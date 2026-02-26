SDP:n Paula Werning: Palosuojelurahaston linjaukset näkyvät suoraan suomalaisten arjen turvallisuudessa – tukiperusteet on säilytettävä
27.2.2026 08:31:50 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Palosuojelurahaston uusi hallitus aloittaa työnsä 1.3.2026 tilanteessa, jossa sisäinen turvallisuus, varautuminen ja julkisen talouden paineet ovat samanaikaisesti keskiössä. Kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen ja Suomen Sopimuspalokuntien Liiton puheenjohtaja Werning muistuttaa, että rahaston ratkaisuilla on suora ja konkreettinen vaikutus suomalaisten arjen turvallisuuteen eri puolilla maata.
– Monilla paikkakunnilla sopimuspalokunta on ensimmäinen ja käytännössä ainoa nopeasti paikalle ehtivä pelastustoimija. Puhuessamme Palosuojelurahaston myöntämistä avustuksista ja niiden perusteista, puhumme siitä, kuinka nopeasti apu saapuu ja kuinka hyvin kalusto, varusteet ja koulutus vastaavat nykypäivän riskeihin, Werning sanoo.
Sopimuspalokunnat muodostavat merkittävän osan Suomen pelastustoimen toimintakyvystä ja vastaavat suuresta osasta hälytystehtäviä erityisesti harvaan asutuilla alueilla. SSPL:n barometrin mukaan palokuntatoimijat kokevat rahoituksen ja toimintaedellytysten vakauden keskeiseksi tekijäksi toiminnan jatkuvuudelle. Taloudellinen epävarmuus heijastuu suoraan hälytysvalmiuteen, kaluston ajanmukaisuuteen ja rekrytointiin.
Palosuojelurahasto on vuosikymmenten ajan avustanut kalustohankintoja, koulutusta, ja nuorisotoimintaa. Myös sopimuspalokuntien omaa rahoitusta käsittelevät selvitykset osoittavat, että toiminta nojaa useisiin rahoituslähteisiin, mutta Palosuojelurahaston avustuksilla on ratkaiseva rooli suorituskyvyn kehittämisessä ja turvaamisessa.
– Olen itse toiminut Palosuojelurahaston hallituksessa ja nähnyt, miten päätökset vaikuttavat kentällä. Kyse on paloautoista, suojavarusteista, koulutuksesta ja siitä, että hälytykseen voidaan vastata viiveettä myös pienemmillä paikkakunnilla. Rahoituksen on oltava ennakoitavaa, oikeudenmukaista ja nykyisiin, toimiviksi osoittautuneisiin tukiperusteisiin nojaavaa, Werning painottaa.
Erityisen tärkeänä Werning pitää nuorisotoiminnan turvaamista.
– Palokuntanuorissa kasvaa tulevaisuuden osaajat. Nuorisotoiminta sitouttaa, kouluttaa ja vahvistaa turvallisuusosaamista jo varhaisessa vaiheessa. Se on yksi vaikuttavimmista tavoista turvata pelastustoimen tulevaisuus. Muutokset tukiperusteisiin heijastuisivat suoraan sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiin ja nuorten osallistumismahdollisuuksiin, Werning alleviivaa.
Werning korostaa, että turvallisuus rakentuu koko maan kattavasta ja tasapainoisesta järjestelmästä.
– Palosuojelurahaston tehtävä on varmistaa, että pelastustoiminta, nuorisotyö ja kaluston kehittäminen saavat jatkossakin niille kuuluvan tuen, Werning päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Karlsson & Kymäläinen: Ovatko vanhuspalvelut leikkausuhan alla vai ei?26.2.2026 19:24:21 EET | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeri Rydman totesi kyselytunnilla, että leikkaukset vanhuksilta eivät ole “kärkipäässä”, mutta ei suostunut kertomaan, miten sosiaalihuoltoon kaavailtu 100 miljoonan euron leikkaus kohdistuu.
SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Ministeri Rydman ei luvannut, etteivät sote-säästöt osu vanhustenhoivaan26.2.2026 17:08:08 EET | Tiedote
SDP tenttasi eduskunnan kyselytunnilla uutta sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmania vanhustenhoivan tilasta ja tulevista sote-säästöistä. Ministeri ei pystynyt lupaamaan, ettei enää euroakaan leikkauksista kohdisteta vanhustenhoivaan.
SDP:n Seppo Eskelinen: Taksilaki vihdoin ulos!26.2.2026 16:48:36 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Seppo Eskelinen on tyytyväinen, että hallitus on vihdoin saanut valmiiksi esityksen taksilain korjaamiseksi.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Kuka perussuomalaisissa uskaltaa haastaa Purran kylmän porvarilinjan?26.2.2026 14:46:00 EET | Tiedote
Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.) kummeksuu perussuomalaisten harjoittamaa hallituspolitiikkaa, joka heikentää suomalaisten työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla. Työttömien työnhakijoiden määrä on noussut yli 100 000 Orpon–Purran hallituksen aikana, mutta silti hallitus on tarjoillut työttömille vain kylmää kättä.
SDP:n Joona Räsänen: Hallituksen viimeinenkin lupaus hautautuu paisuvan velkavuoren alle26.2.2026 14:18:35 EET | Tiedote
-Päivän isoin uutinen on, että pääministeri Petteri Orpon ja valtionvarainministeri Riikka Purran viimeinenkin lupaus ollaan pettämässä. Heidän johdollaan velkasuhde suorastaan räjähtää katosta läpi, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaa Joona Räsänen (sd).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme