Keski-Suomen hyvinvointialue

Pahoittelut, aiempaan tiedotteeseen oli tullut Saarijärven kaupungintalon kuva. Nyt tiedotteessa oikea kuva. Muutos Saarijärven sosiaali- ja terveysaseman päiväaikaiseen kiirevastaanoton toimintaan 2.3.2026 alkaen

27.2.2026 11:19:24 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Muutos koskee Saarijärven, Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven asukkaita.

Maaliskuun alusta lähtien kiirevastaanotolle ei enää varata aikoja puhelimitse vaan kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat saapuvat Saarijärven sosiaali- ja terveyskeskukseen paikanpäälle. Uuden toimintamallin mukaisesti kaikki potilaat tapaavat paikan päällä ensin sairaanhoitajan. Sairaanhoitaja arvioi potilaan hoidon tarpeen ja antaa tarvittavan hoidon joko itse tai ohjaa potilaan tilanteen mukaan joko fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolle.  

-Kiirevastaanotolle pääsyn kriteerit eivät uuden toimintamallin myötä muutu mitenkään. Muutoksen tarkoituksena on vain sujuvoittaa vastaanoton toimintaa ja varmistaa, että potilas ohjautuu oikean ammattilaisen vastaanotolle mahdollisimman nopeasti ja saa tarvitsemansa hoidon, kertoo osastonhoitaja Marjo Kotilainen. 

Saarijärven sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanotto palvelee alueen asukkaita maanantaista perjantaihin kello 8.00–15.30. Kiireetön ajanvaraus ja muu asiointi jatkuvat ennallaan tutuissa palvelunumeroissa. 

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Marjo Kotilainen, osastonhoitaja, puh. 040 151 2381
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi. 
 
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue  
 
#hyvaks #hyväarkikaikille 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote25.2.2026 21:05:38 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 25.2.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Harjunpääntie, Saarijärvi Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Harjunpääntiellä Saarijärvellä hieman kahdeksan jälkeen keskiviikkoiltana. Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saapuessa kohteeseen oli rakennus jo täyden palon vaiheessa. Kohteeseen on hälytetty kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä ja sammutustyöt ovat käynnissä. Henkilövahingoista tai syttymissyystä ei ole tietoa.

Nova sosiaali- ja terveyskeskuksen kiirevastaanotolla potilas tapaa jatkossa ensin hoitajan25.2.2026 08:59:34 EET | Tiedote

Nova sosiaali- ja terveyskeskus uudistaa päiväaikaisen kiirevastaanottonsa toimintamallia maaliskuun alkupuolella 3.3.2026 alkaen. Uudistuksen myötä kaikki kiirevastaanotolle tulevat ohjautuvat ensin sairaanhoitajan vastaanotolle, jossa kartoitetaan potilaan tarvitseman hoito. Sairaanhoitaja arvioi, tarvitseeko potilas lääkärin arvion tilanteesta vai riittääkö hoito, jonka hoitaja voi itse tehdä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye