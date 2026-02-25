Stadin sote ja brankkari: perhekeskuksista löytyvät tyytyväisimmät asiakkaat
27.2.2026 10:25:15 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Kinaporin seniorikeskus täytti pyöreitä vuosia. Palvelustrategia näyttää suuntaa tulevaisuuteen. Työparit tavoittavat apua tarvitsevia nuoria. Uusin Stadin sote ja brankkari -uutiskirje on täynnä mielenkiintoisia aiheita Helsingin sote- ja pelastuspalveluista.
Suosittelu nousee ja perhekeskukset loistavat palautteiden kärjessä
Kymmeniä tuhansia palautteita onnistuneista asioinneista, tuhansia kehitysehdotuksia ja kymmeniä asiakasfoorumeja – asiakkailla riitti sanottavaa Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Kinaporin seniorikeskus 40 vuotta - onnea!!
40 vuotta yhteisöllisyyttä ja elämäniloa – helmikuussa juhlittiin Kinaporin seniorikeskusta. "Asiakkaat ovat täällä ihan parasta", kertoo asiakasneuvoja Kirsi Mikkonen.
TBE- eli “punkkirokotteen” suositus laajentunut – myös Länsi- Herttoniemen asukkaille tarjotaan rokote
Palvelustrategia 2026–2029 kertoo, kuinka helsinkiläisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut järjestetään tulevina vuosina
Lue lisää »
Työparityö tavoittaa tuen tarpeessa olevat nuoret
Monella nuorella aikuisella ei ole kykyä tai voimavaroja hakea tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Haasteen ratkomiseksi kehitettiin uudenlainen yhdessä tekemisen muoto, työparityö.
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
