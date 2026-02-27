Pahoittelut, aiempaan tiedotteeseen oli tullut Saarijärven kaupungintalon kuva. Nyt tiedotteessa oikea kuva. Muutos Saarijärven sosiaali- ja terveysaseman päiväaikaiseen kiirevastaanoton toimintaan 2.3.2026 alkaen

Maaliskuun alusta lähtien kiirevastaanotolle ei enää varata aikoja puhelimitse vaan kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat saapuvat Saarijärven sosiaali- ja terveyskeskukseen paikanpäälle. Uuden toimintamallin mukaisesti kaikki potilaat tapaavat paikan päällä ensin sairaanhoitajan. Sairaanhoitaja arvioi potilaan hoidon tarpeen ja antaa tarvittavan hoidon joko itse tai ohjaa potilaan tilanteen mukaan joko fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolle.

-Kiirevastaanotolle pääsyn kriteerit eivät uuden toimintamallin myötä muutu mitenkään. Muutoksen tarkoituksena on vain sujuvoittaa vastaanoton toimintaa ja varmistaa, että potilas ohjautuu oikean ammattilaisen vastaanotolle mahdollisimman nopeasti ja saa tarvitsemansa hoidon, kertoo osastonhoitaja Marjo Kotilainen.

Saarijärven sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanotto palvelee alueen asukkaita maanantaista perjantaihin kello 8.00–15.30. Kiireetön ajanvaraus ja muu asiointi jatkuvat ennallaan tutuissa palvelunumeroissa.