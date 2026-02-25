Stadin sote ja brankkari: perhekeskuksista löytyvät tyytyväisimmät asiakkaat

Tutustu uutiskirjeeseen »

Suosittelu nousee ja perhekeskukset loistavat palautteiden kärjessä

Kymmeniä tuhansia palautteita onnistuneista asioinneista, tuhansia kehitysehdotuksia ja kymmeniä asiakasfoorumeja – asiakkailla riitti sanottavaa Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.

Kinaporin seniorikeskus 40 vuotta - onnea!!

40 vuotta yhteisöllisyyttä ja elämäniloa – helmikuussa juhlittiin Kinaporin seniorikeskusta. "Asiakkaat ovat täällä ihan parasta", kertoo asiakasneuvoja Kirsi Mikkonen.

TBE- eli “punkkirokotteen” suositus laajentunut – myös Länsi- Herttoniemen asukkaille tarjotaan rokote

Palvelustrategia 2026–2029 kertoo, kuinka helsinkiläisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut järjestetään tulevina vuosina

Työparityö tavoittaa tuen tarpeessa olevat nuoret

Monella nuorella aikuisella ei ole kykyä tai voimavaroja hakea tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Haasteen ratkomiseksi kehitettiin uudenlainen yhdessä tekemisen muoto, työparityö.

