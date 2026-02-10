Kalevi Sorsa -palkinto Ydin-lehdelle
2.3.2026 08:59:54 EET | Kalevi Sorsa -säätiö | Tiedote
Vuoden 2025 Kalevi Sorsa -palkinto on myönnetty Ydin-lehdelle tunnustuksena laaja-alaisen yhteiskuntapoliittisen keskustelun mahdollistamisesta. Jo vuodesta 1966 ilmestynyt lehti on pitkäjänteisellä työllään edistänyt sananvapautta sekä tarjonnut tilaa kriittiselle ja rakentavalle yhteiskunnalliselle debatille.
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Ydin-lehti käsittelee laajasti ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Se tunnettaan erityisesti rauhanrakentamista, ydinaseriisuntaa sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevistä analyyseistään.
– Ydin-lehti tarjoaa foorumin syvälliselle analyysille aikana, jolloin julkinen keskustelu on usein nopeatempoista ja kärjistävää. Rauhan ja väkivallattoman maailman rakentaminen ovat lehden keskeisiä teemoja. Niiden pitäminen esillä on erityisen arvokasta nykyisessä epävakaassa maailmassa, toteaa Kalevi Sorsa -säätiön hallituksen puheenjohtaja Aki Lindén.
Arja Alho on toiminut Ydin-lehden päätoimittajana vuodesta 2009. Julkaisun kirjoittajakuntaan kuuluu tutkijoita, toimittajia, kansalaisjärjestötoimijoita ja muita asiantuntijoita niin Suomesta kuin ulkomailta. Lehti toimitetaan pääosin vapaaehtoisvoimin.
– Ydin-lehden ensimmäisen numeron ilmestymisestä tulee itsenäisyyspäivänä kuluneeksi 50 vuotta. Lehti on kestänyt hyvin aikaa. Ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa on tarpeen pitää esillä myös seuraavan puolivuosisadan, Lindén sanoo.
Palkinto luovutetaan keskiviikkona 25.3.2026 klo 18.00–19.15 Kallion kirjaston Kupolisalissa järjestettävässä tilaisuudessa (Viides Linja 11, Helsinki). Tilaisuudessa haastatellaan Ydin-lehden päätoimittajaa Arja Alhoa. Hänen lisäkseen muun muassa sotatieteiden dosentti ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö sekä Suomen kuvalehden politiikan toimittaja Robert Sundman keskustelevat tilaisuudessa siitä, miten rauhasta tulisi puhua epävakaassa maailmassa. Tilaisuuden tarkempi ohjelma on sen verkkosivulla.
Palkinnon jakaa Kalevi Sorsa -säätiön esityksestä Kansan Sivistysrahaston Kalevi Sorsa -palkintorahasto. Palkinto myönnetään nyt viidettä kertaa. Se perustettiin 21.12.2020, jolloin tuli kuluneeksi 90 vuotta Suomen pitkäaikaisimman pääministerin Kalevi Sorsan (1930–2004) syntymästä. Palkinto on 2500 euroa ja se myönnetään yhteiskunnallisesti merkittävälle teolle, joka koskee yhteiskuntatutkimusta, kirjallisuutta tai muuta Kalevi Sorsan elämäntyötä sivuavaa teemaa.
Lisätiedot:
Lauri Finér, toiminnanjohtaja,
041 5012317,
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lauri FinérKalevi Sorsa -säätiöPuh:041 501 2317lauri.finer@sorsafoundation.fi
Linkit
Kalevi Sorsa -säätiö
Kalevi Sorsa -säätiö on sosialidemokraattinen ajatuspaja. Se edistää oikeudenmukaista ekologista siirtymää tuottamalla julkaisuja, tapahtumia ja puheenvuoroja julkiseen keskusteluun.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kalevi Sorsa -säätiö
Mediakutsu: Veroareena perjantaina 13.2. – Mistä lisää verotuloja julkisen talouden vahvistamiseen?10.2.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Kalevi Sorsa -säätiö järjestää neljännen Veroareenan Helsingin Oodi-kirjaston Kino Reginassa (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki) perjantaina 13.2.2026 kello 9.30–16.30. Tämän vuoden teemana on pohtia, miten voitaisiin kerätä lisää verotuloja julkisen talouden vahvistamiseen
Laskelma: Maahanmuuton osuus viimeaikaisesta työttömyyden kasvusta pieni20.1.2026 07:15:00 EET | Tiedote
Maahanmuuttoa on esitetty Suomen viimeaikaisen työttömyysasteen kasvun syyksi. Uusi analyysi osoittaa, että syyt löytyvät muualta. Vuoden 2024 lopulta alkaen työttömien määrän kasvusta 21 prosenttia johtui ulkomaalaisista. Työttömien työnhakijoiden määrän kasvussa ulkomaalaisten osuus oli vain 9 prosenttia. Perimmäinen syy työttömyyden kasvuun on heikko talouskehitys, joka on näkynyt myös nuorten työttömyyden nousuna.
Uusi raportti: Marjanpoimintatyö Suomessa on ajanut satoja thaimaalaisia velkaloukkuun14.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Kalevi Sorsa -säätiön tänään julkaistu raportti osoittaa, että Thaimaasta Suomeen tulleiden marjasiirtolaisten hyväksikäyttö on jatkunut viime vuosiin saakka. Esiin nousseet ongelmat ovat johtaneet niin oikeuskäsittelyihin kuin lakimuutoksiin. Satojen poimijoiden kokemuksiin perustuva raportti kuitenkin osoittaa, että uusimmatkin muutokset ovat riittämättömiä korjaamaan alan perustavanlaatuisia ongelmia. Raportti suosittaa ratkaisuiksi muun muassa yritysvastuusääntelyn laajentamista sekä rekrytointimaksujen perimisen rajoittamista.
ENNAKKOTIETO: Uusi raportti avaa satojen thaimaalaisten kokemuksia suomalaisissa marjametsissä ja esittää ratkaisuja marja-alan hyväksikäyttöön12.1.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Keskiviikkona 14.1. julkaistava raportti tarkastelee Suomen marja-alan toimintaa Thaimaasta Suomeen saapuneiden poimijoiden näkökulmasta. Raportti avaa etenkin Thaimaan olosuhteiden ja paikallisten rekrytointiyritysten roolia ongelmissa. Siinä käsitellään myös marja-alan sääntelyä ja osoitetaan, miksi uusimmatkin muutokset ovat riittämättömiä korjaamaan sen perustavanlaatuisia ongelmia.
Raportti: Luontokato kiihtyy – suojelu kaipaa sitovaa lainsäädäntöä ja moninkertaisen rahoituksen15.10.2025 05:00:00 EEST | Tiedote
Kalevi Sorsa -säätiön tänään julkaisemassa raportissa tarkastellaan Suomen luonnonsuojelun tilaa. Sen mukaan nykytoimet ovat riittämättömiä kansainvälisten ympäristövelvoitteiden saavuttamiseksi. Raportissa suositellaan muun muassa sitovaa luontohaittojen kompensointia sekä kiinteistö- ja kulutusverotuksen uudistamista ympäristön huomioivaksi. Lisäksi suojelurahoitusta tulisi kasvattaa kohti tavoitteiden vaatimaa tasoa. Seuraavan hallituskauden aikana rahoitus voitaisiin kolminkertaistaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme