Kalevi Sorsa -palkinto Ydin-lehdelle

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Ydin-lehti käsittelee laajasti ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Se tunnettaan erityisesti rauhanrakentamista, ydinaseriisuntaa sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevistä analyyseistään.

– Ydin-lehti tarjoaa foorumin syvälliselle analyysille aikana, jolloin julkinen keskustelu on usein nopeatempoista ja kärjistävää. Rauhan ja väkivallattoman maailman rakentaminen ovat lehden keskeisiä teemoja. Niiden pitäminen esillä on erityisen arvokasta nykyisessä epävakaassa maailmassa, toteaa Kalevi Sorsa -säätiön hallituksen puheenjohtaja Aki Lindén.

Arja Alho on toiminut Ydin-lehden päätoimittajana vuodesta 2009. Julkaisun kirjoittajakuntaan kuuluu tutkijoita, toimittajia, kansalaisjärjestötoimijoita ja muita asiantuntijoita niin Suomesta kuin ulkomailta. Lehti toimitetaan pääosin vapaaehtoisvoimin.

– Ydin-lehden ensimmäisen numeron ilmestymisestä tulee itsenäisyyspäivänä kuluneeksi 50 vuotta. Lehti on kestänyt hyvin aikaa. Ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa on tarpeen pitää esillä myös seuraavan puolivuosisadan, Lindén sanoo.

Palkinto luovutetaan keskiviikkona 25.3.2026 klo 18.00–19.15 Kallion kirjaston Kupolisalissa järjestettävässä tilaisuudessa (Viides Linja 11, Helsinki). Tilaisuudessa haastatellaan Ydin-lehden päätoimittajaa Arja Alhoa. Hänen lisäkseen muun muassa sotatieteiden dosentti ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö sekä Suomen kuvalehden politiikan toimittaja Robert Sundman keskustelevat tilaisuudessa siitä, miten rauhasta tulisi puhua epävakaassa maailmassa. Tilaisuuden tarkempi ohjelma on sen verkkosivulla.

Palkinnon jakaa Kalevi Sorsa -säätiön esityksestä Kansan Sivistysrahaston Kalevi Sorsa -palkintorahasto. Palkinto myönnetään nyt viidettä kertaa. Se perustettiin 21.12.2020, jolloin tuli kuluneeksi 90 vuotta Suomen pitkäaikaisimman pääministerin Kalevi Sorsan (1930–2004) syntymästä. Palkinto on 2500 euroa ja se myönnetään yhteiskunnallisesti merkittävälle teolle, joka koskee yhteiskuntatutkimusta, kirjallisuutta tai muuta Kalevi Sorsan elämäntyötä sivuavaa teemaa.

