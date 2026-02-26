SDP:n Karlsson & Kymäläinen: Ovatko vanhuspalvelut leikkausuhan alla vai ei?

Oppositio yhdisti voimansa vaatiakseen tuoreelta ministeriltä vastauksia siihen, miten hän palauttaa suomalaisten luottamuksen vanhustenhoivaan. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat erityisesti ikäihmisten osalta sellaisessa tilassa, että ihmisten luottamus niiden toimivuuteen on vakavasti horjunut. Tuoreen kyselyn mukaan, 66 % suomalaisista nimittäin ei luota vanhusten hoidon turvallisuuteen. SDP:n kansanedustajat Anette Karlsson ja Suna Kymäläinen ihmettelevät hallituksen toimettomuutta.

– Ministeriltä ei saatu vastausta siihen, onko hän valmis perumaan nyt jo käsittelyssä olevan 50 miljoonan euron leikkauksen vanhusten hoivaan, joka on omiaan entistään rapauttamaan luottamusta, toteaa Anette Karlsson.

– Hallitus ei lähesty itse ongelmaa, vaan se toivoo, että teknologian lisääminen taianomaisesti ratkaisee vanhusten hoivan puutteet. Puutteet, jotka se on omilla leikkauksillaan aiheuttanut, huomauttaa Suna Kymäläinen.

Kyselytunnilla ministeri Rydman väisti kysymyksen siitä, suojellaanko vanhustenhoivaa lisäleikkauksilta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee parhaillaan vanhusten hoivaan kohdistuvaa leikkauslakia, jonka myötä vanhuspalveluista leikataan 50 miljoonaa euroa.

– Ministeri Rydman on todennut, että teknologia on täydentävä palvelu, mutta totuus ei muutu. Käsittelyssä oleva esitys teknologian lisäämisestä vanhuspalveluissa on leikkauslaki, eikä muuksi muutu, vaikka hallitus niin yrittääkin, jyrähtää Suna Kymäläinen.

– Miten teknologian edistäminen onkin yht’äkkiä muuttunut rahoituksen leikkaamiseksi? Päinvastoin, teknologian käyttöönotto vaatii resursseja, perehtymistä ja henkilöstöä hallinnoimaan teknologiaa. Teknologiset apuvälineet itsessään ovat juuri niitä, välineitä, mutta ne eivät poista osaavan henkilöstön tarvetta, päättää Anette Karlsson.