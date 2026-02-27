Kokoomuksen Vuornos Razmyarille: Veronkorotukset eivät ole ”luottamusta vahvistavia kasvutoimia”
27.2.2026 10:55:41 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos kritisoi SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyarin puheita talouden sopeuttamisesta todellisuudesta irtaantuneeksi toiveajatteluksi. Razmyarin mukaan SDP tasapainottaisi taloutta ”ennen kaikkea veronkiristyksillä ja kasvutoimilla”. Vuornoksen mukaan veronkorotukset heikentävät talouskasvua.
”On päivän selvää, että veronkorotuksilla on negatiivinen vaikutus talouskasvuun. Sellaiset kasvutoimet, jotka kumoaisivat tämän negatiivisen kasvuvaikutuksen ja voisivat ratkaista Suomen velkaongelman, maksaisivat miljardikaupalla. On aivan täyttä toiveajattelua, että velkajarrun vaatiman talouden sopeutuksen voisi ratkaista ilman menojen karsimista”, sanoo Vuornos.
”SDP:ltä löytyy varmasti iso lista veronkorotuksia, mutta olisi hyvä saattaa julkiseen keskusteluun puolueen esittämät kasvutoimet, jotta ekonomistit voisivat arvioida niiden vaikutuksia julkisen talouden tasapainottamiseen. On erittäin vaikea nähdä, että sellaisia kasvutoimia olisi ilman lisämenoja olemassa, joilla velkaantumista saataisiin jarrutettua”, jatkaa Vuornos.
Razmyar kritisoi tänään julkaistussa Helsingin Sanomien haastattelussa valtiovarainministeriön tekemiä vaikutusarvioita.
Vuornos muistuttaa, että valtiovarainministeriön arviot perustuvat valtavirtataloustieteen tutkimuskirjallisuuteen. Vuornoksen mukaan sellaisia asiantuntija-arvioita tuskin löytyy, jotka uskovat talouden tasapainottamisen hoituvan ilman menojen sopeuttamista.
”Razmyarin puheet talouden sopeuttamisesta ovat löysiä ylätason heittoja, jotka eivät perustu mihinkään. Vastustamalla jokaisen julkisen menoeuron priorisointia voi varmasti nostaa kannatusta, mutta Suomen ongelmia sillä ei ratkaista”, sanoo Vuornos.
”Jos Suomen velkaantuminen ratkeaisi kasvu-uudistuksilla, se olisi jo ratkaistu. Suomen ongelma ei ole liian matalat verot, vaan liian suuret menot. Razmyarin haastattelusta huokuu läpi, että SDP:llä ei ole mitään realistista ajatusta siitä, miten Suomen velkaantuminen saadaan hallintaan”, jatkaa Vuornos.
Yhteyshenkilöt
Henrik VuornosKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
