Brysselinkone aikoo kaventaa siideritarjontaa Pohjoismaissa – Panimoliitto vaatii tilaa markkinoiden monipuolisuudelle
27.2.2026 08:15:00 EET | Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto r.y. | Tiedote
Euroopan komissio valmistelee parhaillaan siiderille EU-tason yhtenäismääritelmiä. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto varoittaa, että suunnitellut tiukat mehupitoisuusrajat vääristäisivät kilpailua.
Siideri juomana ei ole tähän saakka ollut tiukasti määritelty ja siideri-nimen käyttö on seurannut yhteiseurooppalaisia tullikoodeja, joissa on säädelty, millainen juoma siideri voi olla. Niinpä jäsenmaat ovat soveltaneet omia kansallisia käytäntöjään, mikä on mahdollistanut rikkaan ja monipuolisen siiderikulttuurin kehittymisen.
– ”Oluellakaan ei ole erityisiä määritelmiä ja juoma on sekä säilynyt perinteikkäänä että rinnalle on tullut uusia, moderneja ja miedompia olutjuomia, huomauttaa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Lasse Pipinen.
Nyt EU:ssa valmistelussa oleva ehdotus toisi siiderille tiukan, kolmiportaisen luokittelun, joka perustuisi pelkästään käymistuotteessa käytettyyn mehupitoisuuteen.
– ”On kohtuutonta yrittää ahtaa kaikki eurooppalaiset siiderit samaan muottiin, joka on kopioitu parin maan vanhoista perinteistä. Siideriä on valmistettu innovatiivisesti ja monipuolisesti eri puolilla maanosaa ja nyt byrokratia uhkaa nielaista tämän luovuuden”, toteaa Pipinen.
Suunniteltu sääntely asettaisi valmistajat eriarvoiseen asemaan. Jos mehupitoisuudesta tulee ainoa mittari tuotteen juoman siideriksi nimeämiselle, se suosii suoraan niitä maita, joissa tuotantorakenteet on jo valmiiksi rakennettu ehdotettujen mehupitoisuuksien ympärille.
– ”EU:n mehupakko estää valmistajia vastaamasta kuluttajien todelliseen kysyntään. Jos tämä sanelu menee läpi, suomalaisten rakastamat suosikkijuomat saattavat joutua luopumaan siideri-nimestä vain siksi, etteivät ne mahdu tarpeettomaan, tekniseen laskukaavaan”, Pipinen jatkaa.
Panimoliiton mukaan lainsäädännön tulisi tukea markkinoiden avoimuutta ja reilua kilpailua sen sijaan, että se kaventaa tarjontaa. Kuluttajat osaavat jo nyt valita itselleen mieluisat tuotteet nykyisten merkintöjen perusteella.
