OAJ selvitti: Opettajista tehdään aiempaa herkemmin rikosilmoituksia

Kuusi kymmenestä OAJ:n jäsenpaneelikyselyn vastaajasta on sitä mieltä, että opettajista tehdään aiempaa herkemmin rikosilmoituksia. Hieman yli 40 prosenttia vastaajista kertoo rikosilmoitusten tai oikeusjuttujen uhan aiheuttavan heissä huolta. Peruskouluissa työskentelevistä huolestuneita on yli puolet.

– Yhteydenotot OAJ:hin ovat kasvaneet rikosasioiden osalta: niitä tulee vuosittain noin 200. Kysely osoittaa, että kyse on laajasta ilmiöstä. Tämä tietysti huolettaa ja kuormittaa opettajia, OAJ:n lakiasiainjohtaja Ulla Walli kertoo.

Jos opettajasta tehdään rikosilmoitus, OAJ voi tukea opettajaa tarjoamalla lakiapua jo esitutkinnasta lähtien. Parhaassa tapauksessa juttu päättyy jo esitutkintavaiheessa tai syyte hylätään käräjäoikeudessa. Näin kävi esimerkiksi tapauksessa, jossa oppilas väitti opettajan pahoinpidelleen häntä.

Opettajat näkevät oikeusturvavakuutuksen arvon

Kyselyn vastaajat työskentelevät opettajina perusopetuksessa, lukioissa, ammatillisella toisella asteella ja varhaiskasvatuksessa. Heistä 70 prosenttia kertoo, ettei omalla työpaikalla ole selkeitä, yhdessä läpikäytyjä ohjeita siitä, kuinka toimia, jos esimerkiksi huoltaja uhkaa opettajaa rikosilmoituksella tai oikeuteen haastamisella.

Vastaajista lähes jokainen (96 %) pitää OAJ:n oikeusturvavakuutusta tärkeänä etuna jäsenelle.

– Oikeusprosessit ovat usein pitkiä, raskaita ja kalliita. OAJ:n jäsenilleen tarjoama oikeusturva nähdäänkin arvokkaana. Sen korvauskatto nostettiin pari vuotta sitten 50 000 euroon, sanoo Walli.

– Tietojemme mukaan opettajia vastaan käynnistetyistä tutkinnoista 80 prosenttia päättyy joko esitutkintaan tai siihen, että syyttäjä hylkää jutun, Walli jatkaa.

Valtakunnallista ohjeistusta väkivalta- ja uhkatilanteisiin kaivataan

Lähes 90 % vastaajista on sitä mieltä, että Suomeen tarvitaan valtakunnalliset ohjeet ja käytänteet siitä, miten väkivalta- ja uhkatilanteita ennaltaehkäistään ja hoidetaan kouluissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa.

– Ohjeistukset ovat useilla työpaikoilla puutteelliset, ja käytänteet vaihtelevat alueellisesti. Se heikentää opettajien työturvallisuutta, ja oppimisympäristön turvattomuus vaikuttaa tietysti myös oppilaisiin. Vastauksista näkyy selvästi, että opettajat kaipaavat yhtenäisiä valtakunnallisia ohjeistuksia väkivalta- ja uhkatilanteiden varalle, Walli toteaa.

Työsuojeluohjelma toisi turvaa opetuksen arkeen

OAJ näkee, että opetusalalle tarvitaan pikaisesti valtakunnallinen opetusalan työsuojeluohjelma. Ohjelma tarkoittaa työsuojelulainsäädännön kehittämistä sekä kansallisia suosituksia ja työkaluja, jotta niin opettajien työkuormitukseen kuin väkivalta- ja uhkatilanteisiin puuttuminen olisi tehokasta.

– Oma työsuojeluohjelma toisi opetusalalle valtakunnalliset ohjeet väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn ja uhkatilanteissa toimimiseen. Yhtenäiset käytänteet ja ohjeistus edistäisivät merkittävästi koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien turvallisuutta, huomauttaa Walli.

Näin kysely toteutettiin: