Cefmof-säätiön rahoitus vauhdittaa Jyväskylän yliopiston vetytutkimusta
2.3.2026 09:00:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella aloitti tammikuussa uusi apulaisprofessori, Ali Davoodi, jonka tutkimus keskittyy vetytutkimukseen ja kestävien energiajärjestelmien kehittämiseen. Tehtävä rahoitetaan Central Finland Mobility Foundation (Cefmof) ‑säätiön myöntämällä vetytutkimusrahoituksella. Lisäksi apulaisprofessori Manu Lahtisen ja dosentti, yliopistonlehtori Marko Melanderin tekemää vetytutkimusta tuetaan osittain Cefmofin rahoituksella.
Cefmof myönsi Jyväskylän yliopistolle 1,325 miljoonan euron rahoituksen vetytutkimuksen vahvistamiseen sekä kestävän liikenteen ja kiertotalouden edistämiseen. Viisivuotista tutkimusohjelmaa tukee myös yliopiston oma 250 000 euron rahoitusosuus. Rahoitus on osa Cefmofin ja Jyväskylän yliopiston strategista kumppanuutta, jonka tavoitteena on edistää kestävän yhteiskunnan ja liikkuvuuden ratkaisuja monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla.
“Rahoituksen vaikuttavuus syntyy siitä, että se mahdollistaa uusia avauksia ja osaamisen vahvistamista. Olemme ylpeitä voidessamme vahvistaa Jyväskylän kasvavaa vetyyn liittyvää ekosysteemiä ja nähdä tutkimuksen etenevän käytännössä kohti kestävämpää tulevaisuutta”, sanoo Cefmofin toiminnanjohtaja Haruka Arai.
Vetytutkimus vahvistuu toisiaan täydentävillä kokonaisuuksilla
Jyväskylän yliopiston vetytutkimus rakentuu useisiin toisiaan täydentäviin tutkimusalueisiin, jotka kattavat vedyn tuotantoon, materiaalitutkimukseen ja varastointiin liittyviä kysymyksiä.
“Tämä monipuolinen lähestymistapa vahvistaa Jyväskylän yliopiston asemaa vetytutkimuksen edelläkävijänä ja luo vahvan perustan kestävien energiaratkaisujen kehittämiselle”, kertoo matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Timo Sajavaara Jyväskylän yliopistolta.
Ali Davoodi: Materiaalit ja sähkökemia vihreän vedyn tuotannossa
Apulaisprofessori Ali Davoodi aloitti tehtävässään Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella tammikuussa 2026. Hänen tutkimuksensa keskittyy kokeelliseen sähkökemiaan, materiaalitieteeseen ja vihreän vedyn teknologioihin, jotka ovat keskeisiä globaalissa energiamurroksessa.
Davoodin tavoitteena on rakentaa Jyväskylän yliopistoon edistynyt sähkökemian laboratorio, jossa kehitetään kestäviä materiaaleja ja tutkitaan, miten ne toimivat energia- ja teollisuussovelluksissa. Suunnitteilla on tutkimushankkeita esimerkiksi kestävään vedyn tuotantoon biomassasta, vedyn varastointimateriaaleihin sekä vedyn integrointiin osaksi energiajärjestelmiä.
“On innostavaa aloittaa tämä uusi vaihe Jyväskylän yliopistossa. Odotan tutkimustoiminnan rakentamista, uusien yhteistyöverkostojen kehittämistä, opetukseen osallistumista ja sitä, että voimme edistää vedyn ja kestävän energian ratkaisuja kohti hiilineutraalia tulevaisuutta”, sanoo Davoodi.
Manu Lahtinen: Ratkaisuja turvalliseen vedyn varastointiin
Apulaisprofessori Manu Lahtisen tutkimus keskittyy vedyn varastointiin, joka on yksi vetytalouden keskeisimmistä pullonkauloista. Nykyiset varastointimenetelmät perustuvat vedyn puristamiseen erittäin korkeassa paineessa tai nesteyttämiseen hyvin alhaisissa lämpötiloissa, mikä tekee varastoinnista ja kuljetuksesta energiaintensiivistä ja teknisesti vaativaa.
Lahtinen tutkii huokoisia varastointimateriaaleja, erityisesti metalliorgaanisia verkkorakenteita eli MOF-yhdisteitä (Metal-Organic Frameworks) sekä biohiilipohjaisia materiaaleja. MOF-materiaalit ja huokoiset hiilimateriaalit voivat sitoa vetyä “pesusienen” tavoin ja mahdollistaa vedyn tehokkaamman varastoinnin matalammassa paineessa. Tämä voi pienentää säiliöiden painoa ja kustannuksia, parantaa turvallisuutta ja vähentää energiankulutusta.
“Juuri, huokoiset materiaalit voivat ratkaista vedyn varastoinnin haasteita erityisesti liikennekäytössä, koska ne mahdollistavat suuremman varastointikapasiteetin selvästi matalammassa paineessa”, selventää Lahtinen.
Tutkimusta tehdään yhteistyössä muun muassa VTT:n kanssa, jossa huokosmateriaaleja testataan eri paine- ja lämpötilaolosuhteissa. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka soveltuvat käytännön sovelluksiin esimerkiksi liikenteeseen ja energiavarastoihin.
Marko Melander: Uusia laskentamenetelmiä sähkökemian ja vedynkehityksen tutkimukseen
Vetytutkimusta vahvistaa myös yliopistonlehtori, akatemiatutkija Marko Melander. Hänen tutkimuksensa täydentää kemian laitoksen materiaalitutkimuksen ja sähkökemian osaamista etenkin teoreettisen ja laskennallisen sähkökemian alalla.
Melanderin tutkimus keskittyy sähkökemian mallintamiseen sopivien edistyneiden atomitason laskentamenetelmien kehittämiseen sekä soveltamiseen esimerkiksi vedynkehityksen kemiassa sekä yleisemmin sähkökemiallisten materiaalien tutkimuksessa. Kehitettyjen menetelmien avulla saadaan täsmällistä tietoa siitä, miten ja miksi sähkökemialliset reaktiot tapahtuvat. Kyseistä tietoa voidaan puolestaan käyttää kokeellisten havaintojen selittämiseen, nykyisten materiaalien kehittämiseen sekä uusien materiaalien ennustamiseen. Tulevaisuuden hankkeet keskittyvät entistä vahvemmin vetykemian kannalta keskeisten materiaalien tehokkuuden ja kestävyyden kehittämiseen ja ennustamiseen laskennallisia menetelmiä käyttäen.
”Olen innoissani sähkökemiaan keskittyvän kokeellisen tutkimuksen kehityksestä Jyväskylässä. Tämä avaus paitsi uudistaa kemian laitoksen tutkimusta erittäin tärkeässä aiheessa myös mahdollistaa kansainvälisesti korkeatasoisen menetelmäkehityksen ja laskennallisen tutkimuksen suoran yhdistämisen kokeellisen sähkökemian kanssa. Uskon, että tämä kokeellisen ja laskennallisen työn yhdistäminen edesauttaa sekä nykyisten sähkökemiallisten materiaalien ymmärtämisen että uusien ja parempien materiaalien nopeamman kehityksen”, sanoo Melander.
Tutkimuksen rinnalla panostuksia opetukseen ja kiertotalouteen
Vetytutkimuksen vahvistaminen näkyy myös opetuksessa. Kemian laitoksella on käynnistynyt tammikuussa uusi pakollinen ensimmäisen vuoden kemian opintojakso, jossa käsitellään vedyn tuotantoa osana kestävää energiajärjestelmää. Lisäksi laitoksella opetetaan vety-, sähkö- ja katalyysikemiaa useilla kursseilla
”Suomessa ja Keski-Suomessa tarvitaan uusia osaajia, joilla on vahva ymmärrys sähkökemiasta ja sen moninaisista sovelluksista. On tärkeää, että yliopistolla koulutamme näitä tulevaisuuden asiantuntijoita ”, sanoo Melander.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Central Finland Mobility Foundation (Cefmof):
Cefmof, toiminnanjohtaja Haruka Arai, haruka.arai@cefmof.org, p. 050 555 2310 (englanniksi)
Jyväskylän yliopisto:
Tiedekunnan dekaani Timo Sajavaara, timo.sajavaara@jyu.fi, +358408054114
Apulaisprofessori Ali Davoodi, ali.a.davoodi@jyu.fi, +358504353099
Apulaisprofessori Manu Lahtinen, manu.k.lahtinen@jyu.fi, +358408053696
Yliopistonlehtori Marko Melander, marko.m.melander@jyu.fi
Kuvat
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Digitalisaatio muokkaa sote‑ammattilaisen toimijuutta odotettua syvemmin24.2.2026 07:45:00 EET | Tiedote
Uusi tutkimus osoittaa, että digitalisaatio vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työhön syvemmin kuin on aiemmin tunnistettu. Muutos ulottuu arjen työn järjestelyistä työn arvoihin, päätöksentekoon ja työhyvinvointiin. Tutkimuksessa kehitetty digitoimijuus‑käsite tekee muutoksen näkyväksi uudella tavalla.
Väitös: Varhaiskasvatuksen johtamiskulttuuri vaikuttaa uudistusten toteutumiseen23.2.2026 07:15:00 EET | Tiedote
Varhaiskasvatuksen johtaminen on muuttunut viime vuosina aiempaa vaativammaksi. Kehityksen taustalla ovat sekä muuttuneet odotukset varhaiskasvatuksen tehtävästä että koulutuspoliittiset linjaukset. Samalla päiväkotien arkea ovat muovanneet merkittävät rakenteelliset ja poliittiset uudistukset. Väitöstutkimus osoittaa, että muutosten toteutuminen arjessa riippuu ratkaisevasti siitä, miten johtaminen päiväkodeissa toimii.
Yläkoululaiset disinformaation keskellä – tutkimuksessa selvitetään, kuka tunnistaa harhaanjohtavan tiedon ja miksi19.2.2026 11:45:02 EET | Tiedote
Disinformaatio eli tarkoituksellisesti harhaanjohtava tieto on yhä näkyvämpi osa nuorten arkea. Sosiaalisen median kanavat, algoritmit ja nopeasti leviävä sisältö altistavat yläkoululaiset virheelliselle tiedolle päivittäin. Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeessa selvitetään, kuinka hyvin nuoret tunnistavat disinformaation ja mitkä tekijät vaikuttavat heidän kykyynsä erottaa tosi valheesta.
Suomen Akatemia rahoittaa musiikin kansainvälisen huippututkijan paluun Jyväskylän yliopistoon19.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Suomen Akatemia on myöntänyt yhteensä 27,5 miljoonaa euroa Suomen ulkopuolelta kutsuttavien korkeatasoisten tutkijoiden rekrytoimiseen. Jyväskylän yliopistoon myönnettiin 2,5 miljoonan euron rahoitus musiikin huippututkija Tuomas Eerolan rekrytointiin. Rahoituksen turvin kaikkiaan 11 kansainvälistä tutkijaa siirtyy suomalaisiin yliopistoihin professorin tehtäviin ja perustaa niihin tutkimusryhmänsä.
Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiöltä merkittävä tuki Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle - Säätiö myönsi apurahoja 265 000 euroa18.2.2026 21:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö sr. on lahjoittanut Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle 190 000 euron apurahan 18.2.2026. Apurahatilaisuudessa Säätiö jakoi apurahoja kauppatieteiden opiskeluun sekä korkeakouluasteisen kaupallisen koulutuksen ja liikesivistyksen ylläpitoon ja tukemiseen Jyväskylässä yhteensä 265 000 euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme