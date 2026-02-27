Väyrynen oikaisee Keskustaa: Päivystysruuhkat eivät johdu yöpäivystysten muutoksista, vaan hoitoketjun pullonkauloista
27.2.2026 11:08:35 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen lääkäritaustainen kansanedustaja Ville Väyrynen oikaisee Keskustan edustaja Markku Siposen väitteitä eduskunnan kyselytunnilla 26.2. Siponen viittasi puheenvuorossaan Savon Sanomien uutiseen väittäen, että päivystysruuhkat johtuisivat Iisalmen ja Varkauden yöpäivystysten lakkauttamisesta. Väyrysen mukaan väite ei pidä paikkaansa.
– Savon Sanomien jutussa päivystysruuhkien syyksi nostetaan jatkohoitopaikkojen puute, ei yöpäivystysten muutokset. On virheellistä johtaa ihmisiä harhaan väittämällä muuta. Samaisessa jutussa itseasiassa mainittiin, että tammikuussa päivystyskäyntejä oli vähemmän kuin vuosi takaperin, Väyrynen sanoo.
Väyrynen korostaa, että päivystyksen kuormitus liittyy ennen kaikkea siihen, että potilaita ei saada siirrettyä jatkohoitoon.
– Kun jatkohoitopaikkoja ei ole, potilaat jäävät päivystykseen odottamaan. Järjestelmän tukkeutumisen lisäksi se on tietenkin ihmisille tuskaista. Tämä ongelma ei ratkea palaamalla vanhaan rakenteeseen, Väyrynen toteaa.
Jutussa mainittiin potilaiden sinnittelevän liian pitkään kotona, koska eivät halua lähteä hoitoon matkojen päähän. Väyrysen mukaan on myös tärkeää ymmärtää hoidon porrastus.
– Huonokuntoisen potilaan paikka ei ole perusterveydenhuollon yöpäivystyksessä. Tällaiset potilaat tarvitsevat erikoissairaanhoidon päivystyksen hoitoa, ja he olisivat päätyneet tässä tilanteessa Kuopioon joka tapauksessa, Väyrynen sanoo.
Väyrynen muistuttaa, että oikea-aikainen hoitoon hakeutuminen on keskeinen osa toimivaa terveydenhuoltoa.
– Ei kenenkään pidä venyttää avun pyytämistä huonossa kunnossa. Mitä pidemmälle tilanne ehtii kehittyä, sitä raskaampaa hoitoa tarvitaan. Tässä on myös jokaisella meistä vastuunsa, jota ei oikein voi ulkoistaa, hän sanoo.
Väyrysen mukaan päivystyksen ongelmia ei ratkaista yksinkertaistamalla syitä poliittiseen keskusteluun sopiviksi.
– Jos haluamme aidosti purkaa päivystysruuhkia, meidän on korjattava hoitoketjun pullonkaulat. Faktoja ei pidä venyttää edes Keskustan tarpeisiin, Väyrynen toteaa.
Yhteyshenkilöt
Ville VäyrynenKansanedustaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
