SDP:n Seppo Eskelinen: Taksilaki vihdoin ulos!

26.2.2026 16:48:36 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Seppo Eskelinen on tyytyväinen, että hallitus on vihdoin saanut valmiiksi esityksen taksilain korjaamiseksi.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

– Lopultakin saivat ulos. Asiakasturvallisuus ja luottamuksen palauttaminen taksiliikenteeseen ei tullut yhtään liin aikaisin. Tilanne alkoi jo uhkaamaan elinkeinon olemassaolon edellytyksiä, sanoo SDP:n liikennevaliokuntaryhmän vetäjä Seppo Eskelinen.

– Tässä toteutuivat lopulta SDP:n tavoitteet korjaukseksi: Rekisterikilvet, kuljettajakoulutuksen lisäys, taksamittarit ja harmaan talouden tukkiminen, luettelee eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eskelinen.

– Mutta ihmeen pitkään siellä hallituksessa sovun saavuttaminen kesti. Sen verran selkeä ja suora oli alan järjestäytyneiden toimijoiden viesti jo pitkään, ihmettelee ja kritisoi Eskelinen.

