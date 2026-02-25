Uskalla Yrittää 2026: nuorten yrittäjyyskilpailun finaaliin etenee Kainuun alueelta kolme nuorten harjoitusyritystä
26.2.2026 17:32:57 EET | Nuorten yrittäjyys ja talous NYT | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamassa Uskalla Yrittää -aluekilpailussa 26. helmikuuta palkittiin Kainuun kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Kajaanissa järjestettyyn tapahtumaan osallistui 54 yritystä ja noin 120 nuorta alueen eri oppilaitoksista. Kolmen yrityksen tie jatkuu kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin huhtikuussa. Tapahtumassa jaettiin myös Kainuun Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustus, jonka sai Sami Viinikainen Kajaanin Lyseosta.
Kajaanissa palkittiin monipuolisia palveluita ja kiinnostavia tuotteita
Yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat esittelivät kehittämiään tuotteita ja palveluita Kauppakeskus Prismassa.
Kainuun alueelta Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin etenivät seuraavat NYT-yritykset:
Paras NYT-yritys – perusaste: Modèle Élégance NYT
Kajaanin keskuskoulu, Kajaani
Liikeidea: Yritys tekee uusia vaatteita vanhoista vaatteista. Lisäksi palveluihin kuuluu valokuvaus.
Palkitsemisperusteet: Yrityksen tiimidynamiikka oli hyvä. Tuomaristo arvosti ekologista lähestymistapaa. Tuomaristoon teki myös vaikutuksen, että osa yrityksen tuotoista ohjataan hyväntekeväisyyteen.
Paras NYT-yritys – toinen aste: E&E tukkatupa NYT
Kainuun ammattiopisto, Kajaani
Liikeidea: Yritys tarjoaa parturi-kampaamopalveluita. Kehitysideana on kiertävä parturi-kampaamopakettiauto, joka kiertää Kajaanissa ja Kainuun kunnissa.
Palkitsemisperusteet: Yrityksessä on tunnistettu markkinarako ja otettu huomioon vastuullisuus sekä saavutettavuus. Yrityksellä on kunnianhimoinen tulevaisuuden suunnitelma. Tuomaristoon teki vaikutuksen yrittäjien ratkaisuhakuinen ja palvelualtis asenne.
Paras liikeidea: Emiida Hair NYT
Kainuun ammattiopisto, Kajaani
Liikeidea: Parturi-kampaamopalvelut ihmisläheisellä ohjaavalla otteella.
Palkitsemisperusteet: Yrityksellä on erottuva ja innovatiivinen liikeidea. Konsepti huomioi asiakkaan arjen sujuvuuden täysin uudenlaisella tavalla. Markkinatutkimusta on tehty, ja on tunnistettu palvelun tarve sekä kohderyhmä. Yrittäjä on ottanut esimerkillisesti huomioon liiketoimintasuunnitelman eri osa-alueet. Yrityksellä on myös kehityssuunnitelma tulevaisuuteen.
Lisäksi tapahtumassa jaettiin seuraavia palkintoja:
Paras tuote: Meiltä Kotoa NYT
Lehtikankaan koulu, Kajaani
Liikeidea: Yritys valmistaa ja myy kierrätysmateriaaleista valmistettuja käsitöitä ihmisille ja eläimille. Tuotteet ovat ekologisia ja edullisia. Yritys lahjoittaa yleensä 10 % voitoista WWF:lle tai muulle hyväntekeväisyysjärjestölle.
Palkitsemisperusteet: Yrityksellä on laaja tuotevalikoima, jossa myös ekologisuus on huomioitu. Asiakaskunta on mietitty, ja kohderyhmä tunnistettu. Tuomaristoon teki vaikutuksen, että yritys lahjoittaa myös hyväntekeväisyyteen.
Paras palvelu: Velnails NYT
Kajaanin lukio, Kajaani
Liikeidea: Yritys tekee rakennekynsiä.
Palkitsemisperusteet: Yritys on valjastanut hienosti oman taiteellisuuden ja luovuuden liikeideaksi. Yrityksellä on selkeästi tunnistettu tarve, ja liikeidea vastaa tarpeeseen. Yritys erottautuu muista tekijöistä tekemällä taiteellisia kynsiä, kohderyhmänä nuoret. Palvelun hinnoittelumalli on selkä, ja markkinointi on toimivaa.
Paras messupiste: TechForge NYT
Kainuun ammattiopisto, Kajaani
Liikeidea: Yritys huoltaa, kasaa ja myy tietokoneita.
Palkitsemisperusteet: Yrityksen messupisteellä oli sisäänheittotuote: toiminnallinen elementti, joka istui hyvin heidän brändiinsä. Tuomaristoon teki vaikutuksen erittäin vuorovaikutuksellinen ja osallistava keskustelu messupisteellä ja yrittäjien yhtenäinen tiimiasu.
Paras myyntipuhe: Välipalabaari NYT
Kajaanin keskuskoulu, Kajaani
Liikeidea: Yritys myy välipaloja kärrystä.
Palkitsemisperusteet: Myyntipuheessa oli naseva aloitus, ja liikeidea tuli tiivistetysti esille. Kohderyhmä ja hinnoittelu nostettiin selkeästi esille. Tuomareihin teki vaikutuksen selkeä artikulointi. Itsevarmuus näkyi yrittäjistä, ja kontakti tuomareihin oli hyvä.
Kunniamaininta Paras NYT-yritys – korkea-aste: 3Dtulostettu NYT
Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaani
Liikeidea: Yritys tarjoaa 3D-tulostuspalvelua, joka valmistaa varaosia ja tuotteita asiakkaan tarpeiden mukaan (myös osia, joita ei enää valmisteta). Verkkokaupassa myydään tuotteita, jotka ovat toimineet ja vastanneet muiden asiakkaiden tarpeisiin.
Palkitsemisperusteet: Yrityksellä on valmis palvelu ja uusia tuotteita. Konsepti on valmis, ja hinnoittelu on selkeä. Yrityksessä on otettu huomioon kestävä kehitys, ja yrityksellä on olemassa olevat kumppanuudet ja yhteistyötahot. Yrityksellä on myös hyvät yhteistyömahdollisuudet esim. isojen lautapelivalmistajien kanssa.
Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista
Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista oppilaitoksista:
- Lehtikankaan koulu, Kajaani
- Kajaanin lyseo, Kajaani
- Kajaanin Lukio, Kajaani
- Kainuun ammattiopisto, Kajaani
- Keskuskoulu, Kajaani
- Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaani
- Tenetin koulu, Sotkamo
Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.
Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo
Kajaanin aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:
- Johannes Aalto, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Kainuun liitto
- Olli Kähkönen, yrittäjä, The Great Escape
- Anu Meriläinen, yritysasiantuntija, Elinvoimakeskus
- Mari Möttönen, toimitusjohtaja, Kainuun Yrittäjät
- Ville Pennanen, pankinjohtaja, OP Kainuu
- Seppo Räisänen, yritysneuvoja, Kajaanin Kaupunki
- Jenni Tervonen, asiakaspäällikkö, Fennia
- Mari Määttä, projektipäällikkö, Business Kainuu
- Katri Roininen, projektiasiantuntija, Business Kainuu
- Anni Salomaa, yrittäjä, Anniliina Beauty
Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja
Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 28.–29.4.2026 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Latvian Riikassa.
Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja
Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.
Vuonna 2026 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 640 NYT-yritystä ja yli 1 600 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2025 yli 4 400 opiskelijaa yli 220 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.
Tapahtumassa palkittiin myös Vuoden yrittäjyyskasvatusopettaja
Kainuun aluetapahtumassa jaettiin myös tunnustus ansioituneesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa. Palkinnon sai Sami Viinikainen Kajaanin Lyseosta.
Viinikainen on usean vuoden ajan luotsannut yrittäjyyden valinnaisainetta Kajaanin Lyseossa. Yrittäjyyden valinnaisaineen suosio on viime vuosina lisääntynyt, ja ryhmien määrät ovat kasvaneet. Useammat opiskelijat ovat kiinnostuneet yrittäjyydestä.
Viinikainen on omalla toiminnallaan kasvattanut NYT-yrittäjyyden näkyvyyttä Kajaanissa. Nuoret ovat päässeet kokeilemaan omia ideoitaan ja saaneet käytännön kokeilujen kautta tietoa ja taitoja yrittäjyydestä. Viinikaisen rauhallinen luonne on eduksi, kun hän toimii oppilaiden kanssa arjessa.
Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan Kainuun alueella valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat.
Yhteyshenkilöt
Jere RonkainenAsiantuntija, yrittäjyyskasvatus ja koulutuspalvelut, Itä-SuomiPuh:050 400 4724jere.ronkainen@nuortennyt.fi
Eveliina LinnaViestinnän asiantuntijaPuh:0407040085eveliina.linna@nuortennyt.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja. Tarjoamme erilaisia oppimiskokonaisuuksia ja -ympäristöjä esikoulusta 2.asteelle. Yrityskyliä meillä on yhteensä 14 paikkakunnalla. Opettajille ja opinto-ohjaajille järjestämme koulutuksia. Olemme myös osa kansainvälistä Junior Achievement -verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Nuorten NYT -järjestömme perustettiin kesäkuussa 2023, kun Nuori Yrittäjyys ry ja Talous ja nuoret TAT yhdistivät toimintansa.
