Bitcoinilla tuttu kaava puoliintumisen jälkeen

27.2.2026 07:00:00 EET | Valour | Tiedote
Bitcoin on menettänyt jalansijaansa markkinoilla viime kuukausina, mutta nykyinen markkinatilanne noudattaa tuttua kaavaa verrattuna aiempiin puoliintumissykleihin. Valourin Johanna Belitzin mukaan voi kestää vielä 8–10 kuukautta ennen kuin nelivuotisen syklin seuraava vaihe alkaa.
Bitcoin on menettänyt jalansijaansa markkinoilla viime kuukausina – mutta jos katsotaan historiallisesta näkökulmasta, niin kehitys ei ole ollut kovin dramaattista.
Valour on yhdessä Reflexivity Researchin kanssa analysoinut 5 500 päivittäistä datapistettä vuodesta 2011 lähtien. Heidän mukaansa nykyinen markkinavaihe noudattaa lähes säännönmukaista kaavaa verrattuna aiempiin puoliintumissykleihin.
Puoliintumiset, jotka tapahtuvat noin neljän vuoden välein ja ovat ennalta määrättyjä bitcoinin koodissa, tarkoittavat, että uusien bitcoinien määrä vähenee. Tämä yleensä laukaisee pidemmän nousutrendin ennen kuin markkinat siirtyvät korjausliikkeeseen.
Neljän vuoden syklit
Vuosien 2016 ja 2020 puoliintumisten jälkeen hinta nousi 17–18 kuukautta, ennen kuin laski 40–70 prosenttia. Laskuja seurasivat noin vuoden kestäneet laskumarkkinat. Vuonna 2024 puoliintuminen tapahtui huhtikuun lopussa. Sen jälkeen bitcoin nousi lokakuuhun 2025 asti, yhteensä noin 19 kuukautta. Nyt lasku on jatkunut neljä kuukautta, ja Valour uskoo, että tähänastiset muutokset ovat täysin linjassa aiempien syklien kanssa.
– Jokainen merkittävä liike on helppo tulkita joksikin uudeksi, mutta jos katsomme taaksepäin, tunnistamme selkeän kaavan. Tämäkin sykli noudattaa samaa rakennetta kuin kaksi edellistä, sanoo Johanna Belitz, Valourin Pohjoismaiden johtaja.
Markkinoihin kohdistuva paine voi tuntua sijoittajille kovalta, mutta Belitzin mukaan laskun laajuus tai nopeus ei ole epätavallista.
– Aivan kuten ennenkin, näemme pitkän nousun jälkeen konsolidaatiojakson. Ero tänään on siinä, että markkinat ovat kypsemmät, institutionaalisten toimijoiden osallistuminen on suurempaa ja volatiliteetti hallitumpaa.
Lasku voi kestää vielä 8–10 kuukautta
Valourin mukaan kryptomarkkinat ovat ammattimaistuneet selvästi viime vuosina. Institutionaaliset toimijat ajavat yhä enemmän volyymeja, mikä on tehnyt hintaliikkeistä jäsennellympiä ja enemmän makrotaloudellisiin tekijöihin sidottuja kuin ennen.
Samalla Belitz korostaa, että sijoittajat keskittyvät usein väärään asiaan.
– Ei kannata kysellä, tuleeko korjausliike, vaan miten toimia, kun se tulee. Historiallisesti houkuttelevimmat pitkän aikavälin sijoitukset ovat syntyneet juuri silloin, kun markkinatunnelma on ollut heikoimmillaan.
Jos kaava toistuu, lasku voi kestää vielä kahdeksasta kymmeneen kuukautta ennen kuin nelivuotisen syklin seuraava vaihe alkaa. Mutta Valourin mukaan johtopäätös on jo selvä: markkinat ovat täsmälleen siinä tilanteessa, missä ne ovat yleensä tähän aikaan puoliintumisen jälkeen.
– Näemme kypsyvän markkinan, emme romahdusta. Syklit ovat osa bitcoinin DNA:ta. Tärkeintä on ymmärtää ne, ei pelätä niitä, sanoo Johanna Belitz.
