Josephine Sundqvist ministeri Strandin uudeksi eduskunta-avustajaksi

– Oikeustieteen opiskelijana ja finanssialalta kertyneen kokemuksensa ansiosta Josephinella on erinomaiset valmiudet tukea minua niin EU- ja omistajaohjausministerin tehtävissä kuin muussakin lainsäädäntötyössä. Uusikaarlepyystä kotoisin olevana pohjalaisena hänellä on myös vahva motivaatio edistää alueellista edunvalvontaa – mikä on erittäin tärkeää, Strand kommentoi.

– Olen todella iloinen saadessani mahdollisuuden työskennellä politiikassa. Odotan innolla uusia haasteita, joita eduskunta-avustajan työ tuo tullessaan, Sundqvist sanoo.