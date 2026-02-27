Pahoittelut, aiempaan tiedotteeseen oli tullut Saarijärven kaupungintalon kuva. Nyt tiedotteessa oikea kuva. Muutos Saarijärven sosiaali- ja terveysaseman päiväaikaiseen kiirevastaanoton toimintaan 2.3.2026 alkaen
27.2.2026 11:19:24 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Muutos koskee Saarijärven, Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven asukkaita.
Maaliskuun alusta lähtien kiirevastaanotolle ei enää varata aikoja puhelimitse vaan kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat saapuvat Saarijärven sosiaali- ja terveyskeskukseen paikanpäälle. Uuden toimintamallin mukaisesti kaikki potilaat tapaavat paikan päällä ensin sairaanhoitajan. Sairaanhoitaja arvioi potilaan hoidon tarpeen ja antaa tarvittavan hoidon joko itse tai ohjaa potilaan tilanteen mukaan joko fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolle.
-Kiirevastaanotolle pääsyn kriteerit eivät uuden toimintamallin myötä muutu mitenkään. Muutoksen tarkoituksena on vain sujuvoittaa vastaanoton toimintaa ja varmistaa, että potilas ohjautuu oikean ammattilaisen vastaanotolle mahdollisimman nopeasti ja saa tarvitsemansa hoidon, kertoo osastonhoitaja Marjo Kotilainen.
Saarijärven sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanotto palvelee alueen asukkaita maanantaista perjantaihin kello 8.00–15.30. Kiireetön ajanvaraus ja muu asiointi jatkuvat ennallaan tutuissa palvelunumeroissa.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Marjo Kotilainen, osastonhoitaja, puh. 040 151 2381
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
