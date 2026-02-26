Huumausaineita ja huumelääkkeitä takavarikkoon ennätysmäärä vuonna 2025
2.3.2026 08:55:00 EET | Tulli | Tiedote
Tullin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä väheni vuonna 2025 mutta huumausaineiden ja huumelääkkeiden takavarikkomäärät olivat huomattavasti edellisvuosia korkeammat. Myös aseita ja savukkeita takavarikoitiin paljon.
Vuonna 2025 Tullin rikostorjunnan vaikuttavuus oli yhteensä 82 miljoonaa euroa. Tästä suurin osa, 54 miljoonaa euroa, muodostui takaisin saadusta rikoshyödystä.
– Olemme onnistuneet kohdentamaan toimintamme oikein ja sen tuloksena Tullin rikostorjunnan vaikuttavuus on merkittävällä tasolla, sanoo rikostutkinnan päällikkö Hannu Sinkkonen.
Huumausaineita takavarikoitiin yli 500 kiloa edellistä vuotta enemmän
Vuonna 2025 Tulli takavarikoi huumausaineita yhteensä 2 574 kiloa, mikä on yli 500 kiloa edellisvuotta enemmän. Kokaiinia saatiin takavarikkoon ennätysmäärä, yhteensä yli 87 kiloa. Määrä on yli 30 kiloa edellisvuotta enemmän. Takavarikoitu kokaiini oli myös hyvin puhdasta, 80–90 prosenttista, joten huumausainekaupassa siitä olisi voitu saada laimennettuna huomattava määrä käyttöannoksia. Myös ekstaasia ja marihuanaa takavarikoitiin edellisvuoden tapaan runsaasti. Khatia takavarikoitiin lähes 800 kiloa edellisvuotta enemmän, yhteensä 1 140 kiloa.
Uusia muuntohuumeita kehitetään jatkuvasti
Uusia synteettisiä huumausaineita kehitetään ja valmistetaan jatkuvasti, ja niistä merkittävin Suomessa on ollut alfa-PVP. Muuntohuumeiden ja huumausaineiksi luokittelemattomien huumaavien lääkeaineiden haltuunottomäärät ovat viime vuosina olleet korkeita. Viime vuonna Tulli tunnisti 147 erilaista huumaavaa ainetta, joista 13 oli täysin uusia muuntohuumeita. Kaikkiaan tullirikoksiin liittyviä näytteitä tutkittiin yhteensä yli 5 000 kappaletta. Näytteistä 48 kappaletta sisälsi luokittelemattomia huumaavia aineita.
– Aiemmin takavarikoimme alfa-PVP:tä alle puoli kiloa vuodessa, mutta viime vuonna takavarikkomäärä nousi 10,6 kiloon. Määrä on erittäin suuri suhteessa siihen, että synteettisten katinonien käyttöannokset ovat milligrammatasoa, Sinkkonen kertoo.
Lokakuussa 2025 Tulli takavarikoi Helsingissä aiemmin luokittelematonta protodesnitatseenia sisältäviä tabletteja. Tämä uusi synteettinen opioidi kuuluu nitatseeneihin, joiden vaikutukset ovat huomattavasti esimerkiksi heroiinia voimakkaampia.
Huumelääkkeitä takavarikoitiin vuonna 2025 selvästi enemmän kuin aiempina vuosina, yli 934 500 kappaletta. Suurin osa takavarikoiduista huumelääkkeistä sisälsi alpratsolaamia ja klonatsepaamia.
Dopingrikoksia enemmän kuin vuonna 2024
Tulli paljasti vuonna 2025 edellisvuosia enemmän dopingrikoksia, yhteensä 509 kappaletta, joista törkeitä oli 20. Tulli takavarikoi dopingaineita yhteensä 26 600 kappaletta. Yleisimmät takavarikoidut aineet olivat anaboliset steroidit ja injektoitava testosteroni.
Lääkerikoksia ja -rikkomuksia kirjattiin yhteensä 701, mikä vastasi edellisvuoden tasoa. Lääkkeitä takavarikoitiin hieman edellisvuotta enemmän, yhteensä 80 300 kappaletta. Vuonna 2025 Tullin yleisimmin takavarikoimia lääkkeitä olivat antibiootit ja erektiolääkkeet. Ketamiinia takavarikoitiin 7,7 kiloa. Ketamiinia käytetään lähes poikkeuksetta huumaavaan tarkoitukseen.
Kaasuaseet korostuvat takavarikkomäärissä
Tulli kirjasi ampuma-aserikoksia vuonna 2025 yhteensä 207 kappaletta, mikä oli huomattavasti edellisvuosia enemmän. Aseita takavarikoitiin yli 300 kappaletta edellisvuotta enemmän, yhteensä 689. Aseista 11 oli tuliaseita ja 678 kaasuaseita.
Savukkeita takavarikkoon suurin määrä kymmeneen vuoteen
Tulli kirjasi yhteensä 141 veropetosta, mikä oli selvästi edellisvuosia vähemmän. Törkeitä veropetoksia oli 67. Veropetosten määrää on laskenut itärajan sulku.
Iso osa Tullin tutkimista veropetoksista liittyi tupakkatuotteiden salakuljetukseen. Viime vuonna savukkeita takavarikoitiin ja otettiin haltuun rikosasioiden yhteydessä noin 16,5 miljoonaa kappaletta, mikä on ylivoimaisesti suurin määrä kymmeneen vuoteen. Laittomasti valmistettujen savukkeiden salakuljetustapauksissa verointressi on usein merkittävä.
Myös merkittäviä arvonlisäveroon ja autoveroon kohdistuvia veropetoksia on ollut tutkinnassa.
Vuonna 2025 Tulli takavarikoi nuuskaa yhteensä 1 950 kiloa, mikä oli selvästi edellisvuotta vähemmän.
Tutkinnassa edelleen useita säännöstelyrikoksia
Tullin tietoon tuli vuonna 2025 yhteensä 43 säännöstelyrikosta, joista 17 oli törkeää tekomuotoa. Pakoterikoksia kirjattiin Tullissa vuonna 2025 kolme kappaletta. Rikoslakiin lisättiin toukokuussa 2025 neljä uutta pakoterikosten nimikettä: pakoterikos, törkeä pakoterikos, tuottamuksellinen pakoterikos ja pakoterikkomus. Uudistus koskee EU:n tai YK:n pakotteiden rikkomista, kuten varojen jäädyttämisvelvoitteen laiminlyöntiä tai kaupankäyntiä kiellettyjen tahojen kanssa. Laki kiristää merkittävästi pakotteiden rikkomisesta seuraavia rangaistuksia.
Tullin tutkinnassa on käynnissä edelleen useita säännöstelyrikoksia, jotka ovat paljastuneet aiempina vuosina. Tapausten tutkinnat ovat pitkäkestoisia, sillä ne ovat usein vaativia ja edellyttävät tyypillisesti kansainvälistä yhteistyötä eri maiden viranomaisten kesken.
