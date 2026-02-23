Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 3.3.2026
27.2.2026 10:44:01 EET | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 3. maaliskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.
Esityslistalla on muun muassa seuraavat tilahankkeet.
- lausunto Munkkivuoressa osoitteessa Ulvilantie 17b sijaitsevan leikkipuisto Ulvilan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta
- lausunto Malmilla osoitteessa Tyynelänkuja 7 sijaitsevan leikkipuisto Traktorin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta
- lausunto Myllypurossa osoitteessa Yläkivenrinne 3 sijaitsevan leikkipuisto Myllynsiiven korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta
- lausunto Laajasalon, Roihuvuoren ja Kulosaaren koulujen osoitteessa Abraham Wetterin tie 4 sijaitsevien väistötilojen hankesuunnitelmasta
Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Talvensaariviestintä- ja markkinointipäällikköPuh:040 758 1572hanna-kaisa.talvensaari@hel.fi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
