirtoja. Paistopisteen faneille haluan myös vinkata, että uunituoreet paistopistetuotteet löytyvät tietysti lämpiminä hyllystä heti kello 7, sanoo Mäkisalo. 

Laajemmat aukioloajat ovat voimassa maanantaista 2.3.2026 alkaen. Myymäläkohtaiset aukioloajat voi tarkistaa joko Lidl Plus -sovelluksesta tai osoitteesta lidl.fi/aukiolot.

