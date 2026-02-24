Fingrid Oyj

Webinaari: Tase- ja reservimarkkinapalvelun ajankohtaiset

26.2.2026 15:47:12 EET | Fingrid Oyj | Tiedote

Fingrid järjestää ma 9.3.2026 klo 14-15 webinaarin, jossa käydään läpi Fingridin tase- ja reservimarkkinapalvelun ajankohtaisia aiheita. Webinaari on suunnattu markkinatoimijoille.

Webinaarin agendalla on seuraavia aiheita:

  • ehtopäivitysten ja markkinamuutosten tilanne
  • tiedonvaihto-ohjeen päivitys
  • kulutussuunnitelmien pilotti
  • mFRR säätötarpeen deadband
  • uusi markkinajärjestelmä Mimosa
  • avoimen datan muutokset.

Webinaariin ei tarvitse ennakkoon ilmoittautua, vaan siihen voi liittyä oheisella Teams-linkillä: Ajankohtaiswebinaari 9.3. -26 klo 14-15

Esitysmateriaali julkaistaan jälkikäteen  Fingridin verkkosivuilla.

Lisätiedot

Tuomas Mattila, vanhempi asiantuntija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4180

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Tietoja julkaisijasta

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti. 
www.fingrid.fi

Sähkövarastot tarjoavat sähköjärjestelmäämme välttämätöntä joustoa. Fingridin keräämien ja arvioimien tietojen mukaan Suomen sähköverkkoihin on liitetty teholtaan jo noin 1 050 MW sähkövarastoja ja liittämistahdin odotetaan jatkuvan nopeana myös tulevina vuosina. Tietoa sähkövarastojen arvioidusta kokonaiskapasiteetista aletaan lähiaikoina julkaista Fingridin internet-sivuilla. Sähkövarastot on tärkeä sijoittaa sähköverkkoihin siten, etteivät verkot ruuhkautuisi alueellisesti.

