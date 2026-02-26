SDP:n Seppo Eskelinen: Taksilaki vihdoin ulos!
26.2.2026 16:48:36 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Seppo Eskelinen on tyytyväinen, että hallitus on vihdoin saanut valmiiksi esityksen taksilain korjaamiseksi.
– Lopultakin saivat ulos. Asiakasturvallisuus ja luottamuksen palauttaminen taksiliikenteeseen ei tullut yhtään liin aikaisin. Tilanne alkoi jo uhkaamaan elinkeinon olemassaolon edellytyksiä, sanoo SDP:n liikennevaliokuntaryhmän vetäjä Seppo Eskelinen.
– Tässä toteutuivat lopulta SDP:n tavoitteet korjaukseksi: Rekisterikilvet, kuljettajakoulutuksen lisäys, taksamittarit ja harmaan talouden tukkiminen, luettelee eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eskelinen.
– Mutta ihmeen pitkään siellä hallituksessa sovun saavuttaminen kesti. Sen verran selkeä ja suora oli alan järjestäytyneiden toimijoiden viesti jo pitkään, ihmettelee ja kritisoi Eskelinen.
Seppo EskelinenKansanedustajaPuh:050 514 3350seppo.eskelinen@eduskunta.fi
