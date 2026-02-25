Josephine Sundqvist ministeri Strandin uudeksi eduskunta-avustajaksi
27.2.2026 10:40:34 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Josephine Sundqvist on valittu RKP:n kansanedustajan, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strandin eduskunta-avustajaksi. Sundqvist on neljännen vuoden oikeustieteen opiskelija Helsingin yliopiston Vaasan yksikössä. Ennen eduskunta-avustajan tehtävää hän on työskennellyt pankissa.
– Oikeustieteen opiskelijana ja finanssialalta kertyneen kokemuksensa ansiosta Josephinella on erinomaiset valmiudet tukea minua niin EU- ja omistajaohjausministerin tehtävissä kuin muussakin lainsäädäntötyössä. Uusikaarlepyystä kotoisin olevana pohjalaisena hänellä on myös vahva motivaatio edistää alueellista edunvalvontaa – mikä on erittäin tärkeää, Strand kommentoi.
– Olen todella iloinen saadessani mahdollisuuden työskennellä politiikassa. Odotan innolla uusia haasteita, joita eduskunta-avustajan työ tuo tullessaan, Sundqvist sanoo.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
SFP:s fullmäktigegrupp i Varha: Varhas strategi ger en stabil grund men genomförandet avgör jämlikheten25.2.2026 19:51:56 EET | Pressmeddelande
Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp ser positivt på den strategi och servicestrategi som i dag behandlades i välfärdsområdets fullmäktige. Helheten bedöms som grundligt beredd och innehåller flera väl avvägda prioriteringar.
RKP:n valtuustoryhmä: Varhan strategia luo vakaan perustan, mutta toteutus ratkaisee yhdenvertaisuuden25.2.2026 19:51:56 EET | Tiedote
RKP:n valtuustoryhmä suhtautuu myönteisesti strategiaan ja palvelustrategiaan, joita käsiteltiin tänään hyvinvointialueen valtuustossa. Kokonaisuutta pidetään huolellisesti valmisteltuna ja se sisältää useita tasapainoisia painotuksia.
Ingo: Finland behöver framtidstro och tillväxt – inte hotbilder25.2.2026 18:03:11 EET | Pressmeddelande
Vi har tillsammans parlamentariskt kommit överens om att begränsa Finlands underskott. Men ekonomin balanseras inte enbart genom anpassningsåtgärder – den kräver också tillväxt.
Henriksson: Ett steg närmare en europeisk samtyckeslag!25.2.2026 16:16:06 EET | Pressmeddelande
– Idag har vi tagit ett jättekliv för stärkande av flickors och kvinnors rättigheter i hela EU. I den avgörande utskottsomröstningen i Europaparlamentet vann förslaget om en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning i hela unionen, säger Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).
Henriksson: Askeleen lähempänä eurooppalaista suostumukseen perustuvaa raiskauslainsäädäntöä!25.2.2026 16:16:06 EET | Tiedote
– Tänään olemme ottaneet ison harppauksen kohti tyttöjen ja naisten oikeuksien vahvistamista koko EU:ssa. Ratkaisevassa valiokuntaäänestyksessä Euroopan parlamentissa ehdotus suostumukseen perustuvasta raiskauslainsäädännöstä koko unionissa voitti, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme