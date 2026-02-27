Lidl laajentaa myymälöiden aukioloaikoja Pirkanmaalla – ovet auki jo klo 7

– Olemme tunnistaneet tarpeen avata myymälämme tällä alueella aikaisemmin. Palvelemme asiakkaitamme aina parhaalla mahdollisella tavalla, ja nyt pystymme mahdollistamaan heille myös esimerkiksi aamupalaostokset ennen kahdeksalta alkavaa työpäivää, kertoo Lidlin aluejohtaja Akseli Mäkisalo.

Maanantaista 2.3.2026 alkaen Pirkanmaalla sijaitsevien Lidlien aukioloajat laajenevat. Uudistus koskee kaikkia Pirkanmaan Lidl-myymälöitä aina Tampereelta ja Nokialta Akaaseen ja Sastamalaan saakka. Samalla osassa myymälöitä myös iltojen aukioloaikoja jatketaan tunnilla, mikä tuo helpotusta myöhäisillan asiointiin.

Lidl haluaa olla mukana tekemässä ihmisten arjesta mahdollisimman sujuvaa. Aamun ensimmäiset ja illan viimeiset tunnit ovat kaupassa usein rauhallisimpia, jolloin asiointi on nopeaa ja vaivatonta.

– Rauhallisempaa kauppareissua toivoville tarjoamme mahdollisuuden hoitaa ruokaostokset helposti ennen päivän suurimpia asiakasvirtoja. Paistopisteen faneille haluan myös vinkata, että uunituoreet paistopistetuotteet löytyvät tietysti lämpiminä hyllystä heti kello 7, sanoo Mäkisalo.

Laajemmat aukioloajat ovat voimassa maanantaista 2.3.2026 alkaen. Myymäläkohtaiset aukioloajat voi tarkistaa joko Lidl Plus -sovelluksesta tai osoitteesta lidl.fi/aukiolot.