Akava: Akavan liittojen jäsenmäärä laski hienoisesti vuonna 2025
27.2.2026 13:00:31 EET | Akava ry | Tiedote
Akavan liitoissa oli 619 090 jäsentä vuoden 2026 alussa. Määrä laski hienoisesti edellisvuodesta, yhteensä 4 834:llä eli 0,8 prosenttia. Maksavien jäsenten määrä oli 435 145, missä tuli laskua edellisvuodesta 0,8 prosenttia. Opiskelijajäsenten määrä nousi 0,4 prosenttia eli 510:llä, ja Akavan liitoissa on 127 914 opiskelijajäsentä.
– Liittojemme kokonaisjäsenmäärään tuli vuonna 2025 hieman laskua, mikä on tietysti eri suunta kuin toivomme. Jäsenmääräämme tuli edellisen kerran pientä laskua vuonna 2018. Myönteistä on, että liittojemme opiskelijajäsenten määrä kasvoi edellisvuodesta, ja Akavan opiskelijoilla on vahva jalansija opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden etujen puolustajana, toteaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.
– Arvioimme, että työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovähennysoikeuden päättyminen vaikuttaa jossain määrin jäsenyyspäätöksiin meidänkin kentässämme, mutta muutos on toistaiseksi pienehkö. Liittojemme monipuolinen palveluvalikoima ja niiden jäsenilleen tarjoama tuki työuran eri vaiheissa ja työelämän pulmatilanteissa sekä ammatillinen yhteisö painavat vaakakupissa paljon jäsenyyspäätöksissä. Jäsenistön palvelutarve korostuu, kun työmarkkinatilanne on hankala. Monille tärkeää on myös ammatillinen yhteisö ja verkostoituminen, jotka ovat hyödyllisiä sekä ammatillisen kehittymisen että työmahdollisuuksien kannalta, Löfgren jatkaa.
Akavan kokonaisjäsenmäärä muodostuu sen liittojen maksavista sekä jäsenmaksusta vapautetuista jäsenistä. Jäsenmaksusta vapautetut ovat pääasiassa opiskelijoita ja eläkeläisiä. Jäsenmäärätiedot perustuvat Akavan liittojen ilmoituksiin.
Akavan hallitus vahvisti liittojen jäsenmäärätiedot ja niiden äänimäärät kokouksessaan 24.2.2026.
Akavassa on 35 jäsenliittoa Agronomiliiton sulauduttua Loimuun vuoden 2026 alussa.
Jäsenmäärätiedot ovat osoitteessa akava.fi/jasenmaarat/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria LöfgrenpuheenjohtajaPuh:+358405682798maria.lofgren@akava.fi
Akava ry
Akava on korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Edustamme 35 jäsenliittoa, joissa on yli 600 000 jäsentä. Tavoitteenamme on hyvä ja tuottava työelämä, joka perustuu korkeaan osaamiseen. Sen avulla voimme saavuttaa vahvan työllisyyden ja luoda vastuullista talouskasvua.
