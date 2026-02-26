Naantalin kaupunki

Naantali järjestää teemaillan mökkien ja huoneistojen lyhytvuokrauksesta

2.3.2026 12:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Naantalin kaupungin matkailutoimi järjestää avoimen infotilaisuuden lyhytvuokrauksesta kaupungintalolla (Käsityöläiskatu 2) torstaina 12.3. klo 17–19. Tilaisuudessa kuullaan ajankohtaista asiaa ja kokemuksia lyhytvuokraustoimijoilta.

Viialan ranta mereltä käsin kuvattuna, kuvassa taloja ja rantamökkejä.
Teemaillassa asiantuntijat kertovat lyhytvuokrauksen luvista, verotuksesta, markkinoinnista ja kokemuksista. Naantalin kaupunki

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille lyhytvuokrauksesta kiinnostuneille.

– Huoneisto- ja mökkimajoituksen kysyntä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, ja tarvitsemme Naantaliin lisää lyhytvuokrauskohteita vastaamaan tähän tarpeeseen. Lyhytvuokraus on nyt nopeimmin kasvava majoitusmuoto ja se tarjoaa myös hyvät sivutulomahdollisuudet, kertoo matkailupäällikkö Janne Tienpää.

Tarjoilujärjestelyjä varten pyydetään ennakkoilmoittautumiset viimeistään ti 10.3. sähköpostilla janne.tienpaa@naantali.fi.

Ohjelma

16.45 alkaen kahvitarjoilu
17.00 tilaisuus alkaa

Majoitustoiminnan markkinat

  • Janne Tienpää, matkailupäällikkö, Naantalin kaupunki

Lyhytvuokrauksen ABC

  • Mona Haataja, juristi, Suomen Vuokranantajat
    Luvat/velvoitteet, ajankohtaiskatsaus, verotuksesta

Kokemuksia Airbnb-majoitustarjoajilta

  • Jutta Gilbert, Naantali ja Tiina Vainio, Rymättylä

Myynti- ja markkinointikanavat / Kansainvälinen markkinointi

  • Joonas Äkäslompolo, Visit Turku Archipelago

19.00 tilaisuus päättyy



Naantalin kaupunki
Naantalin kaupunki

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

