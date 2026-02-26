Osuuskauppa PeeÄssä laajentaa ruoan verkkokaupan palveluitaan
27.2.2026 12:15:00 EET | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Robotoimitukset laajenevat keväällä ja ruoan verkkokaupan noutopalvelu tulee tarjolle kaikkiin PeeÄssän Saleihin.
Asiakasomistajien palvelut paranevat entisestään Pohjois-Savossa, kun S-kaupat ruoan verkkokaupan nouto -palvelu alkaa PeeÄssän Sale-myymälöissä 11.3.2026 alkaen. Lisäksi suositut robotoimitukset starttaavat kevään 2026 aikana porrastetusti seuraavissa marketeissa:
- S-market Lapinlahti
- S-market Suonenjoki
- S-market Leppävirta
- S-market Kiuruvesi
- Sale Riistavesi
- Sale Vehmersalmi
Tilaukset kätevästi S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi (robotoimitus vain sovelluksella). Noudon, robotoimituksen ja tunnin toimituksen hinta 2,50e.
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 134 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
