SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Ministeri Rydman ei luvannut, etteivät sote-säästöt osu vanhustenhoivaan

– Kysyin ministeriltä suoraan: voitteko vakuuttaa, ettei enää euroakaan sote-säästöistä kohdistu vanhustenhoivaan? Ministeri Rydman ei pystynyt tätä lupausta antamaan, SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa sanoo.

Laine-Nousimaan mukaan kyse on hallituksen arvovalinnasta.

– Nyt hallituksella oli mahdollisuus tehdä selvä linjaus vanhustenhoivan puolesta. Kun sitovaa lupausta ei tullut, viesti on selvä: vanhustenhoivaa ei ole rajattu säästöjen ulkopuolelle, Laine-Nousimaa korostaa.

Laine-Nousimaan mukaan vastaus kertoo paljon myös hallituken tulevasta kehysriihestä.

– Jos ministeri ei nyt sitoudu suojelemaan vanhustenhoivaa sote-leikkauksilta, on vaikea uskoa, että hallitus sitä myöhemminkään puolustaisi kehysriihessä. Tosiasia on, että hallitus ei ole valmis puolustamaan ikäihmisiä. Ikäihmiset ansaitsevat turvaa, eivät jatkuvaa epävarmuutta ja pelkoa siitä huolehtiiko kukaan, Laine-Nousimaa päättää.