Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

Marko Peltokorpi toimialajohtajaksi

27.2.2026 14:00:00 EET | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote

Jaa

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallitus on nimennyt KTM Marko Peltokorven toimialajohtajaksi 1.6.2026 alkaen. Hänen vastuualueenaan on matkailu-, ravintola- ja liikennekaupan johtaminen. Lisäksi toimialajohtaja toimii Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan johtoryhmän jäsenenä.

Marko Peltokorpi siirtyy Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan palvelukseen Veikkaus Oy:n kehitysjohtajan tehtävästä. Veikkaus Oy:n johtotehtävissä Peltokorpi on työskennellyt yli kymmenen vuotta. Tätä ennen hänelle on kertynyt monipuolista työkokemusta tilintarkastajana sekä erilaisissa S-ryhmän johto- ja asiantuntijatehtävissä.

– Saamme Markosta ihmisläheisen ja kehittävän johtajan, vahvasti uudistuvaan ja kannattavasti kasvavaan liiketoimintaamme. Olen erittäin iloinen Markon tulosta joukkueeseemme, kertoo toimitusjohtaja Henrik Karvonen.

– Olen kiitollinen luottamuksesta ja erittäin innostunut tästä ainutlaatuisesta mahdollisuudesta. Eepee on vahva ja arvostettu toimija, jolla on merkittävä rooli koko Etelä-Pohjanmaan elinvoiman rakentajana. Haluan itsekin yhdessä eepeeläisten kanssa rakentaa tulevaisuutta pitkäjänteisesti sekä kehittää palveluita, jotka parantavat asiakasomistajien arkea. Omat juureni ovat vahvasti Pohjanmaalla ja kaupparyhmässä, joten tämä tuntuu minulle myös luontevalta paluulta kasvattajaseuraan, iloitsee Marko Peltokorpi.

Toimialajohtajan tehtävää haki yli 40 henkilöä, eri puolilta Suomea ja useilta toimialoilta. Hakijoiden taso oli poikkeuksellisen korkea.

– Haluan nöyränä kiittää kaikkia hakijoitamme sekä uusista ajatuksista että Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppaa kohtaan esittämästänne arvostuksesta.

Etelä-Pohjanmaalla 27.2.2026
Henrik Karvonen
Toimitusjohtaja, kauppaneuvos

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Eepee

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 95 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

Eepeen asiakasomistajia palkittiin yli 22 miljoonalla eurolla22.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote

Eepeen asiakasomistajille maksettiin viime vuonna 2025 Bonusta 18,1 milj. euroa (edv. 17,7 milj. euroa), maksutapaetua 0,5 milj. euroa (edv. 0,5 milj. euroa) ja ylijäämänpalautusta 3,5 milj. euroa (edv. 3,5 milj. euroa). Ylijäämän palautuksena maksettiin 1,0 prosenttia Eepeessä tehdyistä ylijäämänpalautukseen oikeuttavista vuoden 2024 ostoista. Eepeen asiakasomistajille vuonna 2025 maksetut edut olivat yhteensä 22,1 milj. euroa (edv. 21,7 milj. euroa) eli keskimäärin 232 euroa (edv. 230 euroa) per jäsen. Nämä edut maksettiin asiakasomistajien S-Pankissa oleville S-Tileille. Näiden rahana S-Tilille maksettujen etujen lisäksi asiakasomistajille on ollut tarjolla iso määrä tuote-etuja S-mobiilissa, S-Etukortti-etuja ja lippuetuja alueemme tapahtumiin. S-Pankin maksuttomat pankkipalvelut ovat myös iso etu asiakasomistajille. 2020-luvulla Eepeen asiakasomistajille maksetut edut ovat olleet yhteensä yli 115 miljoonaa euroa, keskimäärin 1210 euroa per jäsen. Tämän vuoden 2026 alussa haluamme

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye