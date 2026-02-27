Lidl laajentaa myymälöiden aukioloaikoja – läntisellä Uudellamaalla ovet auki jo klo 7
27.2.2026 07:55:00 EET | Lidl Suomi | Tiedote
Lidl haluaa palvella asiakkaitaan jatkossa entistä laajemmilla aukioloilla. Myymälöiden aukioloja on laajennettu eri puolella Suomea. Maaliskuun alusta alkaen osa Uudenmaan Lidl-myymälöistä avaavat arkisin ovensa jo kello 7. Osassa myymälöistä myös illan aukiolo pitenee.
– Olemme tunnistaneet tarpeen avata myymälöitämme tällä seudulla aikaisemmin. Palvelemme asiakkaitamme aina parhaalla mahdollisella tavalla, ja nyt pystymme mahdollistamaan heille myös esimerkiksi aamupalaostokset ennen kahdeksalta alkavaa työpäivää, kertoo Lidlin aluejohtaja Akseli Mäkisalo.
Maanantaista 2.3.2026 alkaen useat Lidlit Länsi- ja Keski-Uudenmaan alueella avaavat ovensa tuntia aikaisemmin. Uudistus koskee Lohjan, Hangon, Karjaan, Tammisaaren, Karkkilan, Vihdin ja Hyvinkään myymälöitä.
Myös muissa Uudenmaan myymälöissä laajennetaan aukioloja, kun 52 myymälässä arki-iltojen aukiolo pitenee yhdeksästä kymmeneen. Tämä tuo helpotusta myöhäisillan asiointiin.
Lidl haluaa olla mukana tekemässä ihmisten arjesta mahdollisimman sujuvaa. Aamun ensimmäiset ja illan viimeiset tunnit ovat kaupassa usein rauhallisimpia, jolloin asiointi on nopeaa ja vaivatonta.
– Rauhallisempaa kauppareissua toivoville tarjoamme mahdollisuuden hoitaa ruokaostokset helposti ennen päivän suurimpia asiakasvirtoja. Paistopisteen faneille haluan myös vinkata, että uunituoreet paistopistetuotteet löytyvät tietysti lämpiminä hyllystä heti kello 7, sanoo Mäkisalo.
Laajemmat aukioloajat ovat voimassa maanantaista 2.3.2026 alkaen. Myymäläkohtaiset aukioloajat voi tarkistaa joko Lidl Plus -sovelluksesta tai osoitteesta lidl.fi/aukiolot.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäLidlin viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9-16.Puh:(09) 23456 400media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lidl Suomi
Lidl laajentaa myymälöiden aukioloaikoja Satakunnassa – ovet auki jo klo 727.2.2026 07:55:00 EET | Tiedote
Lidl haluaa palvella asiakkaitaan jatkossa entistä laajemmilla aukioloilla. Myymälöiden aukioloja on laajennettu eri puolella Suomea. Maaliskuun alusta alkaen kaikki Satakunnan Lidlit avaavat arkisin ovensa jo kello 7. Osassa myymälöistä myös illan aukiolo pitenee.
Lidl laajentaa myymälöiden aukioloaikoja Pirkanmaalla – ovet auki jo klo 727.2.2026 07:55:00 EET | Tiedote
Lidl haluaa palvella asiakkaitaan jatkossa entistä laajemmilla aukioloilla. Myymälöiden aukioloja on laajennettu eri puolella Suomea. Maaliskuun alusta alkaen kaikki Pirkanmaan Lidlit avaavat arkisin ovensa jo kello 7. Osassa myymälöistä myös illan aukiolo pitenee.
Lidl laajentaa myymälöiden aukioloaikoja Varsinais-Suomessa – ovet auki jo klo 727.2.2026 07:55:00 EET | Tiedote
Lidl haluaa palvella asiakkaitaan jatkossa entistä laajemmilla aukioloilla. Myymälöiden aukioloja on laajennettu eri puolella Suomea. Maaliskuun alusta alkaen kaikki Varsinais-Suomen Lidlit avaavat arkisin ovensa jo kello 7. Osassa myymälöistä myös illan aukiolo pitenee.
Lidl laajentaa myymälöiden aukioloaikoja Kanta-Hämeessä – ovet auki jo klo 727.2.2026 07:55:00 EET | Tiedote
Lidl haluaa palvella asiakkaitaan jatkossa entistä laajemmilla aukioloilla. Myymälöiden aukioloja on laajennettu eri puolella Suomea. Maaliskuun alusta alkaen kaikki Kanta-Hämeen Lidlit avaavat arkisin ovensa jo kello 7. Osassa myymälöistä myös illan aukiolo pitenee.
Joensuun kolmas Lidl-myymälä avautuu Repokalliolla torstaina 26.2.26.2.2026 07:50:00 EET | Tiedote
Joensuun Lidl-myymäläverkosto laajenee, kun Repokalliolla vietetään Joensuun kolmannen Lidlin avajaisia torstaina 26.2. Odotettu myymälä on tilava ja raikas, uusimman Lidl-ilmeen mukainen myymälä, jossa on kaikki tutut herkut paistopisteestä sähköauton latauspisteeseen. Ostosten skannaus onnistuu myös omalla puhelimella Scan&Go -ominaisuuden avulla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme