Timo Harakka osallistuu tasavallan presidentin valtiovierailulle Intiaan 4.–7.3.2026

Tasavallan presidentti ja valtiovierailuseurue matkustavat New Delhiin, jossa he osallistuvat geopolitiikkaan ja -talouteen keskittyvään Raisina Dialogue -konferenssiin. Presidentti Stubb on konferenssin päävieras, ja pitää konferenssin avauspuheenvuoron sekä osallistuu seuraavana päivänä paneelikeskusteluun. Konferenssin järjestävät Observer Research Foundation (ORF) ja Intian ulkoministeriö.

New Delhin osuuden jälkeen valtiovierailu jatkuu Mumbaihin, jossa presidentti ja delegaatio vierailevat Mumbain yliopistossa sekä osallistuvat Suomi–Intia-yritystapahtumaan. Tapahtuman teemoja ovat muun muassa osaamisen kehittäminen sekä Intian ja Suomen taloudellisten suhteiden syventäminen.

– Intia on nyt aiheellisesti kansainvälisen huomion keskiössä, kuten olen viime käynneilläni huomannut. India-EU Forumissa korostettiin tuoreen vapaakauppasopimuksen hyötyjä sekä Euroopalle että Intialle. Tekoälyä koskevassa huippukokouksessa Intia esitti kunnianhimoisen teknologisen ohjelman. On kiinnostavaa kuulla, miten Intia asemoi itsensä muuttuvassa turvallisuustilanteessa. Tasavallan presidentti tarjoaa varmasti vahvan panoksen tähän keskusteluun, Harakka summaa.

Harakan lisäksi valtiovierailuseurueeseen kuuluvat ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala, työministeri Matias Marttinen, Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen sekä suomalainen yritysdelegaatio.