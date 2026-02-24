Webinaari: Tase- ja reservimarkkinapalvelun ajankohtaiset
26.2.2026 15:47:12 EET | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid järjestää ma 9.3.2026 klo 14-15 webinaarin, jossa käydään läpi Fingridin tase- ja reservimarkkinapalvelun ajankohtaisia aiheita. Webinaari on suunnattu markkinatoimijoille.
Webinaarin agendalla on seuraavia aiheita:
- ehtopäivitysten ja markkinamuutosten tilanne
- tiedonvaihto-ohjeen päivitys
- kulutussuunnitelmien pilotti
- mFRR säätötarpeen deadband
- uusi markkinajärjestelmä Mimosa
- avoimen datan muutokset.
Webinaariin ei tarvitse ennakkoon ilmoittautua, vaan siihen voi liittyä oheisella Teams-linkillä: Ajankohtaiswebinaari 9.3. -26 klo 14-15
Esitysmateriaali julkaistaan jälkikäteen Fingridin verkkosivuilla.
Lisätiedot
Tuomas Mattila, vanhempi asiantuntija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4180
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
