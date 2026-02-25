Aluevaltuustossa 3.3.2026 palvelustrategia ja henkilöstöohjelma
2.3.2026 09:15:00 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu tiistaina 3.3.2026 kello 17. Kokousta voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.
Aluevaltuusto päättää muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta ja hyvinvointialueen henkilöstöohjelmasta vuosille 2026–2029. Lisäksi aluevaltuusto käsittelee Kymenlaakson alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma laaditaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa.
Yhteyshenkilöt
Christa CarpelanAluevaltuuston puheenjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:050 406 3763christa.carpelan@luottamus.kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
