SDP:n Karlsson & Kymäläinen: Ovatko vanhuspalvelut leikkausuhan alla vai ei?
26.2.2026 19:24:21 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeri Rydman totesi kyselytunnilla, että leikkaukset vanhuksilta eivät ole “kärkipäässä”, mutta ei suostunut kertomaan, miten sosiaalihuoltoon kaavailtu 100 miljoonan euron leikkaus kohdistuu.
Oppositio yhdisti voimansa vaatiakseen tuoreelta ministeriltä vastauksia siihen, miten hän palauttaa suomalaisten luottamuksen vanhustenhoivaan. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat erityisesti ikäihmisten osalta sellaisessa tilassa, että ihmisten luottamus niiden toimivuuteen on vakavasti horjunut. Tuoreen kyselyn mukaan, 66 % suomalaisista nimittäin ei luota vanhusten hoidon turvallisuuteen. SDP:n kansanedustajat Anette Karlsson ja Suna Kymäläinen ihmettelevät hallituksen toimettomuutta.
– Ministeriltä ei saatu vastausta siihen, onko hän valmis perumaan nyt jo käsittelyssä olevan 50 miljoonan euron leikkauksen vanhusten hoivaan, joka on omiaan entistään rapauttamaan luottamusta, toteaa Anette Karlsson.
– Hallitus ei lähesty itse ongelmaa, vaan se toivoo, että teknologian lisääminen taianomaisesti ratkaisee vanhusten hoivan puutteet. Puutteet, jotka se on omilla leikkauksillaan aiheuttanut, huomauttaa Suna Kymäläinen.
Kyselytunnilla ministeri Rydman väisti kysymyksen siitä, suojellaanko vanhustenhoivaa lisäleikkauksilta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee parhaillaan vanhusten hoivaan kohdistuvaa leikkauslakia, jonka myötä vanhuspalveluista leikataan 50 miljoonaa euroa.
– Ministeri Rydman on todennut, että teknologia on täydentävä palvelu, mutta totuus ei muutu. Käsittelyssä oleva esitys teknologian lisäämisestä vanhuspalveluissa on leikkauslaki, eikä muuksi muutu, vaikka hallitus niin yrittääkin, jyrähtää Suna Kymäläinen.
– Miten teknologian edistäminen onkin yht’äkkiä muuttunut rahoituksen leikkaamiseksi? Päinvastoin, teknologian käyttöönotto vaatii resursseja, perehtymistä ja henkilöstöä hallinnoimaan teknologiaa. Teknologiset apuvälineet itsessään ovat juuri niitä, välineitä, mutta ne eivät poista osaavan henkilöstön tarvetta, päättää Anette Karlsson.
Yhteyshenkilöt
Anette KarlssonKansanedustajaPuh:040 747 66 04anette.karlsson@eduskunta.fi
Suna KymäläinenKansanedustajaPuh:050 512 0526
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Ministeri Rydman ei luvannut, etteivät sote-säästöt osu vanhustenhoivaan26.2.2026 17:08:08 EET | Tiedote
SDP tenttasi eduskunnan kyselytunnilla uutta sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmania vanhustenhoivan tilasta ja tulevista sote-säästöistä. Ministeri ei pystynyt lupaamaan, ettei enää euroakaan leikkauksista kohdisteta vanhustenhoivaan.
SDP:n Seppo Eskelinen: Taksilaki vihdoin ulos!26.2.2026 16:48:36 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Seppo Eskelinen on tyytyväinen, että hallitus on vihdoin saanut valmiiksi esityksen taksilain korjaamiseksi.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Kuka perussuomalaisissa uskaltaa haastaa Purran kylmän porvarilinjan?26.2.2026 14:46:00 EET | Tiedote
Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.) kummeksuu perussuomalaisten harjoittamaa hallituspolitiikkaa, joka heikentää suomalaisten työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla. Työttömien työnhakijoiden määrä on noussut yli 100 000 Orpon–Purran hallituksen aikana, mutta silti hallitus on tarjoillut työttömille vain kylmää kättä.
SDP:n Joona Räsänen: Hallituksen viimeinenkin lupaus hautautuu paisuvan velkavuoren alle26.2.2026 14:18:35 EET | Tiedote
-Päivän isoin uutinen on, että pääministeri Petteri Orpon ja valtionvarainministeri Riikka Purran viimeinenkin lupaus ollaan pettämässä. Heidän johdollaan velkasuhde suorastaan räjähtää katosta läpi, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaa Joona Räsänen (sd).
SDP:n Karlsson huolissaan toimeentulotukea tarvitsevien pienyrittäjien ja opiskelijoiden tulevaisuudesta26.2.2026 08:04:00 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Anette Karlsson on käynnistänyt Kansanedustajan kahvipöydässä podcastin, jossa käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia päätöksiä ja ilmiöitä. Ensimmäisessä jaksossa Karlsson keskustelee masennuksesta toipuvan someyrittäjän ja neljän lapsen äidin kanssa. Toimeentulotuki on ollut perheelle tärkeä tulonlähde, sillä yritystoiminnan tulot ovat pienimuotoiset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme