Kutsu: EK:n visio Suomelle 2035 -julkistamiswebinaari tiistaina 3. maaliskuuta klo 8.30–10
27.2.2026 12:06:32 EET | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Kutsu
Millainen Suomi on vuonna 2035, jos emme tyydy vain hallitsemaan niukkuutta vaan päätämme itse rakentaa kasvumme?
EK:n visio piirtää kuvan maasta, jossa puhdas energia, tekoäly ja uudet palvelut ovat viennin ja hyvinvoinnin moottori, julkinen hallinto toimii kevyenä ja älykkäänä käyttöliittymänä, ja osaaminen on kansallinen supervoima. Visio haastaa totuttuja ajattelumalleja: se puhuu talouden uudesta sopimuksesta, hyvintoimintayhteiskunnasta ja siitä, miten Pohjola voi ohjata koko Euroopan suuntaa.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkaisee vision Suomelle 2035 tiistaina 3. maaliskuuta klo 8.30–10.00 järjestettävässä webinaarissa.
Tilaisuuden aluksi toimitusjohtaja Jyri Häkämies esittelee vision. Hänen jälkeensä asiantuntijat käyvät syventävää ja varmasti myös kriittistä keskustelua vision merkityksestä ja toimeenpanon mahdollisuuksista.
Keskustelijoina tilaisuudessa ovat:
• Sanna Suvanto-Harsaae, hallituksen puheenjohtaja, Finnair Oyj
• Antti Vasara, hallituksen puheenjohtaja, Helsingin yliopisto
• Eero Vassinen, vapaa kirjoittaja, tutkija ja strategiakonsultti
• Roosa Welling, päätoimittaja, Ylioppilaslehti
Tilaisuuden juontajina toimivat pitkän linjan yhteiskunnalliset vaikuttajat ja viestinnän ammattilaiset Taru Tujunen ja Matti Apunen.
Tule kuulemaan, miten Suomi voi vahvistaa taloutensa kilpailukykyä, edistää hyvinvointia ja vastata globaaleihin muutoksiin yhdessä yritysten, julkisen sektorin ja koko yhteiskunnan kanssa! Voit jakaa kutsua myös eteenpäin organisaatiossanne aiheesta kiinnostuneille.
Tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Nora ElersViestintäjohtajaPuh:050 574 6977nora.elers@ek.fi
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
