Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.2.2026
27.2.2026
Kallaveden vedenpinta asteikolla on N2000+ 82,02. Taso on 1 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Pinta on laskenut vuodenvaihteesta 26 cm. Lisäjuoksutukset on lopetettu 6 viikkoa sitten. Kaiken kaikkiaan vesistöissä havaittavat pinnankorkeudet ovat yleisesti varsin tavallisia. Maastossa tällä hetkellä olevan lumimäärän perusteella ei tule suuria tulvia, mutta olosuhde saattaa muuttua ennen kesää.
Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä on palattu normaaliin talvitilanteeseen. Patojen avaukset ovat pieniä ja vedenpinnat ajankohtaan nähden matalahkoja. Lähipäiviksi odotettava lämmin sää ei heti välittömästi pakota suurempiin juoksutuksiin.
Nilsiän reitillä ja Juojärvessä on niin ikään tavanomainen vesitilanne. Säännöstelylupien luparajoihin on reilusti pelivaraa kaikissa järvissä.
Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 41 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75.75. Haukiveden pinta on laskenut 2 cm helmikuun aikana. Saimaan juoksutus seuraa luonnollista virtaamaa.
Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pohjois-etelä suunnan isot järvet Pielavesi, Iisvesi ja Hankavesi ovat noin 15 cm alle ajankohdan keskimääräisen. Suontee ja Konnevesi ovat vain muutaman sentin ajankohdan keskiarvoa alempana. Helmikuussa vedenpinnat ovat laskeneet noin 5 cm.
Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan kohtuullisella tasolla. Pakkastalvelle tyypillisesti myös pohjaveden pinnan alenevat talven edetessä.
Järvien jäätilanne on vaihtelevan epävarma. Virallisilla havaintopaikoilla oli viikko sitten 29-41 cm jääpeite. Jää on tällä hetkellä teräsjäätä, koska yhtenäinen pakkasjakso ja kohtalaisen vähäinen lumipeite eivät ole painaneet sulaa vettä jään päälle. Tämä tilanne luultavasti muuttuu tulevalla viikolla.
Lunta on kaikkialla, mutta lumipeitteen vesiarvo on koko Pohjois-Savossa ajankohtaan nähden vähäinen, suurimmassa osassa Pohjois-Savoa alle 50 kg/m2.
Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen
