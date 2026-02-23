Donut Batteryn toisen mittauksen tulokset on julkistettu: akku toimii poikkeuksellisen hyvin korkeissa lämpötiloissa
2.3.2026 15:00:00 EET | Donut Lab | Tiedote
Donut Lab on tilannut kansainvälisesti arvostetun Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mittaamaan yhtiön kehittämän, maailman ensimmäisen sarjatuotantoon sopivan solid state -akun ominaisuuksia riippumattomissa tutkimusolosuhteissa. Akun suorituskykyä korkeissa lämpötiloissa mittaava tutkimus osoittaa, että Donut Battery kestää kuumuutta äärimmäisen hyvin ja tarjoaa silloin jopa vieläkin suuremman kapasiteetin.
Teknologiayhtiö Donut Lab julkaisee tänään solid state -akun ominaisuuksia mittaavan toisen tutkimustyön tulokset. Mittaus arvioi akkukennon kapasiteetin suorituskykyä kuumissa olosuhteissa. Raportti on ladattavissa I Donut Believe -verkkosivuilta.
“Perinteiset litiumioniakut ovat hyvin herkkiä kuumuudelle, ja niiden käyttölämpötilan yläraja on tyypillisesti noin 60–70 astetta. Korkeat lämpötilat lisäävät akkukennojen vaurioitumisen riskiä ja lyhentävät niiden käyttöikää. Korkea lämpötila voi myös aiheuttaa kennon sisällä kiihtyviä reaktioita, ja pahimmassa tapauksessa lämpökarkaamisen riski nousee huomattavasti. Donut Batteryn osalta lähtötilanne on täysin erilainen, koska se ei sisällä syttyviä nestemäisiä elektrolyyttejä, jonka vuoksi maksimi käyttölämpötila on korkeampi”, sanoo Donut Labin teknologiajohtaja Ville Piippo.
Mittaukset haastavat akkukennoa 80 ja 100 asteen lämpötiloissa
Testiasetelma on yksinkertainen: akkukenno asetetaan alumiiniprofiilin päälle ja kennon päällä on teräslevy, jonka tehtävänä on antaa kevyttä painetta, pitää kenno paikoillaan ja vähentää niin sanottuja kuumia pisteitä. Donut Batteryn kapasiteettia mitataan tällä asetelmalla vaiheittain sekä 80 että 100 asteen lämpötiloissa.
Tutkimus käynnistyy standardin mukaisella 1C-purkutestillä 2,7 voltin katkaisurajaan asti, jolla määritetään kennon nimelliskapasiteetti huoneenlämmössä. Sen jälkeen kenno ladataan takaisin alkuperäiseen 4,15 volttiin, tutkimuskammion lämpötila nostetaan 80 asteeseen ja kennoa pidetään siinä kaksi tuntia, jotta sen lämpötila vakiintuu.
Tämän jälkeen sama 1C-purkutesti toistetaan, jotta saadaan vertailuluku korkeassa lämpötilassa. Kammio jäähdytetään ja kennoa pidetään siellä tunnin ajan, jotta se jäähtyy täysin. Sitten akkukenno ladataan takaisin 4,15 volttiin. Tunnin lepoajan jälkeen kenno puretaan 12 ampeerin virralla samaan 2,7 voltin katkaisurajaan asti, jolla määritellään nimellinen 0,5C kapasiteetti huoneenlämmössä.
Akku ladataan jälleen takaisin 4,15 volttiin, minkä jälkeen kennon lämpötilan annetaan tasoittua tunnin ajan ja kammion lämpötila nostetaan sataan asteeseen. Kun akkukennon lämpötilan on annettu tasaantua kahden tunnin ajan, sama 0,5C-purkutesti toistetaan. Lopuksi kammion lämpötila lasketaan takaisin 20 asteeseen ja akku ladataan takaisin 4,15 volttiin, jotta voidaan varmistaa, että se yltää edelleen samaan latauskapasiteettiin.
Tulokset selkeästi aiemmin ilmoitettua paremmat
Testin tulokset osoittavat, että Donut Battery suoriutuu korkean lämpötilan rasituksessa jopa aikaisemmin ilmoitettua paremmin. 80 asteen testissä akkukenno pystyi hyödyntämään jopa 110 % kapasiteetistaan paremmalla hyötysuhteella kuin huoneenlämmössä. Tämä johtuu siitä, että kennon sisäinen resistanssi on alhaisempi korkeissa lämpötiloissa, mikä tarkoittaa, että jännitteen pudotus purkautumisen aikana on pienempi kuin huoneenlämmössä. Akku myös jatkoi toimintaansa täysin normaalisti testin jälkeen, eikä siinä tapahtunut näkyviä muutoksia.
100 asteen testissä Donut Battery pystyi hyödyntämään noin 107 % kapasiteetistaan paremmalla hyötysuhteella kuin huoneenlämmössä. Se myös latautui takaisin 4,15 volttiin samalla latauskapasiteetilla kuin huoneenlämmössä. Akku ja sen aktiiviset materiaalit olivat edelleen täysin toimintakykyiset, vaikka kennon vakuumirakenne menettikin tiiviytensä 100 asteessa.
“Akun koko kapasiteetti saatiin hyödynnettyä erinomaisesti sekä 80 että 100 asteen lämpötiloissa, ja sitä pystyttiin purkamaan 1C-purkunopeudella 80 asteessa sekä 0,5C-purulla 100 asteessa ilman lämmönnousua. Akun ominaisuudet eivät muuttuneet edes 100 asteen lämpötilassa, ja se toimi normaalisti uudelleenladattaessa, mikä osoittaa Donut Batteryn vakuuttavaa suorituskykyä myös äärimmäisen kuumissa olosuhteissa. Tämä vahvistaa, että akku on poikkeuksellinen suorituskyvyn lisäksi myös turvallisuuden näkökulmasta”, Piippo kertoo.
VTT:n koko raportti on ladattavissa I Donut Believe -verkkosivuilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
press@donutlab.com
Linkit
Donut Lab
Teknologiayhtiö Donut Lab tarjoaa kaikki sähköajoneuvojen rakentamiseen tarvittavat komponentit ja mahdollistaa niiden käytön eri toimialoilla. Donut Platform tarjoaa korkealuokkaisen valikoiman keskenään yhteensopivia komponentteja, mikä tekee sähköautojen valmistuksesta nopeaa ja taloudellista. Donut Motor on maailman ensimmäinen renkaaseen integroitu moottori, jossa korkein vääntötiheys ja tehotiheys yhdistyvät kevyeen rakenteeseen, eikä perinteisiä voimansiirtokomponentteja tarvita. Donut Battery on maailman ensimmäinen solid state -akku, joka on heti saatavilla tuotannossa oleviin ajoneuvoihin. Järjestelmät on suunniteltu monipuoliseen käyttöön ja ajoneuvoihin maalla, merellä ja ilmassa. Ne palvelevat auto-, ilmailu-, robotiikka-, meri- ja puolustusteollisuutta. www.donutlab.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Donut Lab
Donut Batteryn ensimmäisen mittauksen tulokset on julkistettu: akun latausnopeus osoittautuu lupausten veroiseksi23.2.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Donut Lab on tilannut kansainvälisesti arvostetun Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mittaamaan yhtiön kehittämän, maailman ensimmäisen sarjatuotantoon sopivan solid state -akun ominaisuuksia riippumattomissa tutkimusolosuhteissa. Ensimmäinen latausnopeuteen keskittyvä tutkimus osoittaa, että Donut Battery latautuu aiemmin ilmoitetun mukaisesti vain viidessä minuutissa.
Donut Lab on mittauttanut Donut Batteryn ominaisuuksia yhdellä Euroopan johtavista tutkimusorganisaatioista – julkaisee mittausraportit sarjana tulevina viikkoina20.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Donut Lab on tilannut kansainvälisesti arvostetun Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mittaamaan yhtiön julkistaman, maailman ensimmäisen sarjatuotantoon sopivan solid state -akun ominaisuuksia riippumattomissa tutkimusolosuhteissa. Mittausten tulokset julkaistaan sarjana Donut Labin kanavissa, joista ensimmäinen osa julkaistaan maanantaina 23. helmikuuta kello 15.
Donut Lab esittelee sähköisen liikenteen tulevaisuuden CES-messuilla – maailman ensimmäinen 100 % kiinteän olomuodon akku on nyt saatavilla tuotannossa oleviin ajoneuvoihin5.1.2026 07:51:32 EET | Tiedote
Donut Lab lanseeraa korkean suorituskyvyn solid state -akkuteknologian, joka on heti saatavilla kansainvälisten ajoneuvovalmistajien käyttöön. Akkuteknologia tulee voimanlähteeksi kaikkiin Verge Motorcyclesin valmistamiin moottoripyöriin, joista ensimmäiset toimitetaan asiakkaille lähikuukausien aikana.
Donut Lab yhteistyöhön WATT Electric Vehicles Companyn kanssa – tuloksena donitsimoottorin ja PACES-alustan vallankumouksellinen yhdistelmä ajoneuvojen valmistukseen16.12.2025 09:17:18 EET | Tiedote
Donut Labin renkaaseen integroitu donitsimoottori yhdistettynä WATT Electric Vehiclesin kehittämään ultrakevyeen sähköajoneuvojen alumiinialustaan mahdollistaa ennennäkemättömän suorituskyvyn, ketteryyden ja vuorovaikutuksen ajoneuvon kanssa.
Donut Lab lanseeraa uuden sukupolven sähköajoneuvojen kehittämiseen suunnitellun DonutOS-ohjelmistoalustan20.11.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Suomalainen ajoneuvoteollisuuden sähköistämiseen erikoistunut teknologiayhtiö Donut Lab lanseerasi tänään startup-tapahtuma Slushissa uuden DonutOS-ohjelmistoalustan, joka mullistaa tavan, jolla sähköajoneuvoja ymmärretään, kehitetään ja toteutetaan. DonutOS yhdistää virtuaalisen mallinnuksen ja todellisen ajoneuvokäyttäytymisen ainutlaatuisella Digital Twin 2.0 -ratkaisullaan. Suunnittelu- ja valmistusprosessin toimintojen hajautuminen ja fyysisten prototyyppien käyttäminen ovat hankaloittaneet ja hidastaneet ajoneuvojen kehitystyötä vuosien ajan. Nämä haasteet ovat korostuneet entisestään, kun monimutkaisiksi ohjelmistokokonaisuuksiksi muovautuneet sähköajoneuvot valtaavat markkinaa. DonutOS tuo koko kehitysprosessin yhteen ympäristöön, joka mahdollistaa suunnittelun, simuloinnin, validoinnin ja ajoneuvojen käyttäytymisen analysoinnin ennen kuin fyysinen laitteisto on olemassa. “DonutOS tarjoaa ajoneuvovalmistajille mahdollisuuden suunnitella koko ajoneuvon, aina laitteistosta ohjelm
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme