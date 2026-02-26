SDP EDUSKUNTA

SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Ministeri Rydman ei luvannut, etteivät sote-säästöt osu vanhustenhoivaan

26.2.2026 17:08:08 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

SDP tenttasi eduskunnan kyselytunnilla uutta sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmania vanhustenhoivan tilasta ja tulevista sote-säästöistä. Ministeri ei pystynyt lupaamaan, ettei enää euroakaan leikkauksista kohdisteta vanhustenhoivaan.

Kuva: JP Flander / SDP

– Kysyin ministeriltä suoraan: voitteko vakuuttaa, ettei enää euroakaan sote-säästöistä kohdistu vanhustenhoivaan? Ministeri Rydman ei pystynyt tätä lupausta antamaan, SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa sanoo.

Laine-Nousimaan mukaan kyse on hallituksen arvovalinnasta.

– Nyt hallituksella oli mahdollisuus tehdä selvä linjaus vanhustenhoivan puolesta. Kun sitovaa lupausta ei tullut, viesti on selvä: vanhustenhoivaa ei ole rajattu säästöjen ulkopuolelle, Laine-Nousimaa korostaa.

Laine-Nousimaan mukaan vastaus kertoo paljon myös hallituken tulevasta kehysriihestä.

– Jos ministeri ei nyt sitoudu suojelemaan vanhustenhoivaa sote-leikkauksilta, on vaikea uskoa, että hallitus sitä myöhemminkään puolustaisi kehysriihessä. Tosiasia on, että hallitus ei ole valmis puolustamaan ikäihmisiä. Ikäihmiset ansaitsevat turvaa, eivät jatkuvaa epävarmuutta ja pelkoa siitä huolehtiiko kukaan, Laine-Nousimaa päättää.

Avainsanat

sotesote-palvelutleikkauksetvanhustenhoivasosiaali- ja terveydenhuolto

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Karlsson huolissaan toimeentulotukea tarvitsevien pienyrittäjien ja opiskelijoiden tulevaisuudesta26.2.2026 08:04:00 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Anette Karlsson on käynnistänyt Kansanedustajan kahvipöydässä podcastin, jossa käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia päätöksiä ja ilmiöitä. Ensimmäisessä jaksossa Karlsson keskustelee masennuksesta toipuvan someyrittäjän ja neljän lapsen äidin kanssa. Toimeentulotuki on ollut perheelle tärkeä tulonlähde, sillä yritystoiminnan tulot ovat pienimuotoiset.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye