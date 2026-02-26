Kokoomuksen Zyskowicz: Koko eduskuntaurani aikana SDP ei ole koskaan ollut näin huolissaan velasta: mahtavaa!

– Olen ollut eduskunnassa noin 50 vuotta, eikä SDP ole koskaan ollut niin huolissaan velasta kuin nyt. Se on tietysti hieno asia, kun ovat nyt kokeneet jonkinlaisen herätyksen tässä asiassa vuosi ennen eduskuntavaaleja. Mutta minulle on yhä silkka mysteeri, miten SDP ratkaisisi velkaantumisongelman. Siis sen ongelman, jonka korjaamista ovat vastustaneet voimakkaasti koko tämän vaalikauden. Nyt tosin vaikuttaa siltä, että joka toinen päivä vaativat lisää sopeutustoimia tässä ja nyt ja joka toinen päivä vastustavat kaavailtuja sopeutustoimia, Zyskowicz sanoo.



Zyskowiczin mukaan nykyinen velkatilanne ei ole syntynyt hetkessä, vaan pitkän kehityksen seurauksena, johon myös SDP on ollut keskeisesti vaikuttamassa.



– Kiteytän eron edellisen ja nykyisen hallituksen välillä. Nimittäin kun edellinen hallitus törmäsi kriiseihin, jotka vaativat hyvin tuntuvia uusia panostuksia, se ei ollut valmis säästämään käytännössä mitään mistään vanhasta. Sen sijaan, kun nykyinen hallitus on törmännyt uusiin menotarpeisiin, esimerkiksi turvallisuuden ja puolustuksen osalta, niin kukaan ei voi väittää, etteikö nykyinen hallitus olisi monestakin vanhasta ollut valmis säästämään. SDP:n mielestä tietysti liikaakin, Zyskowicz sanoo.



Hänen mukaansa SDP:n puheissa ja teoissa on ilmiselvä ristiriita.



- Onhan se irvokasta, että porukka, joka on vastustanut suunnilleen kaikkia nykyhallituksen säästöesityksiä, esittää nyt huolta velkaantumisesta ja vaatii nykyhallitukselta lisää säästöjä. Mutta tämä huolipuhe ei ole kuitenkaan konkretisoitunut omiksi säästökohteiksi, Zyskowicz sanoo.



Zyskowicz pitää merkittävänä askeleena, että puolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta ovat sitoutuneet velkaantumisen hillitsemiseen yli vaalikausien velkajarrulla.



– Tosiasia on se, että valtavat julkisen talouden haasteet ovat Suomen ja kaikkien vastuullisten puolueiden edessä vielä vuosikausia ja useita vaalikausia. Velkajarruun sitoutuminen on puolueilta lupaus vastuullisesta taloudenpidosta.