Aluehallituksen käsittelyssä kahden kiinteistöosakeyhtiön perustaminen

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se päättää perustaa keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt Rykmentin puistotie 7:ää ja Varuskunnanaukion pysäköintilaitosta varten. Päätös liittyy Tuusulan Rykmentinpuistoon rakennettavaan sote-keskukseen ja sen yhteydessä toteutettavaan pysäköintiratkaisuun.

Perustettavien yhtiöiden tehtävänä on omistaa ja hallinnoida kyseisiä kiinteistöjä. Järjestelyllä selkeytetään omistusrakennetta ja varmistetaan, että kiinteistöjen hallinta ja ylläpito voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä muiden osapuolten kanssa. Hyvinvointialue on yhtiöissä osakkaana.

Ratkaisu tukee Tuusulan Rykmentinpuiston alueen kehittämistä ja mahdollistaa sote-keskuksen sekä pysäköintilaitoksen toteuttamisen suunnitellulla tavalla. Tavoitteena on varmistaa toimivat ja saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut alueen asukkaille sekä sujuvat pysäköintijärjestelyt palvelujen käyttäjille.

Osana hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelmaa Keusote ja Tuusulan kunta valmistelevat Hyrylään sote-keskusta, johon on tulossa Keusoten omistamia tiloja, Tuusulan kunnan omistamia tiloja sekä vuokrattavia tiloja HUSille ja yksityisille toimijoille. Tuusulan sote-keskus tulee palvelemaan kaikkia hyvinvointialueen asukkaita. Toiminta uusissa tiloissa alkaa 2028–2029.

Omavalvonnan seurantaraportti 1–12/2025: Saatavuus vahvistunut, kehittämistoimet jatkuvat turvallisuuden ja laadun parantamiseksi

Aluehallitus käsitteli Keusoten vuoden 2025 omavalvontaohjelman seurantaraporttia. Palvelujen saatavuus parani monilta osin: yli 23-vuotiaiden

kohdalla 3 kuukauden hoitotakuu toteutui 100 prosenttisesti, suun terveydenhuollon jonot saatiin purettua ja asiakaskokemus säilyi vahvana (NPS 63). Lääkehoitoon ja tiedonkulkuun liittyvät vaaratapahtumat ovat vähentyneet.

Haasteita on yhä muun muassa nuorten mielenterveyspalveluihin pääsyssä, alle 23-vuotiaiden hoitotakuu (14 vrk) toteutui 82 prosenttisesti. Ikääntyneiden asumispalvelujen jonotusaika on keskimäärin yli 3 kuukautta. Yli 23-vuotiaiden suun terveydenhuollon 6 kuukauden hoitotakuu toteutuu 84 prosenttisesti. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien toimivuudessa on käytettävyyshaasteita. Lisäksi vakavien vaaratapahtumien määrä kasvoi vuodesta 2024.

Kehittämistoimia on jatkettu säännönmukaisesti. Jonojen purkua on jatkettu lisäämällä ilta-aikoja, kapasiteettia ja palveluseteleitä, vaikka palvelusetelin käyttö on jäänyt vähäiseksi. Ikääntyneiden asumispalveluihin on lisätty uusia paikkoja. Asiakastietojärjestelmää on kehitetty yhteistyössä toimittajan kanssa, ja lääkehoidon osaamista on vahvistettu sähköisellä lupahallinnalla ja koulutuksilla. Kirjaamiskäytännöt on lähes yhtenäistetty, omatyöntekijän nimeämisestä on annettu ohjeet ja tiedot näkyvät OmaKannassa. Valvontahavaintoihin on puututtu, turvallisuuskäytäntöjä parannettu ja tietopyyntöyksikkö perustettu nopeuttamaan käsittelyä.

Sosiaali- ja potilasasiavastaavan selvitys 2025: Yhteydenotot kasvoivat ja hoidon laatu korostui

Selvityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden oikeusturva toteutui kokonaisuutena kohtuullisesti. Toiminnasta nousi esiin myös joitain rakenteellisia ja laadullisia kehittämiskohteita.

Yhteydenottoja sosiaali- ja potilasasiavastaavalle tuli vuonna 2025 yhteensä 1 147, joka on hieman enemmän kuin edellisvuonna. Yhteydenotot koskivat pääosin julkisia terveydenhuollon palveluja. Yhteydenottojen aiheet koskivat pääasiassa hoidon tai palvelun laatua ja hoitoon tai palveluun pääsyä. Sosiaalihuollon yhteydenotot koskivat pääosin kotihoidon palveluita. Yhteydenottajat olivat huolissaan muun muassa kotihoidon laadusta ja turvallisuudesta.

Terveydenhuollossa tehtiin 308 ja sosiaalihuollossa 176 muistutusta. Terveydenhuollon muistutukset koskivat pääasiassa hoitoon pääsyä ja sosiaalihuollon osalta hoidon ja palvelun laatua. Kanteluiden määrä pysyi maltillisena, mutta potilasvakuutuskeskuksen selvityspyynnöt lisääntyivät.

Selvityksen mukaan alueen asukkaat osaavat käyttää oikeusturvakeinoja aktiivisesti, ja neuvonta tavoitti uusia asiakkaita.

