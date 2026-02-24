Lohjan kaupunki

Lohjan kouluissa vietetään ilmastoruokaviikkoa viikolla 10

27.2.2026 10:54:25 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote

Ruoklinjaston salaattipääty.
Lohjan kouluruokailussa tarjollaan päivittäin ruokaa tuhansille oppilaille. Jesse Kainulainen

Lohjalla vietetään ilmastoruokaviikkoa – kasvisruoat pääroolissa kouluissa

LOHJA, 27.2.2026 – Viikolla 10 kouluruokailussa vietetään jo kolmatta kertaa ilmastoruokaviikkoa. Viikon tavoitteena on lisätä tietoisuutta ruoan ilmasto- ja hyvinvointivaikutuksista sekä rohkaista oppilaita maistamaan kasvisruokia. Viikko tukee myös kansallisia ravitsemissuosituksia, joissa korostetaan kasvisten ja kasviproteiinien aiempaa suurempaa osuutta osana terveellistä ja tasapainoista ruokavaliota.

Ilmastoruokaviikon aikana kaikissa Lohjan kouluissa tarjotaan vain kasvisruokia, joiden ilmastovaikutukset on laskettu ja tuotu esiin ruokalistoissa. Ruokaloiden seinillä on tietoa ruokien ilmasto- ja hyvinvointivaikutuksista, sekä minkälaisilla ruokavalinnoilla voi helposti pienentää omaa ilmastojalanjälkeä. Aihetta käsitellään myös opetuksessa.

– Ilmastoruokaviikko tukee sekä Lohjan kaupungin ilmastotavoitteita että lasten ja nuorten hyvinvointia. Toivomme, että kasvisruokiin tutustutaan positiivisin mielin, ja oppilaat löytäisivät jopa uusia suosikkejaan, sanoo Nina Olsbo, ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö.

Lohjan kaupunki on ollut vuodesta 2013 osa HINKU-verkostoa ja tähtää hiilineutraaliuteen. Ruokapalveluiden hiilijalanjäljen pienentäminen ja kestävä ruokakasvatus ovat osa tätä työtä.

Meeri Hartonen, vastuullisuus- ja ilmastoasiantuntija, meeri.hartonen@lohja.fi

