Pankkien hallitusten monimuotoisuus vaikuttaa pääosin myönteisesti niiden taloudelliseen suorituskykyyn
2.3.2026 08:15:00 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Kansainvälisen tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että yleisesti ottaen pankit hyötyvät siitä, jos niiden hallitukset koostuvat eritaustaisista jäsenistä. Hallitusten jäsenten ikäero kuitenkin vaikutti negatiivisesti keskeisimpiin pankkien taloudellisen suorituskyvyn mittareihin.
Tutkijat tarkastelivat pankkien hallitusten monimuotoisuuden vaikutusta niiden suorituskykyyn tutkimalla 18 eri maassa sijaitsevia julkisia liikepankkeja. Tutkimus kohdistui OECD-maihin, Suomi mukaan lukien.
– Tutkimuksemme mukaan pankkien hallitusten jäsenten eroavaisuudet koskien ikää, sukupuolta, kansallisuutta, pätevyyttä tai aiempien toimikausien määrää hallituksessa vaikuttavat eri tavoin pankkien taloudelliseen suorituskykyyn, toteaa laskentatoimen professori Hannu Schadewitz Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta.
Pankkien taloudellista suorituskykyä arvioivat keskeisimmät mittarit ovat kokonaispääoman tuottoa mittaava ROA, markkina-arvoa varojen jälleenhankinta-arvoon vertaava Tobin Q ja taloudellista vakautta mittaava Z-arvo.
Tutkimuksen mukaan hallitusten jäsenten ikäerolla oli systemaattinen negatiivinen vaikutus kaikkiin kolmeen suorituskyvyn mittariin. Erot pätevyyksissä ja aiempien toimikausien määrissä näyttivät vaikuttavan markkinapohjaisiin taloudellisiin mittareihin ja riskiin, mutta eivät kirjanpidon mukaisiin kannattavuuslukuihin.
– Yleisesti ottaen tuloksemme viittaavat kuitenkin siihen, että hallituksen monimuotoisuus kokonaisuudessaan vaikuttaa positiivisesti pankkien taloudelliseen suorituskykyyn. Hallituksen kokoonpanossa on siis tärkeää kiinnittää huomiota monimuotoisuuteen nimenomaan kokonaisuutena, jotta saavutetaan työskentelylle hyvä ryhmädynamiikka ja edustus eri etutahojen odotuksista, Schadewitz sanoo.
Hallituksen monimuotoisuus lieventää pankkien ESG-investointien mahdollisia kannattavuuteen kohdistuvia haittavaikutuksia
Tutkijoiden oletuksena oli, että hallituksen monimuotoisuus vaikuttaa myös siihen, miten pontevasti pankit sitoutuvat ympäristötekijöiden ja yhteiskuntavastuun huomioimiseen sekä hyvään hallintotapaan (ESG). Sitoutuminen ESG-asioihin on yhteydessä pankkien taloudelliseen suorituskykyyn.
– Havaitsimme, että pankkien ESG-investoinnit vaikuttavat negatiivisesti kannattavuuslukuihin, mutta monimuotoisempi hallitus lieventää ESG-kulujen mahdollisia haitallisia vaikutuksia yrityksen tuottoihin. Vaikka suuremmat ESG-investoinnit pienentävät ROA:ta, ne toisaalta parantavat hieman Tobin Q:ta, Schadewitz sanoo.
Hänen mukaansa tämä osoittaa, että sijoittajat arvostavat ennen muuta kestävien strategioiden positiivisia pitkän aikavälin vaikutuksia.
– Organisaatiot kohtaavat nykyään ennennäkemättömiä yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä haasteita. Ilmastonmuutoksen odotetaan aiheuttavan pitkällä aikavälillä epävakautta luottomarkkinoilla ja vaikuttavan kielteisesti organisaatioiden suorituskykyyn. Näitä ongelmia on mahdollista lieventää, jos organisaatiolla on monimuotoinen hallitus, joka kykenee vastaamaan aikamme haasteisiin ja valitsemaan ne ESG-strategiat, jotka ovat hedelmällisiä pitkällä tähtäimellä, Schadewitz summaa.
Tutkijoiden mukaan tuloksilla on arvoa niin sääntelyviranomaisille, päättäjille, valvontaviranomaisille kuin pankeille itselleenkin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hannu Schadewitzprofessori emeritusLaskentatoimen ja rahoituksen laitos, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopistoPuh:050 910 3471hannu.schadewitz@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/hannu-schadewitz
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Väitös: Yhteiskehittämiseen perustuva verkkokotoutumiskoulutus vahvistaa osallisuutta ja opettajien muuttuvaa asiantuntijuutta27.2.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Anita Hartikainen tarkasteli tietojenkäsittelytieteen alan väitöksessään verkossa toteutettavan kotoutumiskoulutuksen muotoilua ja kehittämistä. Parhaimmillaan verkkokoulutus voi tukea hyvin erilaisista taustoista tulevien maahanmuuttajien kotoutumista, osallisuutta ja työllistymistä. Onnistuminen edellyttää opettajilta kykyä rakentaa merkityksellistä vuorovaikutusta teknologiavälitteisessä ympäristössä ja kehittää koulutusta aktiivisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Etsitkö haastateltavaksi terveyden tai lääketieteen asiantuntijaa? Tässä Turun yliopiston asiantuntijalista käyttöösi27.2.2026 09:15:00 EET | Tiedote
Turun yliopistosta löytyy paljon tutkijoita, jotka voivat antaa haastatteluja terveyteen tai lääketieteeseen liittyvistä aiheista. Asiantuntijalistalla olevat henkilöt edustavat oppialojaan ja voivat ohjata haastattelupyyntöjä myös eteenpäin muille tutkijoille.
Kirjailija ja opettaja Tommi Kinnunen on Turun yliopiston vuoden alumni 202626.2.2026 18:17:12 EET | Tiedote
Turun yliopisto on valinnut kirjailija ja äidinkielenopettaja Tommi Kinnusen vuoden alumniksi. Tunnustus julkistettiin yliopiston 106. vuosijuhlassa 26. helmikuuta 2026. Valinnan teki Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen.
Bakteeripatogeenit rakentavat antibioottiresistenttejä ”bunkkereita” hiusmaisista ulokkeistaan koostuvilla kehikoilla25.2.2026 12:33:36 EET | Tiedote
Tutkijat ovat löytäneet ja kuvanneet atomitasolla mekanismin, jonka avulla bakteeripatogeenit – mukaan lukien sairaalabakteerit Acinetobacter baumannii ja Pseudomonas aeruginosa – pystyvät muodostamaan ympärilleen antibioottiresistenttejä kolmiulotteisia biofilmejä. Löydökset avaavat uusia mahdollisuuksia monilääkeresistenttien bakteeri-infektioiden hoitojen kehittämiselle estämällä biofilmin muodostumisen.
Suomalaiset nuoret aikuiset toivovat tulevaisuudelta talouden kestävää kasvua ja hyvinvoinnin oikeudenmukaista jakautumista25.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Suomen talouden tulevaisuuden pohtiminen kiinnostaa nuoria aikuisia, osoittaa Turun yliopiston tutkijoiden tekemä selvitys. Nuoret toivovat inhimillisesti ja ekologisesti kestävää tulevaisuutta, jossa hyvinvointi jakautuu nykyistä oikeudenmukaisemmin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme