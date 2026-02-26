Naantali järjestää teemaillan mökkien ja huoneistojen lyhytvuokrauksesta

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille lyhytvuokrauksesta kiinnostuneille.

– Huoneisto- ja mökkimajoituksen kysyntä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, ja tarvitsemme Naantaliin lisää lyhytvuokrauskohteita vastaamaan tähän tarpeeseen. Lyhytvuokraus on nyt nopeimmin kasvava majoitusmuoto ja se tarjoaa myös hyvät sivutulomahdollisuudet, kertoo matkailupäällikkö Janne Tienpää.

Tarjoilujärjestelyjä varten pyydetään ennakkoilmoittautumiset viimeistään ti 10.3. sähköpostilla janne.tienpaa@naantali.fi.

Ohjelma

16.45 alkaen kahvitarjoilu

17.00 tilaisuus alkaa

Majoitustoiminnan markkinat

Janne Tienpää, matkailupäällikkö, Naantalin kaupunki





Lyhytvuokrauksen ABC

Mona Haataja, juristi, Suomen Vuokranantajat

Luvat/velvoitteet, ajankohtaiskatsaus, verotuksesta





Kokemuksia Airbnb-majoitustarjoajilta

Jutta Gilbert, Naantali ja Tiina Vainio, Rymättylä





Myynti- ja markkinointikanavat / Kansainvälinen markkinointi

Joonas Äkäslompolo, Visit Turku Archipelago





19.00 tilaisuus päättyy