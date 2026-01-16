Naiset ovat nyt orjia Afganistanissa – sukupuoliapartheidiin on puututtava

Afganistanin Taleban-hallinnon uusi säädös pahentaa entisestään naisten asemaa ja laillistaa naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan. Säädös jakaa ihmiset yhteiskuntaluokkiin ja erottaa heidät “vapaisiin” ja “orjiin”. Rangaistukset määräytyvät tekijän aseman, eivät teon perusteella. Miehelle annetaan oikeus rangaista vaimoaan “pitääkseen kuria tai ehkäistäkseen syntejä”. Naisiin kohdistuvasta väkivallasta rangaistaan enää vain, jos siitä jää näkyvä vamma. Seksuaaliväkivalta naisia ja lapsia kohtaan on sallittu.

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türkin mukaan Afganistanissa toteutuu sukupuoleen perustuva järjestelmällinen sorto, joka täyttää sukupuoliapartheidin tunnusmerkit. Naisten ja tyttöjen oikeus terveyteen on romahtanut: satoja klinikoita on suljettu ja naisilta on kielletty lääketieteen opinnot. Se taas usein estää pääsyn välttämättömiin terveyspalveluihin, sillä nainen tarvitsee miesholhoojan luvan terveyspalveluihin eikä naista ei haluta viedä mieslääkärin vastaanotolle.

Naisten ja tyttöjen koulutus ja työnteko on rajoitettu lähes olemattomiin. Naisia on kielletty puhumasta julkisesti eikä edes puistossa kävely ole enää sallittua.

"Kyse ei ole yksittäisistä rajoituksista vaan kokonaisvaltaisesta järjestelmästä, joka painaa naiset orjan asemaan. Suomen ja kansainvälisen yhteisön on puututtava ihmisoikeusloukkauksiin ja sukupuoliapartheidiin", sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminnanjohtaja Sonja Raunio.

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että Suomi ja kansainvälinen yhteisö:

Käyttää kaikki keinot kansainväliset keinot puuttua uusimpaan orjalakiin.

Tunnustaa Afganistanin tilanteen sukupuoliapartheidina ja edistää sen kriminalisointia kansainvälisessä oikeudessa.

Lisää rahoitusta afganistanilaisia naisia ja tyttöjä tukeville järjestöille maan sisällä ja sen ulkopuolella.

Vahvistaa koulutusta ja toimeentuloa tukevia ohjelmia afganistanilaisille naisille ja tytöille.

Kehittää turvallisia humanitaarisia reittejä naisille, tytöille ja erityisen haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille.

Sisällyttää naisten oikeudet ehdoksi kaikkeen Afganistania koskevaan vuoropuheluun.

Naisjärjestöjen Keskusliiton vaikuttamisen asiantuntija Annika Hinkkanen, puh. 010 582 9662, annika.hinkkanen@naisjarjestot.fi