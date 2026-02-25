Akava: Akavan liittojen jäsenmäärä laski hienoisesti vuonna 2025

– Liittojemme kokonaisjäsenmäärään tuli vuonna 2025 hieman laskua, mikä on tietysti eri suunta kuin toivomme. Jäsenmääräämme tuli edellisen kerran pientä laskua vuonna 2018. Myönteistä on, että liittojemme opiskelijajäsenten määrä kasvoi edellisvuodesta, ja Akavan opiskelijoilla on vahva jalansija opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden etujen puolustajana, toteaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

– Arvioimme, että työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovähennysoikeuden päättyminen vaikuttaa jossain määrin jäsenyyspäätöksiin meidänkin kentässämme, mutta muutos on toistaiseksi pienehkö. Liittojemme monipuolinen palveluvalikoima ja niiden jäsenilleen tarjoama tuki työuran eri vaiheissa ja työelämän pulmatilanteissa sekä ammatillinen yhteisö painavat vaakakupissa paljon jäsenyyspäätöksissä. Jäsenistön palvelutarve korostuu, kun työmarkkinatilanne on hankala. Monille tärkeää on myös ammatillinen yhteisö ja verkostoituminen, jotka ovat hyödyllisiä sekä ammatillisen kehittymisen että työmahdollisuuksien kannalta, Löfgren jatkaa.

Akavan kokonaisjäsenmäärä muodostuu sen liittojen maksavista sekä jäsenmaksusta vapautetuista jäsenistä. Jäsenmaksusta vapautetut ovat pääasiassa opiskelijoita ja eläkeläisiä. Jäsenmäärätiedot perustuvat Akavan liittojen ilmoituksiin.

Akavan hallitus vahvisti liittojen jäsenmäärätiedot ja niiden äänimäärät kokouksessaan 24.2.2026.

Akavassa on 35 jäsenliittoa Agronomiliiton sulauduttua Loimuun vuoden 2026 alussa.

Jäsenmäärätiedot ovat osoitteessa akava.fi/jasenmaarat/