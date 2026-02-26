SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Ministeri Rydman ei luvannut, etteivät sote-säästöt osu vanhustenhoivaan
26.2.2026 17:08:08 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP tenttasi eduskunnan kyselytunnilla uutta sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmania vanhustenhoivan tilasta ja tulevista sote-säästöistä. Ministeri ei pystynyt lupaamaan, ettei enää euroakaan leikkauksista kohdisteta vanhustenhoivaan.
– Kysyin ministeriltä suoraan: voitteko vakuuttaa, ettei enää euroakaan sote-säästöistä kohdistu vanhustenhoivaan? Ministeri Rydman ei pystynyt tätä lupausta antamaan, SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa sanoo.
Laine-Nousimaan mukaan kyse on hallituksen arvovalinnasta.
– Nyt hallituksella oli mahdollisuus tehdä selvä linjaus vanhustenhoivan puolesta. Kun sitovaa lupausta ei tullut, viesti on selvä: vanhustenhoivaa ei ole rajattu säästöjen ulkopuolelle, Laine-Nousimaa korostaa.
Laine-Nousimaan mukaan vastaus kertoo paljon myös hallituken tulevasta kehysriihestä.
– Jos ministeri ei nyt sitoudu suojelemaan vanhustenhoivaa sote-leikkauksilta, on vaikea uskoa, että hallitus sitä myöhemminkään puolustaisi kehysriihessä. Tosiasia on, että hallitus ei ole valmis puolustamaan ikäihmisiä. Ikäihmiset ansaitsevat turvaa, eivät jatkuvaa epävarmuutta ja pelkoa siitä huolehtiiko kukaan, Laine-Nousimaa päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna Laine-NousimaakansanedustajaPuh:09 432 3111hanna.laine-nousimaa@eduskunta.fiwww.hannalaine.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Seppo Eskelinen: Taksilaki vihdoin ulos!26.2.2026 16:48:36 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Seppo Eskelinen on tyytyväinen, että hallitus on vihdoin saanut valmiiksi esityksen taksilain korjaamiseksi.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Kuka perussuomalaisissa uskaltaa haastaa Purran kylmän porvarilinjan?26.2.2026 14:46:00 EET | Tiedote
Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.) kummeksuu perussuomalaisten harjoittamaa hallituspolitiikkaa, joka heikentää suomalaisten työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla. Työttömien työnhakijoiden määrä on noussut yli 100 000 Orpon–Purran hallituksen aikana, mutta silti hallitus on tarjoillut työttömille vain kylmää kättä.
SDP:n Joona Räsänen: Hallituksen viimeinenkin lupaus hautautuu paisuvan velkavuoren alle26.2.2026 14:18:35 EET | Tiedote
-Päivän isoin uutinen on, että pääministeri Petteri Orpon ja valtionvarainministeri Riikka Purran viimeinenkin lupaus ollaan pettämässä. Heidän johdollaan velkasuhde suorastaan räjähtää katosta läpi, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaa Joona Räsänen (sd).
SDP:n Karlsson huolissaan toimeentulotukea tarvitsevien pienyrittäjien ja opiskelijoiden tulevaisuudesta26.2.2026 08:04:00 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Anette Karlsson on käynnistänyt Kansanedustajan kahvipöydässä podcastin, jossa käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia päätöksiä ja ilmiöitä. Ensimmäisessä jaksossa Karlsson keskustelee masennuksesta toipuvan someyrittäjän ja neljän lapsen äidin kanssa. Toimeentulotuki on ollut perheelle tärkeä tulonlähde, sillä yritystoiminnan tulot ovat pienimuotoiset.
SDP:n Suhonen iloitsee Varkauden teollisuusperinnön tunnustuksesta25.2.2026 16:47:45 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja Varkauden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Timo Suhonen on iloinen kaupungille myönnetystä Euroopan kulttuuriperintötunnuksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme