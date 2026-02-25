Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Josephine Sundqvist ministeri Strandin uudeksi eduskunta-avustajaksi

Josephine Sundqvist on valittu RKP:n kansanedustajan, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strandin eduskunta-avustajaksi. Sundqvist on neljännen vuoden oikeustieteen opiskelija Helsingin yliopiston Vaasan yksikössä. Ennen eduskunta-avustajan tehtävää hän on työskennellyt pankissa.

– Oikeustieteen opiskelijana ja finanssialalta kertyneen kokemuksensa ansiosta Josephinella on erinomaiset valmiudet tukea minua niin EU- ja omistajaohjausministerin tehtävissä kuin muussakin lainsäädäntötyössä. Uusikaarlepyystä kotoisin olevana pohjalaisena hänellä on myös vahva motivaatio edistää alueellista edunvalvontaa – mikä on erittäin tärkeää, Strand kommentoi.

– Olen todella iloinen saadessani mahdollisuuden työskennellä politiikassa. Odotan innolla uusia haasteita, joita eduskunta-avustajan työ tuo tullessaan, Sundqvist sanoo.

