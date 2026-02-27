Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Väyrynen oikaisee Keskustaa: Päivystysruuhkat eivät johdu yöpäivystysten muutoksista, vaan hoitoketjun pullonkauloista

27.2.2026 11:08:35 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Jaa

Kokoomuksen lääkäritaustainen kansanedustaja Ville Väyrynen oikaisee Keskustan edustaja Markku Siposen väitteitä eduskunnan kyselytunnilla 26.2. Siponen viittasi puheenvuorossaan Savon Sanomien uutiseen väittäen, että päivystysruuhkat johtuisivat Iisalmen ja Varkauden yöpäivystysten lakkauttamisesta. Väyrysen mukaan väite ei pidä paikkaansa.

Ville Väyrynen. Kuvaaja: Kimmo Falck.
Ville Väyrynen. Kuvaaja: Kimmo Falck.

– Savon Sanomien jutussa päivystysruuhkien syyksi nostetaan jatkohoitopaikkojen puute, ei yöpäivystysten muutokset. On virheellistä johtaa ihmisiä harhaan väittämällä muuta. Samaisessa jutussa itseasiassa mainittiin, että tammikuussa päivystyskäyntejä oli vähemmän kuin vuosi takaperin, Väyrynen sanoo.

Väyrynen korostaa, että päivystyksen kuormitus liittyy ennen kaikkea siihen, että potilaita ei saada siirrettyä jatkohoitoon.

– Kun jatkohoitopaikkoja ei ole, potilaat jäävät päivystykseen odottamaan. Järjestelmän tukkeutumisen lisäksi se on tietenkin ihmisille tuskaista. Tämä ongelma ei ratkea palaamalla vanhaan rakenteeseen, Väyrynen toteaa.

Jutussa mainittiin potilaiden sinnittelevän liian pitkään kotona, koska eivät halua lähteä hoitoon matkojen päähän. Väyrysen mukaan on myös tärkeää ymmärtää hoidon porrastus.

– Huonokuntoisen potilaan paikka ei ole perusterveydenhuollon yöpäivystyksessä. Tällaiset potilaat tarvitsevat erikoissairaanhoidon päivystyksen hoitoa, ja he olisivat päätyneet tässä tilanteessa Kuopioon joka tapauksessa, Väyrynen sanoo.  

Väyrynen muistuttaa, että oikea-aikainen hoitoon hakeutuminen on keskeinen osa toimivaa terveydenhuoltoa.

–  Ei kenenkään pidä venyttää avun pyytämistä huonossa kunnossa. Mitä pidemmälle tilanne ehtii kehittyä, sitä raskaampaa hoitoa tarvitaan. Tässä on myös jokaisella meistä vastuunsa, jota ei oikein voi ulkoistaa, hän sanoo.

Väyrysen mukaan päivystyksen ongelmia ei ratkaista yksinkertaistamalla syitä poliittiseen keskusteluun sopiviksi.

– Jos haluamme aidosti purkaa päivystysruuhkia, meidän on korjattava hoitoketjun pullonkaulat. Faktoja ei pidä venyttää edes Keskustan tarpeisiin, Väyrynen toteaa.

Avainsanat

EduskuntaKokoomusterveydenhuoltoerikoissairaanhoitoyöpäivystys

Yhteyshenkilöt

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye