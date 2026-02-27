Vasemmistoliitto

Veronika Honkasalo: Oikeisto haaveilee lihatalouden kasvusta, vaikka kasviproteiinissa on tulevaisuus

27.2.2026 10:31:20 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kritisoi eduskunnassa voimistunutta keskustelua lihantuotannon kasvattamisesta ilmastonmuutoksen tuomien “mahdollisuuksien” nimissä. 

kansanedustaja Veronika Honkasalo
Kuva: Antti Yrjönen

Kuivuuden lisääntyminen nähdään joidenkin edustajien parissa mahdollisuutena suomalaisen lihan vientikasvulle. Maaseudun tulevaisuus on uutisoinut esimerkiksi Turkin kiinnostuksesta tuottaa naudanlihaa Suomessa lisääntyneen vesipulan vuoksi.

Honkasalon mukaan lihantuotannon lisäämistä perustellaan virheellisesti huoltovarmuudella ja omavaraisuudella. Hän muistuttaa, että eläinten kasvattaminen vaatii tuotettuihin kaloreihin nähden erittäin paljon resursseja, usein myös ulkomailta.

– Lihantuotannolla on selvä yhteys ilmaston kuumenemiseen. Ympäristökriisi nähdään täällä siis mahdollisuutena edistää kestämätöntä talouden osaa. Nämä kollegoiden visioinnit ovat niin jälkijättöisiä että hävettää, Honkasalo sanoo.

Honkasalo sanoo, että Suomen ruokasektorin suurimmat kasvumahdollisuudet ovat kasvipohjaisissa ratkaisuissa, joissa Suomi voi nousta kansainväliseksi edelläkävijäksi.

– Jos oikeisto haluaisi todella miettiä uusia mahdollisuuksia, tulisi katse kääntää kasviproteiineihin. Kasvipohjainen sektori sisältää valtavasti innovaatiomahdollisuuksia ja siten myös kestäviä talouskasvun siemeniä.

Honkasalon mukaan Suomen tulee suunnata ruokapolitiikkaansa nyt ratkaisuihin, jotka edistävät kestävää ruoantuotannon murrosta sekä vahvistavat aidosti omavaraisuutta ja vähentävät ympäristökuormitusta.

