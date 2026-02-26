Naantali järjestää teemaillan mökkien ja huoneistojen lyhytvuokrauksesta
2.3.2026 12:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin kaupungin matkailutoimi järjestää avoimen infotilaisuuden lyhytvuokrauksesta kaupungintalolla (Käsityöläiskatu 2) torstaina 12.3. klo 17–19. Tilaisuudessa kuullaan ajankohtaista asiaa ja kokemuksia lyhytvuokraustoimijoilta.
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille lyhytvuokrauksesta kiinnostuneille.
– Huoneisto- ja mökkimajoituksen kysyntä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, ja tarvitsemme Naantaliin lisää lyhytvuokrauskohteita vastaamaan tähän tarpeeseen. Lyhytvuokraus on nyt nopeimmin kasvava majoitusmuoto ja se tarjoaa myös hyvät sivutulomahdollisuudet, kertoo matkailupäällikkö Janne Tienpää.
Tarjoilujärjestelyjä varten pyydetään ennakkoilmoittautumiset viimeistään ti 10.3. sähköpostilla janne.tienpaa@naantali.fi.
Ohjelma
16.45 alkaen kahvitarjoilu
17.00 tilaisuus alkaa
Majoitustoiminnan markkinat
- Janne Tienpää, matkailupäällikkö, Naantalin kaupunki
Lyhytvuokrauksen ABC
- Mona Haataja, juristi, Suomen Vuokranantajat
Luvat/velvoitteet, ajankohtaiskatsaus, verotuksesta
Kokemuksia Airbnb-majoitustarjoajilta
- Jutta Gilbert, Naantali ja Tiina Vainio, Rymättylä
Myynti- ja markkinointikanavat / Kansainvälinen markkinointi
- Joonas Äkäslompolo, Visit Turku Archipelago
19.00 tilaisuus päättyy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne TienpäämatkailupäällikköNaantalin kaupunkiPuh:040 1534924janne.tienpaa@naantali.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia.
Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki
Naantalin merenjään luistelureitit on suljettu – jäälle menemistä ei suositella26.2.2026 14:20:13 EET | Tiedote
Naantalin kaupungin auraamat merenjään reitit on suljettu tänään.
Pääkirjaston näyttelyssä kutsutaan pohtimaan luontoyhteyttä26.2.2026 12:30:00 EET | Tiedote
Sari Kytön näyttely Luontoyhteys -Biophilia, käsittelee luonnon kauneutta, ihmeellisyyttä sekä monimuotoisuutta.
Naantalin kaupunki käynnisti vuokrauskilpailun Tuulensuojan liiketilasta26.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Naantalin kaupunki vuokraa toimitilan Tuulensuojan rakennuksesta. Ensimmäisen vaiheen osallistumisilmoitukset tulee jättää viimeistään 16.3.2026.
Polisen påbörjar kameraövervakning i Nådendal25.2.2026 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Polisinrättningen i Sydvästra Finland och Nådendals stad stärker sitt säkerhetssamarbete genom ett avtal om kameraövervakning. Kamerorna i stadsområdet förbättrar gatusäkerheten och bidrar till att öka invånarnas trygghetskänsla.
Poliisi aloittaa Naantalin katukuvan valvonnan kameroiden avulla25.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Lounais-Suomen poliisilaitos ja Naantalin kaupunki vahvistavat turvallisuusyhteistyötään kameravalvontasopimuksella. Kaupunkialueelle tulevat kamerat vahvistavat katuturvallisuutta ja lisäävät osaltaan kaupunkilaisten turvallisuuden tunnetta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme