Työyhteisöt verenluovuttajina ovat tärkeä osa Suomen verihuoltoa
2.3.2026 07:50:52 EET | SPR Veripalvelu | Tiedote
Uusia verenluovuttajia eri väestöryhmistä tarvitaan Suomessa jatkuvasti lisää ja työpaikoilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa tähän. Jo yli 550 työpaikkaa sallii verenluovutuksen työajalla. Veripalvelu toivoo lisää tällaisia työpaikkoja, jotta yhä useammalla olisi mahdollisuus luovuttaa verta.
Verenluovutukseen kannustaminen työpaikoilla on konkreettinen tapa toteuttaa yhteiskuntavastuuta. Se tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden auttaa verivalmisteita tarvitsevia potilaita ja tukee samalla koko Suomen verihuollon toimivuutta.
Verenluovutus työajalla yleistyy
Yhä useampi organisaatio on ottanut käyttöönsä Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun työpaikkasertifikaatin. Sertifikaatti on tunnustus työpaikoille, joissa henkilöstöllä on mahdollisuus luovuttaa verta työajalla.
Sertifikaatin käyttö on kasvanut tasaisesti: tällä hetkellä sen on ottanut käyttöön 567 työpaikkaa eri puolilla Suomea.
“Yhteistyö työpaikkojen kanssa on Veripalvelulle tärkeää. Kumppanuus rakentuu luottamukselle ja yhteiselle tavoitteelle auttaa potilaita. Työyhteisöt voivat kannustaa henkilöstöään luovuttamaan verta esimerkiksi järjestämällä yhteisiä luovutuskäyntejä, jakamalla tietoa ja tekemällä luovuttamisesta näkyvän osan työyhteisön toimintaa”, sanoo Veripalvelun kumppanuuspäällikkö Hille Nylander.
Työpaikoilla yli 1300 luovuttajaryhmää
Työpaikoilla toimii myös yhä enemmän aktiivisia verenluovutusporukoita ja yhteisistä luovutuskäynneistä on monessa organisaatiossa tullut osa arkea. Suomessa toimii noin 1 300 työyhteisöjen luovuttajaryhmää. Vuonna 2025 niiden jäsenet kävivät verenluovutuksessa yhteensä 14 300 kertaa, joka on lähes kolmannes kaikista luovuttajaryhmien käynneistä (yhteensä 46 960).
“Kun verenluovutus tehdään yhdessä, siitä tulee osa työyhteisön identiteettiä – pieni teko yksilölle, mutta suuri merkitys monelle sitä tarvitsevalle. Samalla monet uudetkin luovuttajat innostuvat mukaan, kun työpaikalla kannustetaan verenluovutukseen, Nylander toteaa.
Voimatel mukana turvaamassa huoltovarmuutta
Eräs aktiivisesti verta luovuttava työyhteisö on Voimatel Oy. Yritys suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää digitaalista infrastruktuuria Suomessa. Voimatelilla on yli 20 toimipistettä eri puolilla maata ja se työllistää yhteensä noin 700 henkilöä Suomessa ja Virossa.
Voimatelin oma luovuttajaryhmä on toiminut jo noin kahdeksan vuoden ajan. Luovuttajaryhmän taustalla on yrityksen oma työntekijä ja aktiivinen verenluovuttaja, HR Business Partner Erja Turpeinen.
Yritys otti Veripalvelun työpaikkasertifikaatin käyttöön vuoden 2026 alussa. Voimatelilla työntekijöillä on mahdollisuus luovuttaa verta työajalla kerran vuodessa.
“Näen, että verenluovutus on pieni teko yksittäiselle ihmiselle, mutta sillä on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Toivon, että työyhteisöt lähtisivät laajemmin mukaan verenluovutustoimintaan”, Turpeinen visioi.
Verenluovutustoiminnan tavoin myös Voimatel on huoltovarmuuden näkökulmasta kriittinen tekijä yhteiskunnan toimivuuden kannalta.
“Luovuttamalla verta pidämme konkreettisesti huolta potilaista, mutta myös ylläpidämme yhteiskunnan huoltovarmuutta. Tällainen vaikuttaminen sopii Voimatelin ideologiaan erinomaisesti”, Erja Turpeinen kiteyttää.
Hille NylanderVeripalveluPuh:029 300 1013hille.nylander@veripalvelu.fi
