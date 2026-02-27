Pankkien hallitusten monimuotoisuus vaikuttaa pääosin myönteisesti niiden taloudelliseen suorituskykyyn

Väitös: Yhteiskehittämiseen perustuva verkkokotoutumiskoulutus vahvistaa osallisuutta ja opettajien muuttuvaa asiantuntijuutta 27.2.2026 10:30:00 EET | Tiedote

Anita Hartikainen tarkasteli tietojenkäsittelytieteen alan väitöksessään verkossa toteutettavan kotoutumiskoulutuksen muotoilua ja kehittämistä. Parhaimmillaan verkkokoulutus voi tukea hyvin erilaisista taustoista tulevien maahanmuuttajien kotoutumista, osallisuutta ja työllistymistä. Onnistuminen edellyttää opettajilta kykyä rakentaa merkityksellistä vuorovaikutusta teknologiavälitteisessä ympäristössä ja kehittää koulutusta aktiivisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa.