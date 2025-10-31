Nelonen Media panostaa kasvuun ja uudistaa musiikkiliiketoiminnan johtamista

Nelonen Media on tehnyt merkittäviä nimityksiä musiikkiliiketoiminnassaan. Nelonen Media Live ja Kaiku Entertainment siirtyvät Marja Kokon johdettavaksi, Jussi Mäntysaari kehittää uudessa positiossaan laajemmin Nelonen Median musiikkitekemistä ja Heikki Puhakainen nostetaan Kaiun A&R -johtajaksi. Muutosten tavoitteena on vauhdittaa kasvua ja kehittää musiikkiliiketoimintaa.

Marja Kokon vastuulle siirtyy Kaiun lisäksi myös Nelonen Media Liven liiketoiminta. Uudessa roolissaan hän vastaa näiden toimintojen strategisesta ja operatiivisesta kehittämisestä ja kasvusta sekä toimii tiimien esihenkilönä. Kokko nimitetään myös Nelonen Median johtoryhmään.

”Liven ja Kaiun johtamisen yhdistäminen mahdollistaa kokonaisvaltaisemman musiikkiliiketoiminnan kehittämisen. Ihmiset kaipaavat tässä ajassa elämyksiä, vuorovaikutusta ja merkitystä. On innostavaa lähteä kehittämään Nelonen Media Liven portfoliota ja tuottaa tulevaisuudessa suomalaisille yhä parempia festivaaleja ja tapahtumia, jotka vastaavat tähän tarpeeseen”, Kokko sanoo.

Osana muutosta Heikki Puhakainen nimitetään Kaiku Entertainmentin Head of A&R -rooliin.

”Kaiku Entertainmentin johtaminen on ollut palkitsevaa ja levy-yhtiön kehitys kahden viime vuoden aikana poikkeuksellista. Oman roolin kasvaessa tuntuu luontevalta antaa lisävastuuta myös Kaiulla loistavaa työtä tehneelle Heikille”, Kokko sanoo.

Jussi Mäntysaari nimitetään rooliin Johtaja, Nelonen Media musiikki. Mäntysaari vastaa jatkossa Nelonen Median musiikista kokonaisuutena. Hänen vastuullaan ovat Nelonen Median radioiden musiikkiosasto ja sen toiminta sekä Liven ja TV:n musiikkisisällöt.

”Musiikin kokonaisvaltainen johtaminen ja sitä kautta synergioiden luominen ja niiden toteutumisen varmistaminen Nelonen Median liiketoimintojen välillä auttavat tiukassa kilpailukentässä toimimista. Uskon, että meillä on vielä paljon potentiaalia palvella asiakkaitamme paremmin meidän musiikkisisältöjen avulla”, Mäntysaari sanoo.

Muutokset astuvat voimaan maaliskuussa.

”Marja, Heikki ja Jussi ovat todella kovia musiikin ammattilaisia ja on hienoa nostaa heidät näihin vastuullisiin rooleihin omasta porukasta. Meillä on Livellä ja Kaiulla erittäin hyvä startti tähän vuoteen. Pyrimme entisestään vauhdittamaan sitä näillä kasvua tukevilla nimityksillä ja monipuolisella yhteistyöllä alan toimijoiden kanssa”, Nelonen Median liiketoimintajohtaja Kari Laakso sanoo.

Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa tapahtumia, festivaaleja ja konsertteja eri puolella Suomea. Nelonen Media Liven tuottamia festivaaleja ovat mm. Tammerfest, Tikkurila Festivaali, Suomipop Festivaalit Jyväskylässä ja Oulussa, Kuopiorock, Himos Juhannus, Iskelmä Festivaali, Aito Iskelmä Festivaali, Jysäri sekä Wanaja Festivaali. Tulevia tapahtumia ovat mm. Eppu Normaalin Kaikki häipyy, on vain nyt -jäähyväiskiertue, Haloo Helsinki! Areenakiertue ja Samuli Putron Välipysäkki -konsertti Helsingin jäähallissa. Lisäksi uusia tapahtumajulkistuksia on tulossa.

Kaiku Entertainment on Suomen suurin riippumaton musiikkiyhtiö. Kaiku Entertainment on ollut osa Nelonen Mediaa ja Sanomaa vuodesta 2018, ja sen omistus siirtyi kokonaan Sanomalle alkuvuodesta 2023. Kaiun artisteja ovat muiden muassa Ares, Juha Tapio, Elastinen, Maija Vilkkumaa, Mikael Gabriel, Elias Kaskinen, KAUKUA ja Asla Jo.

Samassa yhteydessä Nelonen Medialla tehtiin myös muita nimityksiä: Fredrik Aardemäe nimitetään rooliin Head of Strategy. Nina Vuollet nimitetään rooliin Head of Business Control and Operations. Sami Virtanen ja Jarkko Karhu nimitetään rooliin Senior Business Development Manager. HR Business Partner rooliin on nimitetty Maaret Jokinen.