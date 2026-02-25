Aluevaltuustossa 3.3.2026 palvelustrategia ja henkilöstöohjelma

Aluevaltuusto päättää muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta ja hyvinvointialueen henkilöstöohjelmasta vuosille 2026–2029. Lisäksi aluevaltuusto käsittelee Kymenlaakson alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma laaditaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Kokouksen esityslista

Aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia, ja niitä voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.

Seuraa kokousta