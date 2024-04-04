Bomban kesäteatteriin Kalevalasta inspiroitunut musiikkinäytelmä kesällä 2026
27.2.2026 11:46:06 EET | Pohjois-Karjalan Osuuskauppa | Tiedote
Bomban kesäteatterissa Nurmeksessa nähdään kesällä 2026 musiikkinäytelmä ’Sisko’, joka ammentaa inspiraationsa Kalevalan naishahmoista ja karjalaisesta kansanperinteestä. Kesäteatteriesityksen ohella Bomballe avautuu kesäksi Kullervon tarina -elokuvan lavasteisiin pohjautuva Kalevala-teemainen elokuvakylä elämysillallismahdollisuuksineen.
Kesäteatterin musiikkinäytelmä, uusi Kalevala-kylä ja Bomban perinteinen karjalaiskylä muodostavat Bombasta ainutlaatuisen kulttuurimatkailukohteen hyvinvointi- ja aktiviteettilomailun rinnalle.
Musiikkinäytelmä Siskon ensi-ilta on 26.6.2026. Pielisen rannalla sijaitsevassa Bomban kesäteatterissa on 400 paikkaa. Lipunmyynti alkaa 28.2.2026.
Näytelmässä Kalevalan aiheet kohtaavat nykypäivän
Kalevalan naishahmoihin sekä karjalaisiin kansanperinteisiin ja -lauluihin pohjautuva Sisko-musiikkinäytelmä vie mukanaan ajattomalle tutkimusmatkalle kohti naiseuden monimuotoista voimaa.
Kolmesta sisaruksesta keskimmäinen, Annukka, on menossa naimisiin viikonloppuna. Häiden aattona sisarukset ovat kokoontuneet lapsuudenkotinsa ullakolle etsimään morsiamelle ‘jotain vanhaa’. Suvun jäljiltä löytyvät aarteet inspiroivat siskoksia tarkastelemaan omia, keskenään hyvin erilaisia elämiään ja kysymään itseltään: mitä minä haluan?Näytelmässä kuullaan tuttuja kansanlauluja ja tekijöiden omia sävellyksiä sekä nähdään vauhdikkaita tanssinumeroita. Tunnelmat vaihtelevat kaihoisista koomisiin.
Käsikirjoituksen ovat tehneet näyttelijäkollegat Meeri Sarjasto, Vilja Kaarento ja Saimi Somerto, kaikki myös esiintyvät näytelmässä. Ohjaus on Saimi Somerton, jolle työ on ohjausdebyytti. Lavalla nähdään myös muusikot Jussipekka Jyväsjärvi ja Severi Soisalo.
Lieksasta kotoisin oleva pop-jazzlaulaja, näyttelijä ja musiikkipedagogi Meeri Sarjasto iloitsee mahdollisuudesta elävöittää alueen kulttuuritoimintaa karjalaisuusteemojen kautta yhdessä työryhmänsä kanssa.
Kalevala-teema näkyy, tuntuu ja maistuu Bomballa laajasti
Kalevalainen teema tulee näkymään Bomballa kesällä 2026 paitsi kesäteatterissa myös uudessa Kalevala-kylässä ja kylän elämysillallisissa.
”On innostavaa tuoda Kalevala-teemaa näin mittavasti esiin Bomballa! Antti J. Jokisen ohjaaman Kullervon tarina -elokuvan myötä kiinnostus Kalevala-aihetta kohtaan on kasvanut todella paljon, ja saamme varauskyselyjä lähes päivittäin niin yksittäisiltä matkailijoilta kuin ryhmiltä”, kertoo Break Sokos Hotel Bomban hotellinjohtaja Sanna Tenhunen.
”Kesäteatteri on yksi suomalaisen kesän ikonisimmista elämyksistä. Me haluamme tarjota laadukasta teatteria sekä paikallisille että matkailijoille ja vahvistaa Bomban asemaa kulttuurimatkailukohteena. Nuorten ammattilaisten muovaamalla Kalevala-aiheella odotan melko täysiä katsomoja. Break Sokos Hotel Bomba vuonna 2023 valmistuneine maisemasiipineen tarjoaa kulttuurin oheen laadukkaat spa-, majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalvelut vieraillemme”, Tenhunen jatkaa.
Kesäteatterin näytökset:
26.6. Klo 18 / 27.6. Klo 15 / 3.7. Klo 18 / 4.7. Klo 15 / 5.7. Klo 15
Lipunmyynti: Sisko-musiikkinäytelmä | Bomba Safaris
Lipunmyynti ryhmille: sales.karelia@sokoshotels.fi 020 1234 660
Lippujen hinnat:
Aikuiset 25 € / Lapset 4–12 v. 5 € / Ryhmät (min. 11hlö), 23 €/henkilö
Bomban kesäteatteri sijaitsee Bomban karjalaiskylässä Pielisen rannalla Nurmeksessa (Tuulentie 6, Nurmes).
Tietoa Kalevala-kylän elämysillallisista: Kalevalan Sävelissä – Koe elämysillallinen tarujen taloissa | Raflaamo.fi
Sisko-musiikkinäytelmän tekijät:
Meeri Sarjasto – Pohjois-Karjalasta Lieksasta kotoisin oleva pop/jazz-laulaja, näyttelijä ja musiikkipedagogi, jonka kiinnostus musiikkiin kulkee yli genrerajojen. Alun perin viulun kautta musiikin pariin löytäneellä onkin sydämessään erityinen paikka myös kansanmusiikille. Hänen karjalaiset juurensa juontavat isovanhemman kautta Suojärvelle. Sarjastoa on nähty muun muassa teatterin lavoilla, erilaisten kokoonpanojen solistina sekä lauluvalmentajana
Saimi Somerto (ohjaus) – helsinkiläinen näyttelijä, kirjoittaja, tanssija ja laulaja, joka on kerännyt sekä oppia että monipuolista repertuaaria niin Suomesta, Englannista kuin Italiastakin. Bomban lisäksi Saimin voi nähdä ensi kesänä Edinburgh Fringe -festivaaleilla Commedia dell'arten parissa.
Vilja Kaarento – musikaalialalle suuntautunut helsinkiläinen näyttelijä, laulaja ja käsikirjoittaja. Karjalaisuus kulkee hänellä verissä molempien vaariensa kautta. Vilja on yhdessä Saimi Somerton kanssa aiemmin käsikirjoittanut Yonan musiikkiin pohjautuvan musikaalin Kultavehka, jonka ensimmäinen demoversio nähtiin Suomen musiikkiteatterifestivaaleilla kesällä 2025.
Lavalla myös:
Jussipekka Jyväsjärvi on multi-instrumentalisti, joka on tunnettu lukuisista eri kokoonpanoista genrerajoihin katsomatta. Tällä hetkellä JP mm kiertää lavoja tanssiorkesteri Humun riveissä ja on vakioesiintyjä vuosittaisilla Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla.
Severi Soisalo on kitaristi ja basisti, joka työskennellyt aikaisemmin Soisalon Juhlaorkesterissa ja muissa eri kokoonpanoista, sekä jyväskyläläisen Teatteri Kulissin bändissä. Hän toimii Bomban kesäteatterissa kesällä 2026 musiikkiteknikkona ja muusikkona.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Sanna Tenhunen, hotellinjohtaja, Break Sokos Hotel Bomba, sanna.tenhunen@sok.fi, puh. 050 301 0419
Meeri Sarjasto, teatterin yhteyshenkilö, meerisarjasto@gmail.com, puh. 040 542 6774
Kuvat
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on asiakasomistajiensa omistama kuluttajaosuuskunta, jonka perustehtävä on tuottaa palveluja ja etuja omistajilleen sekä edistää maakunnan elinvoimaisuutta. Arvomme ovat kilpailukyky ja yhteistä hyvää. PKO:lla on eri puolilla maakuntaa 127 toimipaikkaa, jotka työllistävät noin 1 600 henkilöä. PKO:lle on myönnetty Avainlippu-tunnus merkkinä suomalaisesta työstä ja osaamisesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Osuustoiminnallinen vaikuttaminen kiinnostaa: PKO:n edustajiston vaaleissa äänestettiin vilkkaammin kuin eurovaaleissa4.4.2024 12:00:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) edustajiston vaalien äänestysprosentti nousi hieman jopa edellisiäkin edustajiston vaaleja korkeammaksi. Vaaleissa äänioikeutettuja oli 105 517, joista äänioikeuttaan käytti 40 542 jäsentä. Äänestysprosentti oli 38,4 prosenttia (v. 2020, 38,2 %). Äänestysinto oli kovempi kuin esimerkiksi vuoden 2019 eurovaaleissa Savo-Karjalassa, jossa äänestysprosentti oli 36,4.
Henkilöstörahasto on PKO:ssa nykyaikainen tapa palkita koko henkilökuntaa21.2.2024 14:30:06 EET | Tiedote
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) toimii kaupan alalla suunnannäyttäjänä henkilöstörahaston hyödyntämisessä, kun se palkitsee henkilökuntaansa hyvistä työsuorituksista. Marraskuussa 2021 perustetun henkilöstörahaston käytöstä on saatu hyviä kokemuksia, sillä sen edut ovat kiistattomat niin henkilökunnalle kuin osuuskaupalle.
PKO ja Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy kehittävät Joensuun eteläistä ruutukaava-aluetta17.1.2024 13:30:00 EET | Tiedote
30 miljoonan euron hankkeessa Joensuun ydinkeskustaan rakennetaan asuntoja ja S-market.
Vuoden kesätyöntekijä on Anniina Marttila Pohjois-Karjalan Osuuskaupasta5.10.2023 09:00:00 EEST | Tiedote
Oikotie Työpaikat ja Vastuullinen kesäduuni palkitsee vuosittain Vuoden kesätyöntekijän. Tänä vuonna voittajan valitsi yksi Oikotien vastuullisuusyhteisön pääkumppaneista Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Voittajan valitseminen oli tänä vuonna erityisen haastavaa, sillä erinomaisia ehdokkaita oli yhteensä 51. Vuoden kesätyöntekijä 2023 Anniina Marttila erottui kuitenkin tästä joukosta edukseen hänen kesätyöstään saaman poikkeuksellisen upean palautteen perusteella.
Satu Näsärö PKO:n matkailukaupan toimialajohtajaksi29.8.2023 14:25:34 EEST | Tiedote
Satu Näsärö on nimitetty Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) matkailukaupan toimialajohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme