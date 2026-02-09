Marko Peltokorpi toimialajohtajaksi
27.2.2026 14:00:00 EET | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallitus on nimennyt KTM Marko Peltokorven toimialajohtajaksi 1.6.2026 alkaen. Hänen vastuualueenaan on matkailu-, ravintola- ja liikennekaupan johtaminen. Lisäksi toimialajohtaja toimii Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan johtoryhmän jäsenenä.
Marko Peltokorpi siirtyy Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan palvelukseen Veikkaus Oy:n kehitysjohtajan tehtävästä. Veikkaus Oy:n johtotehtävissä Peltokorpi on työskennellyt yli kymmenen vuotta. Tätä ennen hänelle on kertynyt monipuolista työkokemusta tilintarkastajana sekä erilaisissa S-ryhmän johto- ja asiantuntijatehtävissä.
– Saamme Markosta ihmisläheisen ja kehittävän johtajan, vahvasti uudistuvaan ja kannattavasti kasvavaan liiketoimintaamme. Olen erittäin iloinen Markon tulosta joukkueeseemme, kertoo toimitusjohtaja Henrik Karvonen.
– Olen kiitollinen luottamuksesta ja erittäin innostunut tästä ainutlaatuisesta mahdollisuudesta. Eepee on vahva ja arvostettu toimija, jolla on merkittävä rooli koko Etelä-Pohjanmaan elinvoiman rakentajana. Haluan itsekin yhdessä eepeeläisten kanssa rakentaa tulevaisuutta pitkäjänteisesti sekä kehittää palveluita, jotka parantavat asiakasomistajien arkea. Omat juureni ovat vahvasti Pohjanmaalla ja kaupparyhmässä, joten tämä tuntuu minulle myös luontevalta paluulta kasvattajaseuraan, iloitsee Marko Peltokorpi.
Toimialajohtajan tehtävää haki yli 40 henkilöä, eri puolilta Suomea ja useilta toimialoilta. Hakijoiden taso oli poikkeuksellisen korkea.
– Haluan nöyränä kiittää kaikkia hakijoitamme sekä uusista ajatuksista että Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppaa kohtaan esittämästänne arvostuksesta.
Etelä-Pohjanmaalla 27.2.2026
Henrik Karvonen
Toimitusjohtaja, kauppaneuvos
Eepee
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 95 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.
