Erto: Neuvottelutulos yksityiselle sosiaalipalvelualalle - lakot peruuntuvat

Erton, Superin ja Tehyn neuvottelujärjestö Sote ry, Salli ry, Talentia sekä työnantajaliitto Hali ovat tänään saavuttaneet neuvottelutuloksen uudesta yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos on hyväksytty liittojen hallinnoissa.

Sote ry:n alalle julistamat kolmipäiväiset lakot, jotka olisivat koskeneet tiettyjä Attendon, Mehiläisen ja Esperin toimipisteitä 10.3. alkaen, on peruttu. Samoin välittömästi päättyvät Erton julistamat vuoronvaihtokielto ja Attendo-, Esperi- ja Mehiläinen-konserneja koskeva hakusaarto.





Yksityisen sosiaalipalvelualan palkankorotukset

Uusi työehtosopimus on voimassa 28 kuukautta ajalla 1.1.2026-30.4.2028. Sopimusratkaisun mukaan palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 6,1 %:lla. Suurin osa palkankorotuksista toteutetaan yleiskorotuksina (5,4 %).

Yleiskorotusten lisäksi ratkaisu sisältää alan vähimmäispalkkoja reilummin korottavia vähimmäispalkka- ja palveluslisäkorotuksia. Paikallista erää ei sisälly ratkaisuun lainkaan.

”Ensimmäiseen sovintoehdotukseen sisältyneitä, työnantajien paljoksumia palveluslisäkorotuksia viilattiin hieman ja vastineeksi saimme huomattavasti suuremmat yleiskorotukset, eikä paikallista erää tule lainkaan. Olemme tähän ratkaisuun tyytyväisiä.”, kertoo Erton yksityisen sosiaalipalvelualan tes-neuvottelija ja edunvalvontajohtaja Saara Arola.



Tekstimuutokset helpottavat soveltamista

Sopimusratkaisu sisältää myös monia tekstimuutoksia sekä selkeytyksiä, jotka edesauttavat työehtosopimuksen oikeaa soveltamista. Esimerkiksi loppupalkan maksua aikaistettiin ja lisättiin työehtosopimukseen määräys työntekijän oikeudesta perhevapaan palkkaan myös silloin, kun työntekijä jää perhevapaalle kesken opintovapaan.



Ratkaisu sisältää myös kirjaukset useista eri sopimuskauden aikaisista työryhmistä, joissa tarkoituksena on jatkaa alan työehtojen sekä veto- ja pitovoiman kehittämistä. Osapuolet sopivat myös yhteisestä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä, mm. imetystaukoa koskevasta suosituksesta.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.12.2025. Neuvotteluja työehtosopimuksen uudistamisesta käytiin marraskuun alusta lukien. Neuvottelut päättyivät tuloksettomina 28.1.2026, jonka jälkeen palkansaajajärjestöt ilmoittivat useista työtaistelutoimista alalle. Työriitaa soviteltiin sen jälkeen valtakunnansovittelijan johdolla.

Lisätiedot:

Edunvalvontajohtaja Saara Arola, p. 040 631 6521, saara.arola@erto.fi

Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.

Erto, Super ja Tehy kuuluvat neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, joka neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta yhdessä eräiden muiden työntekijäliittojen ja työnantajia edustavan Hyvinvointiala Hali ry:n kanssa. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee reilu 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä. Sosiaalialan palveluyksiköitä ovat mm. yksityiset vanhusten palvelutalot, mielenterveys- ja vammaispalveluyksiköt, kotipalvelut, päihdehuollon ja lastensuojelun yksiköt sekä ensi- ja turvakodit.