Kokoomuksen Päivärinta: Nyt konkretisoituu lasku SDP:n velkalinjasta

– Nyt konkretisoituu lasku SDP:n hurlumhei-velkalinjasta. Viime hallituskaudella ei ollut minkäänlaisia jarruja, velkaa otettiin surutta. Se on osaltaan kasvattanut Orpon hallituksen sopeuttamisurakkaa, joka on ollut aivan valtava ja se jatkuu edelleen, Päivärinta sanoo.



Valtiovarainministeriön tuoreet alijäämäennusteet ovat Päivärinnan mukaan vakava herätys.



– Valtiovarainministeriön alijäämäennusteet ovat karmeita. Lähes yhtä karmeaa on myös se, että siitä huolimatta SDP on kolme vuotta vastustanut jokaista sopeutustoimea ja rakenteellista uudistusta. Teot ja puheet ovat täydellisessä ristiriidassa, Päivärinta sanoo.



– Muutaman vuoden kuluttua Suomi maksaa pelkkiä valtionvelan korkoja jo noin kuusi miljardia euroa vuodessa. Vielä viime kaudella elettiin nollakorkojen ajassa ja SDP:ssä velkaa pidettiin käytännössä ilmaisena. Ja nyt kehtaavat kauhistella velkaantumista, Päivärinta sanoo.



Päivärinta muistuttaa, että Suomen julkinen talous on jo nyt poikkeuksellisen raskas.



– Tukia ja lisämenoja on helppo vaatia, mutta totuus on tämä: julkiset menomme ovat jo EU:n korkeimpia, noin 59 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Näin ei voi jatkua, Päivärinta korostaa.



Päivärinnan mukaan vaihtoehto hallituksen linjalle olisi velkakierteen syveneminen ja kasvava epävarmuus.



– Kokoomukselle vastuullinen taloudenpito ei ole ideologinen valinta, vaan edellytys sille, että hyvinvointiyhteiskunta voidaan turvata myös tuleville sukupolville, Päivärinta sanoo.



Päivärinta pitää välttämättömänä, että velkaantumisen hillitsemiseksi on nyt löytynyt laaja poliittinen yhteisymmärrys. Hän odottaa, että SDP:n vaihtoehto viimein tuodaan julki.



– On hyvä, että kaikki puolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta ovat sitoutuneet velkajarruun. Suomen velkaantumista on hillittävä yli vaalikausien. Nyt on SDP:n korkea aika lopettaa sammutetuin lyhdyin kuljeskeleminen ja sytyttää valot. On aika paljastaa oma vaihtoehto, Päivärinta lataa.